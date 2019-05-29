Творожная запеканка в мультиварке с изюмом и курагой
Оригинальный рецепт запеканки из творога
Творожная запеканка остается одним из самых популярных завтраков. Для нее нужно выбирать только настоящий свежий творог, рассыпчатый и не слишком жирный.
Смотрите видео, как не купить поддельный творог:
Каких-либо строгих рецептов творожной запеканки нет – только произвольное соотношение творога, яиц, сахара, манной крупы или муки. Мы расскажем, как приготовить необычную творожную запеканку в мультиварке – с изюмом, курагой и цитрусовой цедрой.
Запеканка из творога в мультиварке с сухофруктами
Ингредиенты:
- Творог – 400 г
- Молоко – 100 мл
- Сахар – 120 г
- Яйца – 2-3 шт.
- Манная крупа – 50 г
- Крахмал (желательно кукурузный) – 40 г
- Горсть изюма
- Горсть кураги
- Цедра половины лимона или апельсина
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Ванилин – на кончике ножа
- Соль – щепотка
Рецепт приготовления:
- Чашу мультиварки смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями.
- Яйца взбейте с сахаром.
- Добавьте молоко, творог, сок и цедру лимона и перемешайте.
- Затем добавьте манную крупу, крахмал, ванилин и соль, еще раз хорошо перемешайте. Запеканка получится более воздушной, если белки отдельно взбить в пышную массу и добавить в творожную смесь в самом конце.
- Всыпьте промытый изюм, нарезанную кусочками курагу и перемешайте.
- Переложите массу в чашу мультиварки. Готовьте в режиме "Выпечка" около 50 минут.
- Остудите и достаньте блюдо.
- Подавайте творожную запеканку с медом, джемом или сметаной.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с ягодами. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить запеканку из творога в чашках по рецепту Даши Малаховой.
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