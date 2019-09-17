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Творожная запеканка с тыквой и изюмом: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного и полезного осеннего завтрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Запеканка из тыквы и творога в духовке
Запеканка из тыквы и творога в духовке
Фото: Depositphotos

Запеканка из творога с тыквой и изюмом – лучшее, что можно приготовить на завтрак осенью. Ее можно подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или абрикосовым вареньем.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Используйте для приготовления запеканки мускатную тыкву – она гораздо слаще и ароматнее, чем обычная. Кроме этого, сорт очень ценный, так как имеет повышенное содержание провитамина А.

Творожная запеканка с тыквой

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г мякоти тыквы
  • 300 г творога
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. манки
  • 50 г изюма
  • 2 ст. л. сметаны
  • 3 ст.л. сахара
  • Сливочное масло – для смазывания формы
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Мякоть тыквы нарезать небольшими кусочками. Сложить нарезанную тыкву в кастрюлю и залить небольшим количеством воды. Поставить на огонь и варить до мягкости.
  2. Пока тыква готовится, выложить в глубокую миску творог. Размять его вилкой, добавить сметану и тщательно перемешать. Затем добавить запаренный изюм, яйца и сахар, еще раз перемешать.
  3. Слить жидкость с тыквы и размять ее в пюре. Полученное пюре немного остудить и добавить к творожной массе вместе с манкой.
  4. Форму для выпечки смазать маслом и выложить творожную массу. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать около 30 минут, до золотистого цвета.
  5. Перед подачей творожно-тыквенную запеканку остудить и подавать вместе со сметаной. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Чем полезна тыква для здоровья

Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пиелонефрите, болезнях печени, воспалении мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах. О повышении иммунитета нечего и говорить: такой плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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