Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами: рецепт дня
Вегетарианский рецепт фаршированной тыквы в духовке
Блюда из тыквы редко увидишь на праздничном столе. Обычно из этого овоща готовят каши, оладьи и запеканки. Но мы поделимся оригинальным рецептом фаршированной тыквы, которая поможет приятно удивить гостей.
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Тыква наполняется начинкой из киноа, овощей и сухофруктов, а затем запекается в духовке. Ее можно есть как в теплом, так и в холодном виде.
Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами
Время приготовления:
- 60 минут
Ингредиенты:
- Круглая тыква весом 1.5 кг
- 120 г киноа (можно заменить рисом или булгуром)
- 2 моркови
- 100 г изюма
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- Несколько веточек кориандра
- 2 ст. л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке.
- Замочить изюм в горячей воде. Когда он разбухнет, слить лишнюю воду.
- Очистить лук, морковь и чеснок. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь нарезать средними кубиками. Кориандр мелко нарубить.
- С тыквы срезать верхнюю часть и аккуратно удалить ложкой семена. В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить морковь, посолить, поперчить и готовить около 10 минут. Снять сковороду с плиты, добавить киноа, изюм и кориандр. Перемешать.
- Нафаршировать приготовленной начинкой тыкву, накрыть верхней частью и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.
Польза киноа для здоровья
Особенность крупы в том, что в ней не содержится глютен, поэтому она может стать альтернативой зерновым кашам. В состав киноа входит полный профиль всех 20 аминокислот, включая 10 незаменимых, которые организм не производит самостоятельно.
Киноа богата клетчаткой и антиоксидантами. В ней присутствуют омега-3 жирные кислоты, флавоноиды, в том числе кверцетин и кемпферол, а также витамины и минералы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу с яблоками.
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