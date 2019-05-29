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Творожная запеканка в мультиварке с изюмом и курагой

Оригинальный рецепт запеканки из творога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Запеканка из творога в мультиварке
Запеканка из творога в мультиварке
Фото: Depositphotos

Творожная запеканка остается одним из самых популярных завтраков. Для нее нужно выбирать только настоящий свежий творог, рассыпчатый и не слишком жирный. 

Смотрите видео, как не купить поддельный творог:

Каких-либо строгих рецептов творожной запеканки нет – только произвольное соотношение творога, яиц, сахара, манной крупы или муки. Мы расскажем, как приготовить необычную творожную запеканку в мультиварке – с изюмом, курагой и цитрусовой цедрой.

Запеканка из творога в мультиварке с сухофруктами

Ингредиенты:

  • Творог – 400 г
  • Молоко – 100 мл
  • Сахар – 120 г
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Манная крупа – 50 г
  • Крахмал (желательно кукурузный) – 40 г
  • Горсть изюма
  • Горсть кураги
  • Цедра половины лимона или апельсина
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Ванилин – на кончике ножа
  • Соль – щепотка

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Рецепт приготовления:

  1. Чашу мультиварки смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями.
  2. Яйца взбейте с сахаром. 
  3. Добавьте молоко, творог, сок и цедру лимона и перемешайте. 
  4. Затем добавьте манную крупу, крахмал, ванилин и соль, еще раз хорошо перемешайте. Запеканка получится более воздушной, если белки отдельно взбить в пышную массу и добавить в творожную смесь в самом конце. 
  5. Всыпьте промытый изюм, нарезанную кусочками курагу и перемешайте. 
  6. Переложите массу в чашу мультиварки. Готовьте в режиме "Выпечка" около 50 минут. 
  7. Остудите и достаньте блюдо. 
  8. Подавайте творожную запеканку с медом, джемом или сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с ягодами. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить запеканку из творога в чашках по рецепту Даши Малаховой.

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Источник: Сегодня
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