Творожная запеканка: как приготовить быстро

Эта запеканка из творога требует минимум времени и сил

Запеканка творожная - рецепт Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусную творожную запеканку, но не желаете долго возиться с ее приготовлением? Тогда возьмите на вооружение наш рецепт: вам понадобится всего 5 минут на замес теста, и еще примерно 30 – на выпечку.

Смотрите видео, какой творог лучше – базарный или промышленный:

Запеканка из творога быстрая

Ингредиенты:

600 г творога

2-3 ст.л. сметаны

2 яйца

2-3 ст.л. манки плюс для посыпки формы

Сахар – 3-4 ст.л.

Растительное или сливочное масло – для смазывания формы

Свежие ягоды или фрукты – для подачи (по желанию)

Мед для для подачи – (по желанию)

Сметана для подачи – (по желанию)

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Рецепт приготовления:

Творог, яйца, манку, сметану и сахар размять вилкой или измельчить погружным блендером, чтобы не было комочков. Форму для запеканки смазать маслом и присыпать манной крупой. Выложить творожную смесь в форму и разровнять поверхность. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут. Остудить запеканку и подавать вместе с ягодами, фруктами, сметаной и медом.

Совет: такую творожную запеканку можно приготовить в мультиварке.

Напомним, ранее мы делились рецептом идеальной творожной запеканки с изюмом. "Сегодня" также писали, как приготовить ленивые вареники из творога с клубничным соусом.

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