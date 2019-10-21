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Тыквенные маффины: рецепт осеннего десерта от Джейми Оливера

Рецепт тыквенных кексов с глазурью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Тыквенные маффины с кремом
Тыквенные маффины с кремом
Фото: Depositphotos

Хотите испечь вкусные тыквенные кексы к чаю? Тогда обратите внимание на рецепт Джейми Оливера. Он делает их с добавлением орехов и специй, а после выпечки покрывает сметанной глазурью.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

Это простое блюдо знаменитый шеф-повар готовит специально для своих детей: это одно из любимейших детских лакомств.

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Тыквенные маффины от Джейми Оливера

Время приготовления:

  • 35 минут

Калорийность:

  • 399 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г мускатной тыквы
  • 350 г коричневого сахара
  • 4 яйца
  • 1 щепотка морской соли
  • 300 г простой муки
  • 2 ч. л. с горкой разрыхлителя
  • 1 горсть грецких орехов
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 175 мл оливкового масла

Для крема:

  • Цедра одного клементина
  • Цедра одного лимона
  • Сок половины лимона
  • 140 мл сметаны
  • 2 ч. л. с горкой сахарной пудры
  • Лепестки лаванды или розы для украшения (по желанию)
  • 1 стручок ванили

Способ приготовления:

  1. Аккуратно нарезать тыкву на дольки и измельчить при помощи блендера.
  2. Туда же добавить коричневый сахар, 4 яйца, щепотку соли (лучше морской), муку, разрыхлитель, корицу, грецкие орехи, оливковое масло. Снова измельчить при помощи блендера или кухонного комбайна до однородной массы.
  3. Вылить смесь в формочки для запекания маффинов примерно на три четверти.
  4. Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 °С. Затем остудить в течение 10 минут.
  5. Для крема: смешать в чаше цедру одного клементина (можно использовать апельсин, но клементин нежнее), лимона, сок лимона, сметану, семена изнутри разрезанного пополам стручка ванили (или немного ванильного экстракта) и сахарную пудру. Все тщательно перемешать.
  6. Украсить маффины с тыквой кремом, украсить оставшейся цедрой цитрусовых и лепестками лаванды или розы (по желанию).

Как проверить готовность кексов

Чтобы проверить, готовы ли кексы, следует воткнуть нож и протолкнуть лезвие до середины. Если маффины пропеклись, нож выйдет чистым.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные маффины с творожной начинкой. "Сегодня" также рассказывали, как испечь кексы с грушей и корицей.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: domashniy.ru
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