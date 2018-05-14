Творожная запеканка с бананами: два простых рецепта для завтрака

Запеканка из творога с фруктами обязательно понравится детям

Творожная запеканка с бананами Фото: depositphotos.com

Творожная запеканка – простое, вкусное и полезное блюдо. Готовить ее можно как в духовке, так и в мультиварке. Мы предлагаем разнообразить привычный рецепт запеканки, добавив в тесто бананы.

Творожная запеканка с изюмом и бананом

Запеканка из творога с бананами и изюмом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г творога

2-3 ст.л манной крупы

3 ст.л. сахара

1 очень спелый банан

0,5 стакана изюма

3-4 ст.л. сметаны

Рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 180 С. Промойте изюм. Смешайте и разотрите творог, манку и сахар. Добавьте изюм и растолченный банан, хорошо перемешайте. Если смесь получилась слишком сухой, добавьте немного сметаны. Должно получиться густое вязкое тесто. Выложите тесто в форму, застеленную двумя слоями фольги и смазанную маслом. Выпекайте 40 минут, затем смажьте поверхность сметаной и выпекайте еще 15-20 минут до золотистой корочки. Подавайте вместе со сметаной.

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Творожно-банановая запеканка с ванилью

Творожная запеканка с бананами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г творога

3 яйца

4-5 ст.л. сахара

щепотка соли

3 ст.л. манки

3 ст.л. сметаны

0,5 ч.л. соды

ванилин

2 банана

Рецепт приготовления:

Хорошо разотрите творог, яйца, сахар, соль, манку, сметану, соду и ванилин. В конце добавьте бананы, нарезанные небольшими кубиками. Они должны быть немного недозрелыми с плотной светлой кожурой, иначе в духовке превратятся в запеканке в кашу. Перемешайте ложкой. Форму смажьте сливочным маслом и добавьте творожную массу. Поставьте форму в духовку и выпекайте при 180 С в течение 50-60 минут. Готовую запеканку остудите. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

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