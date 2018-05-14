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Творожная запеканка с бананами: два простых рецепта для завтрака

Запеканка из творога с фруктами обязательно понравится детям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Творожная запеканка с бананами Фото: depositphotos.com
Творожная запеканка с бананами Фото: depositphotos.com

Творожная запеканка – простое, вкусное и полезное блюдо. Готовить ее можно как в духовке, так и в мультиварке. Мы предлагаем разнообразить привычный рецепт запеканки, добавив в тесто бананы.

Творожная запеканка с изюмом и бананом

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Запеканка из творога с бананами и изюмом
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 2-3 ст.л манной крупы
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 очень спелый банан
  • 0,5 стакана изюма
  • 3-4 ст.л. сметаны

Рецепт приготовления

:

  1. Разогрейте духовку до 180 С.
  2. Промойте изюм.
  3. Смешайте и разотрите творог, манку и сахар.
  4. Добавьте изюм и растолченный банан, хорошо перемешайте. Если смесь получилась слишком сухой, добавьте немного сметаны. Должно получиться густое вязкое тесто. 
  5. Выложите тесто в форму, застеленную двумя слоями фольги и смазанную маслом.
  6. Выпекайте 40 минут, затем смажьте поверхность сметаной и выпекайте еще 15-20 минут до золотистой корочки. 
  7. Подавайте вместе со сметаной.
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Творожно-банановая запеканка с ванилью

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Творожная запеканка с бананами
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 3 яйца
  • 4-5 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • 3 ст.л. манки
  • 3 ст.л. сметаны
  • 0,5 ч.л. соды
  • ванилин
  • 2 банана

Рецепт приготовления:

  1. Хорошо разотрите творог, яйца, сахар, соль, манку, сметану, соду и ванилин. В конце добавьте бананы, нарезанные небольшими кубиками. Они должны быть немного недозрелыми с плотной светлой кожурой, иначе в духовке превратятся в запеканке в кашу. Перемешайте ложкой.
  2. Форму смажьте сливочным маслом и добавьте творожную массу.
  3. Поставьте форму в духовку и выпекайте при 180 С в течение 50-60 минут.
  4. Готовую запеканку остудите. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

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Источник: "Сегодня"

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