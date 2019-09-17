Творожная запеканка с тыквой и изюмом: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного и полезного осеннего завтрака

Запеканка из тыквы и творога в духовке Фото: Depositphotos

Запеканка из творога с тыквой и изюмом – лучшее, что можно приготовить на завтрак осенью. Ее можно подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или абрикосовым вареньем.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Используйте для приготовления запеканки мускатную тыкву – она гораздо слаще и ароматнее, чем обычная. Кроме этого, сорт очень ценный, так как имеет повышенное содержание провитамина А.

Творожная запеканка с тыквой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г мякоти тыквы

300 г творога

2 яйца

2 ст.л. манки

50 г изюма

2 ст. л. сметаны

3 ст.л. сахара

Сливочное масло – для смазывания формы

Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

Мякоть тыквы нарезать небольшими кусочками. Сложить нарезанную тыкву в кастрюлю и залить небольшим количеством воды. Поставить на огонь и варить до мягкости. Пока тыква готовится, выложить в глубокую миску творог. Размять его вилкой, добавить сметану и тщательно перемешать. Затем добавить запаренный изюм, яйца и сахар, еще раз перемешать. Слить жидкость с тыквы и размять ее в пюре. Полученное пюре немного остудить и добавить к творожной массе вместе с манкой. Форму для выпечки смазать маслом и выложить творожную массу. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать около 30 минут, до золотистого цвета. Перед подачей творожно-тыквенную запеканку остудить и подавать вместе со сметаной. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Чем полезна тыква для здоровья

Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пиелонефрите, болезнях печени, воспалении мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах. О повышении иммунитета нечего и говорить: такой плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.

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