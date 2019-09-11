Тыквенная каша с рисом и яблоками: простой рецепт на молоке

Рецепт вкусной каши с тыквой для детей

Тыквенная каша с рисом и яблоками Фото: Depositphotos

Тыквенная каша – популярное осеннее блюдо, которое можно готовить на завтрак. Рисовая каша с тыквой на молоке вкусна как в теплом, так и в холодном виде.

Смотрите видео, как выбрать качественное молоко:

Кашу из тыквы нужно есть тем, кто хочет поправить здоровье. Она сохраняет все полезные свойства этого овоща, а именно витамины группы В, Е, С, каротин, кальций и редко встречающийся витамин Т, который необходим людям, страдающим анемией и гемофилией.

Рисовая каша с тыквой и яблоком

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

125 г риса

1 л молока

250 г тыквы

1 ст.л. меда

1 яблоко

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Способ приготовления:

Тыкву нарезать кубиками. Рис промыть под струей холодной воды. Тыкву залить водой, отварить до готовности и размять в пюре. В воду, в которой готовилась тыква, добавить молоко и рис, варить в течение 30 минут. В полуготовый рис добавить перетертую тыкву. Перемешать, добавить мед и кусочки яблок, выключить огонь и оставить на 10 минут. При подаче в тыквенную кашу можно добавить цукаты и сухофрукты.

Секреты приготовления тыквенной каши

Для вкусной каши нужна яркая, равномерно оранжевая тыква без повреждений.

Попробуйте тыквенную мякоть – она должна быть сладкой.

Измельчить тыкву можно двумя способами: натереть на крупной терке или нарезать небольшими кусочками.

Обязательно промойте рис перед добавлением в кашу.

Тыквенную кашу можно приготовить на смеси молока и сливок.

Мед в рецепте можно заменить сахаром или кленовым сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как испечь тыквенный пирог.

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