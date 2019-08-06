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Творожная запеканка с яблоками: три рецепта для завтрака

Запеканка из творога с яблоками получается очень ароматной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Творожно-яблочная запеканка
Творожно-яблочная запеканка
Фото: Depositphotos

Запеканка из творога – это всегда вкусно, просто и полезно. Сегодня мы поделимся лучшими рецептами творожных запеканок с яблоками. Если использовать обезжиренный творог, это снизит калорийность блюда. 

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками по рецепту Алексея Суханова:

Подавать творожно-яблочную запеканку можно со сметаной, натуральным йогуртом, жидким медом, сгущенным молоком, вареньем или растопленным шоколадом. 

Простая творожная запеканка с яблоками

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Творожно-яблочная запеканка с корицей
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 4 больших яйца
  • 100 г сахара или меда
  • 60 г муки
  • 60 г манной крупы
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка молотой корицы
  • 300 г яблок
  • Сливочное масло – для смазывания формы

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Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
  2. Духовку разогреть до 200 С.
  3. В большой миске взбить миксером яйца, сахар, манную крупу, муку, разрыхлитель, творог и корицу. В конце добавить яблоки и размешать ложкой.
  4. Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто. Разровнять поверхность лопаткой.
  5. Убавить нагрев до 180 С и поставить форму в духовку. Готовить около 40 минут или до золотистого цвета. Перед подачей остудить.

Перевернутая творожно-яблочная запеканка

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Перевернутая творожная запеканка
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для карамелизированных яблок:

  • 1-2 средних яблока
  • Немного лимонного сока
  • 50 г сливочного масла
  • 3 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. молотой корицы

Для запеканки:

  • 500 г творога
  • 100 г сметаны 20% жирности
  • 5 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 1/2 ч.л. соды
  • 3 яйца
  • 2 ст.л. манной крупы
  • Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

  1. Яблоки, очищенные от кожуры и сердцевины, нарежьте не слишком тонкими пластинками и сбрызните лимонным соком. 
  2. Возьмите глубокую чугунную сковороду-сотейник диаметром около 20 см или другую форму, пригодную для плиты и духовки. Растопите в ней нарезанное сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте. Доведите смесь до кипения. 
  3. Выложите кусочки яблок ровным слоем на карамель. Аккуратно перемешайте яблоки с карамелью, потушите до мягкости. Кусочки яблок не должны потерять свою форму.
  4. Соедините все ингредиенты для запеканки в большой миске и взбейте их блендером до получения однородной массы.
  5. Получившимся тестом залейте карамелизированные яблоки.
  6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Достаньте из духовки и дайте немного остыть. Проведите ножом вокруг стенок формы и аккуратно переложите запеканку на блюдо

Запеканка из творога с яблоками и маком

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Творожная запеканка с яблоками и маком
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 50 г сливочного масла
  • 4 ст.л. сахара
  • 3-4 ст.л. манной крупы
  • 2-3 ст.л. мака
  • 2 яйца
  • 1 яблоко

Способ приготовления:

  1. Залейте мак кипятком на 15 минут, а затем откиньте его на мелкое сито.
  2. Смешайте творог, манку, сахар, яйца и мягкое сливочное масло в чаше блендера; взбейте до получения однородной массы.
  3. Очистите яблоко и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к творожной массе вместе с маком.
  4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или панировочными сухарями. Выложите творожную массу и разровняйте ее ложкой.
  5. Запекайте около 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Остудите.
  6. Подавайте творожно-яблочную запеканку вместе с медом или сметаной.

Напомним, ранее "Сегодня" делились лучшими рецептами яблочной шарлотки. Мы также рассказывали, как приготовить пышные оладьи с яблоками.

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Источник: Сегодня
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