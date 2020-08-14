Турецкий салат из булгура: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа
Готовим кысыр – турецкое блюдо на основе булгура
Кысыр – один из самых популярных салатов среди местных жителей и туристов. Турецкие хозяйки угощают этим блюдом из булгура неожиданных гостей. Главные ингредиенты кысыра – хорошо помолотая крупа, петрушка и томатная паста.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего и кулинарного эксперта программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Кысыр: рецепт приготовления
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 350 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан булгура
- 100 г зеленого лука
- 100 г петрушки
- 1 ст.л. пасты из перца
- 2 ч.л. томатной пасты
- 2 ст.л. томатного сока
- 0,5 стакана оливкового масла
- 2 ст.л. гранатового соуса
- Листья салата
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Щепотка:
- Измельченный грецкий орех
- Кумин
- Мята
- Перец чили
- Соль
Способ приготовления:
- Залить 1 стакан булгура 1,5 стакана кипятка. Подождать 5 минут, чтобы крупа впитала воду и остыла.
- Измельчить зеленый лук, петрушку, пасту из перца и томатную пасту. Добавьте по 0,5 ч.л. кумина и сушеной мяты, щепотку перца чили и гранатовый соус наршараб.
- Посыпать орехами и все перемешать. Подавать на листьях салата.
Полезный совет
Если вам не удалось найти пасту из перца, просто исключите этот ингредиент.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить турецкую чорбу с булгуром, а также делились рецептами вкусных блюд из булгура.
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