Творожная запеканка с тыквой и изюмом: пошаговый рецепт
Рецепт вкусного и полезного осеннего завтрака
Запеканка из творога с тыквой и изюмом – лучшее, что можно приготовить на завтрак осенью. Ее можно подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или абрикосовым вареньем.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Используйте для приготовления запеканки мускатную тыкву – она гораздо слаще и ароматнее, чем обычная. Кроме этого, сорт очень ценный, так как имеет повышенное содержание провитамина А.
Творожная запеканка с тыквой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г мякоти тыквы
- 300 г творога
- 2 яйца
- 2 ст.л. манки
- 50 г изюма
- 2 ст. л. сметаны
- 3 ст.л. сахара
- Сливочное масло – для смазывания формы
- Сахарная пудра – для посыпки
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Способ приготовления:
- Мякоть тыквы нарезать небольшими кусочками. Сложить нарезанную тыкву в кастрюлю и залить небольшим количеством воды. Поставить на огонь и варить до мягкости.
- Пока тыква готовится, выложить в глубокую миску творог. Размять его вилкой, добавить сметану и тщательно перемешать. Затем добавить запаренный изюм, яйца и сахар, еще раз перемешать.
- Слить жидкость с тыквы и размять ее в пюре. Полученное пюре немного остудить и добавить к творожной массе вместе с манкой.
- Форму для выпечки смазать маслом и выложить творожную массу. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать около 30 минут, до золотистого цвета.
- Перед подачей творожно-тыквенную запеканку остудить и подавать вместе со сметаной. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.
Чем полезна тыква для здоровья
Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пиелонефрите, болезнях печени, воспалении мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах. О повышении иммунитета нечего и говорить: такой плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.
Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.
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