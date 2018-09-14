Творожный капучино с миндальным печеньем: рецепт от Юлии Высоцкой
Оригинальный десерт в итальянском стиле
Этот десерт от Юлии Высоцкой напоминает творожно-шоколадный мусс. Он готовится из нежирного творога, миндального печенья, какао-порошка, сахара и кофе.
Творожный капучино с миндальным печеньем
Ингредиенты:
- нежирный творог – 250 г
- миндальное печенье – 3 шт.
- какао-порошок – 4 ч. л.
- сахар коричневый – 2 ч. л.
- кофе молотый – 2 ч. л.
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Рецепт приготовления:
- Приготовить крепкий кофе-эспрессо, растворить в нем сахар.
- Небольшими порциями, непрерывно перемешивая, влить 30 мл эспрессо в творог, так чтобы получилась кремовая консистенция.
- Миндальное печенье измельчить в ступке в муку.
- В большую чайную чашку насыпать немного измельченного печенья, 1 ч. ложку порошка какао (лучше просеять через небольшое сито), затем добавить половину кофейного творога.
- Уложить слой оставшегося печенья, снова посыпать какао, сверху выложить творог, разровнять его и присыпать какао.
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Источник: "Сегодня"