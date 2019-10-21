Тыквенные маффины: рецепт осеннего десерта от Джейми Оливера

Рецепт тыквенных кексов с глазурью

Тыквенные маффины с кремом Фото: Depositphotos

Хотите испечь вкусные тыквенные кексы к чаю? Тогда обратите внимание на рецепт Джейми Оливера. Он делает их с добавлением орехов и специй, а после выпечки покрывает сметанной глазурью.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

Это простое блюдо знаменитый шеф-повар готовит специально для своих детей: это одно из любимейших детских лакомств.

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Тыквенные маффины от Джейми Оливера

Время приготовления:

35 минут

Калорийность:

399 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г мускатной тыквы

350 г коричневого сахара

4 яйца

1 щепотка морской соли

300 г простой муки

2 ч. л. с горкой разрыхлителя

1 горсть грецких орехов

1 ч. л. молотой корицы

175 мл оливкового масла

Для крема:

Цедра одного клементина

Цедра одного лимона

Сок половины лимона

140 мл сметаны

2 ч. л. с горкой сахарной пудры

Лепестки лаванды или розы для украшения (по желанию)

1 стручок ванили

Способ приготовления:

Аккуратно нарезать тыкву на дольки и измельчить при помощи блендера. Туда же добавить коричневый сахар, 4 яйца, щепотку соли (лучше морской), муку, разрыхлитель, корицу, грецкие орехи, оливковое масло. Снова измельчить при помощи блендера или кухонного комбайна до однородной массы. Вылить смесь в формочки для запекания маффинов примерно на три четверти. Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 °С. Затем остудить в течение 10 минут. Для крема: смешать в чаше цедру одного клементина (можно использовать апельсин, но клементин нежнее), лимона, сок лимона, сметану, семена изнутри разрезанного пополам стручка ванили (или немного ванильного экстракта) и сахарную пудру. Все тщательно перемешать. Украсить маффины с тыквой кремом, украсить оставшейся цедрой цитрусовых и лепестками лаванды или розы (по желанию).

Как проверить готовность кексов

Чтобы проверить, готовы ли кексы, следует воткнуть нож и протолкнуть лезвие до середины. Если маффины пропеклись, нож выйдет чистым.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные маффины с творожной начинкой. "Сегодня" также рассказывали, как испечь кексы с грушей и корицей.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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