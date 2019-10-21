Тыквенные маффины: рецепт осеннего десерта от Джейми Оливера
Рецепт тыквенных кексов с глазурью
Хотите испечь вкусные тыквенные кексы к чаю? Тогда обратите внимание на рецепт Джейми Оливера. Он делает их с добавлением орехов и специй, а после выпечки покрывает сметанной глазурью.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:
Это простое блюдо знаменитый шеф-повар готовит специально для своих детей: это одно из любимейших детских лакомств.
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Тыквенные маффины от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 35 минут
Калорийность:
- 399 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г мускатной тыквы
- 350 г коричневого сахара
- 4 яйца
- 1 щепотка морской соли
- 300 г простой муки
- 2 ч. л. с горкой разрыхлителя
- 1 горсть грецких орехов
- 1 ч. л. молотой корицы
- 175 мл оливкового масла
Для крема:
- Цедра одного клементина
- Цедра одного лимона
- Сок половины лимона
- 140 мл сметаны
- 2 ч. л. с горкой сахарной пудры
- Лепестки лаванды или розы для украшения (по желанию)
- 1 стручок ванили
Способ приготовления:
- Аккуратно нарезать тыкву на дольки и измельчить при помощи блендера.
- Туда же добавить коричневый сахар, 4 яйца, щепотку соли (лучше морской), муку, разрыхлитель, корицу, грецкие орехи, оливковое масло. Снова измельчить при помощи блендера или кухонного комбайна до однородной массы.
- Вылить смесь в формочки для запекания маффинов примерно на три четверти.
- Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 °С. Затем остудить в течение 10 минут.
- Для крема: смешать в чаше цедру одного клементина (можно использовать апельсин, но клементин нежнее), лимона, сок лимона, сметану, семена изнутри разрезанного пополам стручка ванили (или немного ванильного экстракта) и сахарную пудру. Все тщательно перемешать.
- Украсить маффины с тыквой кремом, украсить оставшейся цедрой цитрусовых и лепестками лаванды или розы (по желанию).
Как проверить готовность кексов
Чтобы проверить, готовы ли кексы, следует воткнуть нож и протолкнуть лезвие до середины. Если маффины пропеклись, нож выйдет чистым.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные маффины с творожной начинкой. "Сегодня" также рассказывали, как испечь кексы с грушей и корицей.
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