Творожная запеканка с бананами: два простых рецепта для завтрака
Запеканка из творога с фруктами обязательно понравится детям
Творожная запеканка – простое, вкусное и полезное блюдо. Готовить ее можно как в духовке, так и в мультиварке. Мы предлагаем разнообразить привычный рецепт запеканки, добавив в тесто бананы.
Творожная запеканка с изюмом и бананом
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2-3 ст.л манной крупы
- 3 ст.л. сахара
- 1 очень спелый банан
- 0,5 стакана изюма
- 3-4 ст.л. сметаны
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С.
- Промойте изюм.
- Смешайте и разотрите творог, манку и сахар.
- Добавьте изюм и растолченный банан, хорошо перемешайте. Если смесь получилась слишком сухой, добавьте немного сметаны. Должно получиться густое вязкое тесто.
- Выложите тесто в форму, застеленную двумя слоями фольги и смазанную маслом.
- Выпекайте 40 минут, затем смажьте поверхность сметаной и выпекайте еще 15-20 минут до золотистой корочки.
- Подавайте вместе со сметаной.
Творожно-банановая запеканка с ванилью
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 3 яйца
- 4-5 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 3 ст.л. манки
- 3 ст.л. сметаны
- 0,5 ч.л. соды
- ванилин
- 2 банана
Рецепт приготовления:
- Хорошо разотрите творог, яйца, сахар, соль, манку, сметану, соду и ванилин. В конце добавьте бананы, нарезанные небольшими кубиками. Они должны быть немного недозрелыми с плотной светлой кожурой, иначе в духовке превратятся в запеканке в кашу. Перемешайте ложкой.
- Форму смажьте сливочным маслом и добавьте творожную массу.
- Поставьте форму в духовку и выпекайте при 180 С в течение 50-60 минут.
- Готовую запеканку остудите. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущенкой.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
Смотрите видео, как приготовить розовые сырники:
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить самую вкусную творожную запеканку Пышные сырники с изюмом: простой рецепт для завтрака Японец вырастил бананы со съедобной шкуркой и продает по 6 долларов Как приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов
Источник: "Сегодня"