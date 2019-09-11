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Тыквенная каша с рисом и яблоками: простой рецепт на молоке

Рецепт вкусной каши с тыквой для детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Тыквенная каша с рисом и яблоками
Тыквенная каша с рисом и яблоками
Фото: Depositphotos

Тыквенная каша – популярное осеннее блюдо, которое можно готовить на завтрак. Рисовая каша с тыквой на молоке вкусна как в теплом, так и в холодном виде.

Смотрите видео, как выбрать качественное молоко:

Кашу из тыквы нужно есть тем, кто хочет поправить здоровье. Она сохраняет все полезные свойства этого овоща, а именно витамины группы В, Е, С, каротин, кальций и редко встречающийся витамин Т, который необходим людям, страдающим анемией и гемофилией.

Рисовая каша с тыквой и яблоком

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 125 г риса
  • 1 л молока
  • 250 г тыквы 
  • 1 ст.л. меда 
  • 1 яблоко

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Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезать кубиками.
  2. Рис промыть под струей холодной воды.
  3. Тыкву залить водой, отварить до готовности и размять в пюре.
  4. В воду, в которой готовилась тыква, добавить молоко и рис, варить в течение 30 минут.
  5. В полуготовый рис добавить перетертую тыкву.
  6. Перемешать, добавить мед и кусочки яблок, выключить огонь и оставить на 10 минут.
  7. При подаче в тыквенную кашу можно добавить цукаты и сухофрукты. 

Секреты приготовления тыквенной каши

  • Для вкусной каши нужна яркая, равномерно оранжевая тыква без повреждений.
  • Попробуйте тыквенную мякоть – она должна быть сладкой.
  • Измельчить тыкву можно двумя способами: натереть на крупной терке или нарезать небольшими кусочками.
  • Обязательно промойте рис перед добавлением в кашу.
  • Тыквенную кашу можно приготовить на смеси молока и сливок.
  • Мед в рецепте можно заменить сахаром или кленовым сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как испечь тыквенный пирог.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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