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Творожный капучино с миндальным печеньем: рецепт от Юлии Высоцкой

Оригинальный десерт в итальянском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:16
Творожный десерт от Юлии Высоцкой Фото: depositphotos.com
Творожный десерт от Юлии Высоцкой Фото: depositphotos.com

Этот десерт от Юлии Высоцкой напоминает творожно-шоколадный мусс. Он готовится из нежирного творога, миндального печенья, какао-порошка, сахара и кофе.

Творожный капучино с миндальным печеньем

Ингредиенты:

  • нежирный творог – 250 г
  • миндальное печенье – 3 шт.
  • какао-порошок – 4 ч. л.
  • сахар коричневый – 2 ч. л.
  • кофе молотый – 2 ч. л.
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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить крепкий кофе-эспрессо, растворить в нем сахар.
  2. Небольшими порциями, непрерывно перемешивая, влить 30 мл эспрессо в творог, так чтобы получилась кремовая консистенция.
  3. Миндальное печенье измельчить в ступке в муку.
  4. В большую чайную чашку насыпать немного измельченного печенья, 1 ч. ложку порошка какао (лучше просеять через небольшое сито), затем добавить половину кофейного творога.
  5. Уложить слой оставшегося печенья, снова посыпать какао, сверху выложить творог, разровнять его и присыпать какао.

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Смотрите видео, чем опасен уличный кофе:

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Источник: "Сегодня"
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