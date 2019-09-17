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Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами: рецепт дня

Вегетарианский рецепт фаршированной тыквы в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
Фаршированная тыква с киноа и сухофруктами
Фаршированная тыква с киноа и сухофруктами
Фото: Depositphotos

Блюда из тыквы редко увидишь на праздничном столе. Обычно из этого овоща готовят каши, оладьи и запеканки. Но мы поделимся оригинальным рецептом фаршированной тыквы, которая поможет приятно удивить гостей.

Смотрите видео, какие суперфуды предпочитают украинцы:

Тыква наполняется начинкой из киноа, овощей и сухофруктов, а затем запекается в духовке. Ее можно есть как в теплом, так и в холодном виде.

Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами

Время приготовления:

  • 60 минут

Ингредиенты:

  • Круглая тыква весом 1.5 кг
  • 120 г киноа (можно заменить рисом или булгуром)
  • 2 моркови
  • 100 г изюма
  • 2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • Несколько веточек кориандра
  • 2 ст. л. оливкового масла

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Способ приготовления:

  1. Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке.
  2. Замочить изюм в горячей воде. Когда он разбухнет, слить лишнюю воду.
  3. Очистить лук, морковь и чеснок. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь нарезать средними кубиками. Кориандр мелко нарубить.
  4. С тыквы срезать верхнюю часть и аккуратно удалить ложкой семена. В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить морковь, посолить, поперчить и готовить около 10 минут. Снять сковороду с плиты, добавить киноа, изюм и кориандр. Перемешать.
  5. Нафаршировать приготовленной начинкой тыкву, накрыть верхней частью и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Польза киноа для здоровья

Особенность крупы в том, что в ней не содержится глютен, поэтому она может стать альтернативой зерновым кашам. В состав киноа входит полный профиль всех 20 аминокислот, включая 10 незаменимых, которые организм не производит самостоятельно.

Киноа богата клетчаткой и антиоксидантами. В ней присутствуют омега-3 жирные кислоты, флавоноиды, в том числе кверцетин и кемпферол, а также витамины и минералы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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