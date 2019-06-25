Творожная запеканка: как приготовить быстро
Эта запеканка из творога требует минимум времени и сил
Хотите приготовить вкусную творожную запеканку, но не желаете долго возиться с ее приготовлением? Тогда возьмите на вооружение наш рецепт: вам понадобится всего 5 минут на замес теста, и еще примерно 30 – на выпечку.
Смотрите видео, какой творог лучше – базарный или промышленный:
Запеканка из творога быстрая
Ингредиенты:
- 600 г творога
- 2-3 ст.л. сметаны
- 2 яйца
- 2-3 ст.л. манки плюс для посыпки формы
- Сахар – 3-4 ст.л.
- Растительное или сливочное масло – для смазывания формы
- Свежие ягоды или фрукты – для подачи (по желанию)
- Мед для для подачи – (по желанию)
- Сметана для подачи – (по желанию)
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Рецепт приготовления:
- Творог, яйца, манку, сметану и сахар размять вилкой или измельчить погружным блендером, чтобы не было комочков.
- Форму для запеканки смазать маслом и присыпать манной крупой.
- Выложить творожную смесь в форму и разровнять поверхность.
- Отправить в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.
- Остудить запеканку и подавать вместе с ягодами, фруктами, сметаной и медом.
Совет: такую творожную запеканку можно приготовить в мультиварке.
Напомним, ранее мы делились рецептом идеальной творожной запеканки с изюмом. "Сегодня" также писали, как приготовить ленивые вареники из творога с клубничным соусом.
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Источник: Сегодня