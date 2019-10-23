Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Каша из тыквы обладает массой преимуществ для здоровья

Каша из тыквы Фото: Depositphotos

Тыквенную кашу можно готовить на завтрак, обед или ужин. Это отличный источник полезных веществ, которые так нужны нашему организму для борьбы с осенней хандрой.

Смотрите видео, как сварить самую вкусную тыквенную кашу:

Кашу с тыквой делают как на молоке, так и на воде, с различными крупами и даже вовсе без них. В нее можно добавить сухофрукты, орехи, варенье, свежие фрукты или ягоды.

Тыквенная каша: польза

Каша из тыквы отлично насыщает Фото: Depositphotos

Основная польза каши заключается в целебных свойства тыквы. В составе этого овоща содержится богатый витаминно-минеральный комплекс, пищевые волокна, пектин и ряд полезных соединений.

В составе тыквы входят все витамины группы В, витамин А в большом количестве, также Е, РР, К, Т. Минеральный состав представлен калием, фосфором, кальцием, цинком, железом, марганцем, фтором, кобальтом, медью.

Тыквенная каша отлично насыщает. Благодаря крупе, которая содержится в каше, она на протяжении длительного времени будет снабжать наш организм энергией.

Тыквенная каша содержит мало калорий – около 150 ккал на 100 г. Не стоит добавлять слишком много сахара, это перебьет вкус тыквы, а также добавит лишние углеводы и калории.

Тыквенная каша с пшеном

Каша с тыквой и пшеном на молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г тыквы

1 стакан пшена

3 стакана воды

2 стакана молока

1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками и просыпьте сахаром. После выделения сока поставьте на медленный огонь и отварите до размягчения. Пшено промойте, прокалите на сухой сковороде и залейте крутым кипятком. Когда вода впитается в крупу, влейте кипящее молоко и варите на минимальном огне до полной готовности. Смешайте тыкву с пшенной кашей, добавьте сахара, доведите до кипения и подавайте.

Тыквенная каша на воде постная

Каша из тыквы и риса на воде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г тыквы

350 мл воды

1 ст.л. сахара

Щепотка соли

50 г риса

Способ приготовления:

Натереть тыкву на терке, сложить в кастрюлю и добавить промытый рис. Залить тыкву и рис водой, чтобы жидкость их слегка покрывала. Добавить соль и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить, накрыв крышкой, при слабом кипении. Кашу нужно помешивать, чтобы она не подгорела.

Тыквенная каша пп

Каша с тыквой и рисовыми хлопьями Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 мл обезжиренного молока

250 г рисовых хлопьев

70 мл воды

0,5 ч. л. соли

2 ст. л. фруктозы

Ванилин

1/3 стакана изюма

1 кг тыквы

Способ приготовления:

Хлопья или промытый рис залить водой и молоком, добавить фруктозу, соль и ванилин. Довести до кипения. Очищенную тыкву натереть на терке, добавить к закипевшему рису вместе с промытым изюмом. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, периодически помешивая, около 20 минут, пока тыква не станет мягкой.

Тыквенная каша с рисом и пшеном

Каша с тыквой, рисом и пшеном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

500 г тыквы

1 стакан круглого риса

1 стакан пшена

1 стакан молока

1 стакан воды

2-3 ст.л. сахара

1 ст.л. сливочного масла

Немного соли

Способ приготовления:

Промыть крупы до прозрачной воды. Залить рис и пшено стаканом теплой воды и оставить для набухания на час. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кубиками. Через час тыкву поместить в кастрюлю, залить стаканом воды, добавить щепотку соли и варить на среднем огне под крышкой до разваривания каши. Когда мякоть будет готова, ее можно потолочь до состояния пюре. Стакан молока довести до кипения, вылить в кастрюлю с тыквой. С круп слить лишнюю воду и добавить их в кастрюлю, всыпать сахар. Варить кашу до полной готовности риса и пшена. Не забывайте регулярно перемешивать содержимое, чтобы блюдо не пригорело. Когда пшенная каша с тыквой и рисом будет готова, в кастрюлю добавить ложку масла, перемешать, накрыть крышкой и оставить на 10-15 минут. Если каша покажется густой, можно долить горячее молоко.

Тыквенная каша: рецепт в мультиварке

Рисовая каша с тыквой в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г свежей тыквы

1 мерная чашка круглого риса

2 мерные чашки молока

3 ст.л. сахара

1 мерная чашка воды

Соль

30 г сливочного масла

Способ приготовления:

Очищенную тыкву нарезать или натереть на терке. В кастрюлю от мультиварки положить нарезанную тыкву, добавить кусочек сливочного масла, налить 1 мультистакан холодной воды. Включить режим "Выпечка" на 20 минут. По желанию измельчить готовую тыкву в пюре. Добавить тщательно промытый рис, соль и сахар. Теперь влить молоко и тщательно перемешать. Включить режим "Молочная каша" или "Тушение", готовить в течение 1 часа. В готовую тыквенную кашу добавить кусочек масла.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенную кашу в духовке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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