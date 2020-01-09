Творожный торт с кокосовой посыпкой: рецепт десерта без выпечки
Готовим торт "Снежный пух" из сметаны и творога
Творожный торт без выпечки "Снежный пух" – легкий и нежный десерт, который подойдет даже тем, кто на диете. Лимонное желе придает ему приятную кислинку, а кокосовая стружка – экзотический вкус.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
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Торт без выпечки "Снежный пух"
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 217 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Печенье крекер квадратное – 100 г (12 шт.)
- Желе лимонное – 2 упаковки
- Вода – 400 мл
- Сыр мягкий – 500 г
- Пудра – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – 10 г
- Сметана жирная – 250 мл
Присыпка:
- Масло сливочное – 35 г
- Сахар – 35 г
- Кокосовая стружка – 70 г
Способ приготовления:
- Желе заливаем кипятком, хорошо размешиваем. Охлаждаем.
- Творог взбиваем блендером.
- Сметану соединяем с пудрой и ванильным сахаром, взбиваем блендером до пышности и легкости.
- В сметанную массу по ложке кладем взбитый творог и взбиваем блендером.
- В эту смесь вливаем лимонное желе и взбиваем миксером до однородности.
- Форму застилаем пленкой и выкладываем слой печенья. На него выливаем творожно-лимонную массу.
- Сливочное масло разогреваем и соединяем с сахаром на сковороде, смешиваем с кокосовой стружкой и на маленьком огне доводим до золотистого цвета, охлаждаем.
- Посыпаем торт и ставим его на ночь в холодильник.
Как подавать торт
Разрежьте десерт на порционные квадратики. По желанию дополните его ложкой взбитых сливок. К торт также подойдет рюмочка ликера лимончелло.
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