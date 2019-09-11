Тыквенная каша с рисом и яблоками: простой рецепт на молоке
Рецепт вкусной каши с тыквой для детей
Тыквенная каша – популярное осеннее блюдо, которое можно готовить на завтрак. Рисовая каша с тыквой на молоке вкусна как в теплом, так и в холодном виде.
Смотрите видео, как выбрать качественное молоко:
Кашу из тыквы нужно есть тем, кто хочет поправить здоровье. Она сохраняет все полезные свойства этого овоща, а именно витамины группы В, Е, С, каротин, кальций и редко встречающийся витамин Т, который необходим людям, страдающим анемией и гемофилией.
Рисовая каша с тыквой и яблоком
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 125 г риса
- 1 л молока
- 250 г тыквы
- 1 ст.л. меда
- 1 яблоко
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Способ приготовления:
- Тыкву нарезать кубиками.
- Рис промыть под струей холодной воды.
- Тыкву залить водой, отварить до готовности и размять в пюре.
- В воду, в которой готовилась тыква, добавить молоко и рис, варить в течение 30 минут.
- В полуготовый рис добавить перетертую тыкву.
- Перемешать, добавить мед и кусочки яблок, выключить огонь и оставить на 10 минут.
- При подаче в тыквенную кашу можно добавить цукаты и сухофрукты.
Секреты приготовления тыквенной каши
- Для вкусной каши нужна яркая, равномерно оранжевая тыква без повреждений.
- Попробуйте тыквенную мякоть – она должна быть сладкой.
- Измельчить тыкву можно двумя способами: натереть на крупной терке или нарезать небольшими кусочками.
- Обязательно промойте рис перед добавлением в кашу.
- Тыквенную кашу можно приготовить на смеси молока и сливок.
- Мед в рецепте можно заменить сахаром или кленовым сиропом.
Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как испечь тыквенный пирог.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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