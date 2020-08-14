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Турецкий салат из булгура: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 12:52

Готовим кысыр – турецкое блюдо на основе булгура

Кысыр – один из самых популярных салатов среди местных жителей и туристов. Турецкие хозяйки угощают этим блюдом из булгура неожиданных гостей. Главные ингредиенты кысыра – хорошо помолотая крупа, петрушка и томатная паста.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего и кулинарного эксперта программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Кысыр: рецепт приготовления

Кысыр: рецепт с фото
Кысыр: рецепт с фото
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 350 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан булгура
  • 100 г зеленого лука
  • 100 г петрушки
  • 1 ст.л. пасты из перца
  • 2 ч.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. томатного сока
  • 0,5 стакана оливкового масла
  • 2 ст.л. гранатового соуса
  • Листья салата

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Щепотка:

  • Измельченный грецкий орех
  • Кумин
  • Мята
  • Перец чили
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Залить 1 стакан булгура 1,5 стакана кипятка. Подождать 5 минут, чтобы крупа впитала воду и остыла.
  2. Измельчить зеленый лук, петрушку, пасту из перца и томатную пасту. Добавьте по 0,5 ч.л. кумина и сушеной мяты, щепотку перца чили и гранатовый соус наршараб.
  3. Посыпать орехами и все перемешать. Подавать на листьях салата.

Полезный совет

Если вам не удалось найти пасту из перца, просто исключите этот ингредиент.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить турецкую чорбу с булгуром, а также делились рецептами вкусных блюд из булгура.

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Источник: Сегодня
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