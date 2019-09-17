Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами: рецепт дня

Вегетарианский рецепт фаршированной тыквы в духовке

Фаршированная тыква с киноа и сухофруктами Фото: Depositphotos

Блюда из тыквы редко увидишь на праздничном столе. Обычно из этого овоща готовят каши, оладьи и запеканки. Но мы поделимся оригинальным рецептом фаршированной тыквы, которая поможет приятно удивить гостей.

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Тыква наполняется начинкой из киноа, овощей и сухофруктов, а затем запекается в духовке. Ее можно есть как в теплом, так и в холодном виде.

Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами

Время приготовления:

60 минут

Ингредиенты:

Круглая тыква весом 1.5 кг

120 г киноа (можно заменить рисом или булгуром)

2 моркови

100 г изюма

2 луковицы

2 зубчика чеснока

Несколько веточек кориандра

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке. Замочить изюм в горячей воде. Когда он разбухнет, слить лишнюю воду. Очистить лук, морковь и чеснок. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь нарезать средними кубиками. Кориандр мелко нарубить. С тыквы срезать верхнюю часть и аккуратно удалить ложкой семена. В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить морковь, посолить, поперчить и готовить около 10 минут. Снять сковороду с плиты, добавить киноа, изюм и кориандр. Перемешать. Нафаршировать приготовленной начинкой тыкву, накрыть верхней частью и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Польза киноа для здоровья

Особенность крупы в том, что в ней не содержится глютен, поэтому она может стать альтернативой зерновым кашам. В состав киноа входит полный профиль всех 20 аминокислот, включая 10 незаменимых, которые организм не производит самостоятельно.

Киноа богата клетчаткой и антиоксидантами. В ней присутствуют омега-3 жирные кислоты, флавоноиды, в том числе кверцетин и кемпферол, а также витамины и минералы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу с яблоками.

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