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Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Каша из тыквы обладает массой преимуществ для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
Каша из тыквы
Каша из тыквы
Фото: Depositphotos

Тыквенную кашу можно готовить на завтрак, обед или ужин. Это отличный источник полезных веществ, которые так нужны нашему организму для борьбы с осенней хандрой.

Смотрите видео, как сварить самую вкусную тыквенную кашу:

Кашу с тыквой делают как на молоке, так и на воде, с различными крупами и даже вовсе без них. В нее можно добавить сухофрукты, орехи, варенье, свежие фрукты или ягоды.

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Тыквенная каша: польза

Каша из тыквы отлично насыщает
Каша из тыквы отлично насыщает
Фото: Depositphotos

Основная польза каши заключается в целебных свойства тыквы. В составе этого овоща содержится богатый витаминно-минеральный комплекс, пищевые волокна, пектин и ряд полезных соединений.

В составе тыквы входят все витамины группы В, витамин А в большом количестве, также Е, РР, К, Т. Минеральный состав представлен калием, фосфором, кальцием, цинком, железом, марганцем, фтором, кобальтом, медью.

Тыквенная каша отлично насыщает. Благодаря крупе, которая содержится в каше, она на протяжении длительного времени будет снабжать наш организм энергией.

Тыквенная каша содержит мало калорий – около 150 ккал на 100 г. Не стоит добавлять слишком много сахара, это перебьет вкус тыквы, а также добавит лишние углеводы и калории.

Тыквенная каша с пшеном

Каша с тыквой и пшеном на молоке
Каша с тыквой и пшеном на молоке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 1 стакан пшена
  • 3 стакана воды
  • 2 стакана молока
  • 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками и просыпьте сахаром. После выделения сока поставьте на медленный огонь и отварите до размягчения.
  2. Пшено промойте, прокалите на сухой сковороде и залейте крутым кипятком.
  3. Когда вода впитается в крупу, влейте кипящее молоко и варите на минимальном огне до полной готовности.
  4. Смешайте тыкву с пшенной кашей, добавьте сахара, доведите до кипения и подавайте.

Тыквенная каша на воде постная

Каша из тыквы и риса на воде
Каша из тыквы и риса на воде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 250 г тыквы
  • 350 мл воды
  • 1 ст.л. сахара
  • Щепотка соли
  • 50 г риса

Способ приготовления:

  1. Натереть тыкву на терке, сложить в кастрюлю и добавить промытый рис.
  2. Залить тыкву и рис водой, чтобы жидкость их слегка покрывала. Добавить соль и сахар.
  3. Поставить на огонь, довести до кипения и варить, накрыв крышкой, при слабом кипении. Кашу нужно помешивать, чтобы она не подгорела.

Тыквенная каша пп

Каша с тыквой и рисовыми хлопьями
Каша с тыквой и рисовыми хлопьями
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 мл обезжиренного молока
  • 250 г рисовых хлопьев
  • 70 мл воды
  • 0,5 ч. л. соли
  • 2 ст. л. фруктозы
  • Ванилин
  • 1/3 стакана изюма
  • 1 кг тыквы

Способ приготовления:

  1. Хлопья или промытый рис залить водой и молоком, добавить фруктозу, соль и ванилин. Довести до кипения.
  2. Очищенную тыкву натереть на терке, добавить к закипевшему рису вместе с промытым изюмом.
  3. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, периодически помешивая, около 20 минут, пока тыква не станет мягкой.

Тыквенная каша с рисом и пшеном

Каша с тыквой, рисом и пшеном
Каша с тыквой, рисом и пшеном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 1 стакан круглого риса
  • 1 стакан пшена
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан воды
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • Немного соли

Способ приготовления:

  1. Промыть крупы до прозрачной воды.
  2. Залить рис и пшено стаканом теплой воды и оставить для набухания на час.
  3. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кубиками.
  4. Через час тыкву поместить в кастрюлю, залить стаканом воды, добавить щепотку соли и варить на среднем огне под крышкой до разваривания каши. Когда мякоть будет готова, ее можно потолочь до состояния пюре.
  5. Стакан молока довести до кипения, вылить в кастрюлю с тыквой.
  6. С круп слить лишнюю воду и добавить их в кастрюлю, всыпать сахар. Варить кашу до полной готовности риса и пшена. Не забывайте регулярно перемешивать содержимое, чтобы блюдо не пригорело.
  7. Когда пшенная каша с тыквой и рисом будет готова, в кастрюлю добавить ложку масла, перемешать, накрыть крышкой и оставить на 10-15 минут. Если каша покажется густой, можно долить горячее молоко.

Тыквенная каша: рецепт в мультиварке

Рисовая каша с тыквой в мультиварке
Рисовая каша с тыквой в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 300 г свежей тыквы
  • 1 мерная чашка круглого риса
  • 2 мерные чашки молока
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 мерная чашка воды
  • Соль
  • 30 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Очищенную тыкву нарезать или натереть на терке.
  2. В кастрюлю от мультиварки положить нарезанную тыкву, добавить кусочек сливочного масла, налить 1 мультистакан холодной воды.
  3. Включить режим "Выпечка" на 20 минут. По желанию измельчить готовую тыкву в пюре.
  4. Добавить тщательно промытый рис, соль и сахар.
  5. Теперь влить молоко и тщательно перемешать. Включить режим "Молочная каша" или "Тушение", готовить в течение 1 часа.
  6. В готовую тыквенную кашу добавить кусочек масла.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенную кашу в духовке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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