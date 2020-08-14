Турецкий салат из булгура: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Готовим кысыр – турецкое блюдо на основе булгура

Кысыр – один из самых популярных салатов среди местных жителей и туристов. Турецкие хозяйки угощают этим блюдом из булгура неожиданных гостей. Главные ингредиенты кысыра – хорошо помолотая крупа, петрушка и томатная паста.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего и кулинарного эксперта программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Кысыр: рецепт приготовления

Кысыр: рецепт с фото Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

350 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан булгура

100 г зеленого лука

100 г петрушки

1 ст.л. пасты из перца

2 ч.л. томатной пасты

2 ст.л. томатного сока

0,5 стакана оливкового масла

2 ст.л. гранатового соуса

Листья салата

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Щепотка:

Измельченный грецкий орех

Кумин

Мята

Перец чили

Соль

Способ приготовления:

Залить 1 стакан булгура 1,5 стакана кипятка. Подождать 5 минут, чтобы крупа впитала воду и остыла. Измельчить зеленый лук, петрушку, пасту из перца и томатную пасту. Добавьте по 0,5 ч.л. кумина и сушеной мяты, щепотку перца чили и гранатовый соус наршараб. Посыпать орехами и все перемешать. Подавать на листьях салата.

Полезный совет

Если вам не удалось найти пасту из перца, просто исключите этот ингредиент.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить турецкую чорбу с булгуром, а также делились рецептами вкусных блюд из булгура.

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