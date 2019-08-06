Творожная запеканка с яблоками: три рецепта для завтрака

Запеканка из творога с яблоками получается очень ароматной

Творожно-яблочная запеканка Фото: Depositphotos

Запеканка из творога – это всегда вкусно, просто и полезно. Сегодня мы поделимся лучшими рецептами творожных запеканок с яблоками. Если использовать обезжиренный творог, это снизит калорийность блюда.

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Подавать творожно-яблочную запеканку можно со сметаной, натуральным йогуртом, жидким медом, сгущенным молоком, вареньем или растопленным шоколадом.

Простая творожная запеканка с яблоками

Творожно-яблочная запеканка с корицей Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г творога

4 больших яйца

100 г сахара или меда

60 г муки

60 г манной крупы

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка молотой корицы

300 г яблок

Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Духовку разогреть до 200 С. В большой миске взбить миксером яйца, сахар, манную крупу, муку, разрыхлитель, творог и корицу. В конце добавить яблоки и размешать ложкой. Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто. Разровнять поверхность лопаткой. Убавить нагрев до 180 С и поставить форму в духовку. Готовить около 40 минут или до золотистого цвета. Перед подачей остудить.

Перевернутая творожно-яблочная запеканка

Перевернутая творожная запеканка Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для карамелизированных яблок:

1-2 средних яблока

Немного лимонного сока

50 г сливочного масла

3 ст.л. сахара

1/2 ч.л. молотой корицы

Для запеканки:

500 г творога

100 г сметаны 20% жирности

5 ст.л. сахара

1 ч.л. ванильного сахара

1/2 ч.л. соды

3 яйца

2 ст.л. манной крупы

Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

Яблоки, очищенные от кожуры и сердцевины, нарежьте не слишком тонкими пластинками и сбрызните лимонным соком. Возьмите глубокую чугунную сковороду-сотейник диаметром около 20 см или другую форму, пригодную для плиты и духовки. Растопите в ней нарезанное сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте. Доведите смесь до кипения. Выложите кусочки яблок ровным слоем на карамель. Аккуратно перемешайте яблоки с карамелью, потушите до мягкости. Кусочки яблок не должны потерять свою форму. Соедините все ингредиенты для запеканки в большой миске и взбейте их блендером до получения однородной массы. Получившимся тестом залейте карамелизированные яблоки. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Достаньте из духовки и дайте немного остыть. Проведите ножом вокруг стенок формы и аккуратно переложите запеканку на блюдо

Запеканка из творога с яблоками и маком

Творожная запеканка с яблоками и маком Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

500 г творога

50 г сливочного масла

4 ст.л. сахара

3-4 ст.л. манной крупы

2-3 ст.л. мака

2 яйца

1 яблоко

Способ приготовления:

Залейте мак кипятком на 15 минут, а затем откиньте его на мелкое сито. Смешайте творог, манку, сахар, яйца и мягкое сливочное масло в чаше блендера; взбейте до получения однородной массы. Очистите яблоко и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к творожной массе вместе с маком. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или панировочными сухарями. Выложите творожную массу и разровняйте ее ложкой. Запекайте около 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Остудите. Подавайте творожно-яблочную запеканку вместе с медом или сметаной.

Напомним, ранее "Сегодня" делились лучшими рецептами яблочной шарлотки. Мы также рассказывали, как приготовить пышные оладьи с яблоками.

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