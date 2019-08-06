Творожная запеканка с яблоками: три рецепта для завтрака
Запеканка из творога с яблоками получается очень ароматной
Запеканка из творога – это всегда вкусно, просто и полезно. Сегодня мы поделимся лучшими рецептами творожных запеканок с яблоками. Если использовать обезжиренный творог, это снизит калорийность блюда.
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Подавать творожно-яблочную запеканку можно со сметаной, натуральным йогуртом, жидким медом, сгущенным молоком, вареньем или растопленным шоколадом.
Простая творожная запеканка с яблоками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 4 больших яйца
- 100 г сахара или меда
- 60 г муки
- 60 г манной крупы
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка молотой корицы
- 300 г яблок
- Сливочное масло – для смазывания формы
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Способ приготовления:
- Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
- Духовку разогреть до 200 С.
- В большой миске взбить миксером яйца, сахар, манную крупу, муку, разрыхлитель, творог и корицу. В конце добавить яблоки и размешать ложкой.
- Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто. Разровнять поверхность лопаткой.
- Убавить нагрев до 180 С и поставить форму в духовку. Готовить около 40 минут или до золотистого цвета. Перед подачей остудить.
Перевернутая творожно-яблочная запеканка
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для карамелизированных яблок:
- 1-2 средних яблока
- Немного лимонного сока
- 50 г сливочного масла
- 3 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. молотой корицы
Для запеканки:
- 500 г творога
- 100 г сметаны 20% жирности
- 5 ст.л. сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1/2 ч.л. соды
- 3 яйца
- 2 ст.л. манной крупы
- Сливочное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
- Яблоки, очищенные от кожуры и сердцевины, нарежьте не слишком тонкими пластинками и сбрызните лимонным соком.
- Возьмите глубокую чугунную сковороду-сотейник диаметром около 20 см или другую форму, пригодную для плиты и духовки. Растопите в ней нарезанное сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте. Доведите смесь до кипения.
- Выложите кусочки яблок ровным слоем на карамель. Аккуратно перемешайте яблоки с карамелью, потушите до мягкости. Кусочки яблок не должны потерять свою форму.
- Соедините все ингредиенты для запеканки в большой миске и взбейте их блендером до получения однородной массы.
- Получившимся тестом залейте карамелизированные яблоки.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Достаньте из духовки и дайте немного остыть. Проведите ножом вокруг стенок формы и аккуратно переложите запеканку на блюдо
Запеканка из творога с яблоками и маком
Время приготовления:
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 50 г сливочного масла
- 4 ст.л. сахара
- 3-4 ст.л. манной крупы
- 2-3 ст.л. мака
- 2 яйца
- 1 яблоко
Способ приготовления:
- Залейте мак кипятком на 15 минут, а затем откиньте его на мелкое сито.
- Смешайте творог, манку, сахар, яйца и мягкое сливочное масло в чаше блендера; взбейте до получения однородной массы.
- Очистите яблоко и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к творожной массе вместе с маком.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или панировочными сухарями. Выложите творожную массу и разровняйте ее ложкой.
- Запекайте около 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Остудите.
- Подавайте творожно-яблочную запеканку вместе с медом или сметаной.
Напомним, ранее "Сегодня" делились лучшими рецептами яблочной шарлотки. Мы также рассказывали, как приготовить пышные оладьи с яблоками.
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