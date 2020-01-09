Творожный торт с кокосовой посыпкой: рецепт десерта без выпечки

Готовим торт "Снежный пух" из сметаны и творога

Творожно-кокосовый торт Фото: Depositphotos

Творожный торт без выпечки "Снежный пух" – легкий и нежный десерт, который подойдет даже тем, кто на диете. Лимонное желе придает ему приятную кислинку, а кокосовая стружка – экзотический вкус.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Торт без выпечки "Снежный пух"

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

217 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Печенье крекер квадратное – 100 г (12 шт.)

Желе лимонное – 2 упаковки

Вода – 400 мл

Сыр мягкий – 500 г

Пудра – 3 ст. л.

Ванильный сахар – 10 г

Сметана жирная – 250 мл

Присыпка:

Масло сливочное – 35 г

Сахар – 35 г

Кокосовая стружка – 70 г

Способ приготовления:

Желе заливаем кипятком, хорошо размешиваем. Охлаждаем. Творог взбиваем блендером. Сметану соединяем с пудрой и ванильным сахаром, взбиваем блендером до пышности и легкости. В сметанную массу по ложке кладем взбитый творог и взбиваем блендером. В эту смесь вливаем лимонное желе и взбиваем миксером до однородности. Форму застилаем пленкой и выкладываем слой печенья. На него выливаем творожно-лимонную массу. Сливочное масло разогреваем и соединяем с сахаром на сковороде, смешиваем с кокосовой стружкой и на маленьком огне доводим до золотистого цвета, охлаждаем. Посыпаем торт и ставим его на ночь в холодильник.

Как подавать торт

Разрежьте десерт на порционные квадратики. По желанию дополните его ложкой взбитых сливок. К торт также подойдет рюмочка ликера лимончелло.

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