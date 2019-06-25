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Творожная запеканка: как приготовить быстро

Эта запеканка из творога требует минимум времени и сил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Запеканка творожная - рецепт
Запеканка творожная - рецепт
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусную творожную запеканку, но не желаете долго возиться с ее приготовлением? Тогда возьмите на вооружение наш рецепт: вам понадобится всего 5 минут на замес теста, и еще примерно 30 – на выпечку.

Смотрите видео, какой творог лучше – базарный или промышленный:

Запеканка из творога быстрая

Ингредиенты:

  • 600 г творога
  • 2-3 ст.л. сметаны
  • 2 яйца
  • 2-3 ст.л. манки плюс для посыпки формы
  • Сахар – 3-4 ст.л.
  • Растительное или сливочное масло – для смазывания формы
  • Свежие ягоды или фрукты – для подачи (по желанию)
  • Мед для для подачи – (по желанию)
  • Сметана для подачи – (по желанию)

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Рецепт приготовления:

  1. Творог, яйца, манку, сметану и сахар размять вилкой или измельчить погружным блендером, чтобы не было комочков.
  2. Форму для запеканки смазать маслом и присыпать манной крупой.
  3. Выложить творожную смесь в форму и разровнять поверхность.
  4. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.
  5. Остудить запеканку и подавать вместе с ягодами, фруктами, сметаной и медом.

Совет: такую творожную запеканку можно приготовить в мультиварке.

Напомним, ранее мы делились рецептом идеальной творожной запеканки с изюмом. "Сегодня" также писали, как приготовить ленивые вареники из творога с клубничным соусом.

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Источник: Сегодня
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