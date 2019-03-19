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Убийственная еда: диетологи составили список самых вредных продуктов

Популярные продукты могут вызвать проблемы со здоровьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10

Цирроз, вздутие живота, аллергия и быстрое старение кожи. Такие последствия от продуктов, которые мы употребляем каждый день. В списке вредной еды – не только сладости и алкоголь. Чем не угодили хлеб и молоко и как их заменить?

Гастроэнтерологи настаивают на пересмотре привычного рациона. К примеру, меньше есть хлеба, соли и жареного.

"Для выпечки хлеба используют искусственные дрожжи, которые являются "антагонистами" нашей флоры. Поэтому возникают дисбактериозы и грибковые заболевания. Говорят, и онкологические моменты могут быть на этой почве, но судить не берусь", – говорит гастроэнтеролог Оксана Романенко.

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Не стоит злоупотреблять и алкоголем. Двух бокалов сухого вина в неделю  достаточно, утверждают ученые. Все чаще стрессы украинцы заедают сладостями, как результат – "уставшее" лицо и лишние килограммы.

"Относительно сладостей, их лучше заменить на качественный черный шоколад. Он не вызывает высыпаний на коже, как молочный, и с ним легче контролировать вес", – говорит диетолог Инна Раилко.

Лишними в рационе будут и сладкие газированные напитки, которые приводят к целлюлиту. Если же "согрешили" к примеру, сладким – выпейте больше простой воды. Это позволит организму быстрее вывести вредные вещества.

Напомним, ранее мы рассказывали об эффективных домашних средствах для детокса.

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Источник: Сегодня
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