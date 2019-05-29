Творожная запеканка в мультиварке с изюмом и курагой

Оригинальный рецепт запеканки из творога

Запеканка из творога в мультиварке Фото: Depositphotos

Творожная запеканка остается одним из самых популярных завтраков. Для нее нужно выбирать только настоящий свежий творог, рассыпчатый и не слишком жирный.

Смотрите видео, как не купить поддельный творог:

Каких-либо строгих рецептов творожной запеканки нет – только произвольное соотношение творога, яиц, сахара, манной крупы или муки. Мы расскажем, как приготовить необычную творожную запеканку в мультиварке – с изюмом, курагой и цитрусовой цедрой.

Запеканка из творога в мультиварке с сухофруктами

Ингредиенты:

Творог – 400 г

Молоко – 100 мл

Сахар – 120 г

Яйца – 2-3 шт.

Манная крупа – 50 г

Крахмал (желательно кукурузный) – 40 г

Горсть изюма

Горсть кураги

Цедра половины лимона или апельсина

Лимонный сок – 1 ч. л.

Ванилин – на кончике ножа

Соль – щепотка

Читайте также Завтрак для похудения: запеканка с грушей от Аниты Луценко

Рецепт приготовления:

Чашу мультиварки смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте молоко, творог, сок и цедру лимона и перемешайте. Затем добавьте манную крупу, крахмал, ванилин и соль, еще раз хорошо перемешайте. Запеканка получится более воздушной, если белки отдельно взбить в пышную массу и добавить в творожную смесь в самом конце. Всыпьте промытый изюм, нарезанную кусочками курагу и перемешайте. Переложите массу в чашу мультиварки. Готовьте в режиме "Выпечка" около 50 минут. Остудите и достаньте блюдо. Подавайте творожную запеканку с медом, джемом или сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с ягодами. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить запеканку из творога в чашках по рецепту Даши Малаховой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram