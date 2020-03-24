Эксперты рассказали, какие продукты поддерживают и укрепляют иммунитет

Чтобы не заболеть, важно правильно питаться

Не болеть и противостоять любым вирусам поможет крепкий иммунитет. Чтобы иметь его, нужно соблюдать простые правила: высыпаться, не нервничать и правильно питаться. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" эксперты предложили перечень полезных продуктов, которые помогут сохранить здоровье. Видео о них смотрите ниже.

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Чтобы защитные силы организма работали на полную, ваш рацион должен быть сбалансированным. Врач-иммунолог и диетолог Людмила Гончарова рассказала, как правильно питаться, чтобы противостоять вирусам:

"Ротация продуктов должна происходить каждые четыре часа, при этом продукты не должны быть похожими друг на друга. Это должны быть разнообразные приемы пищи".

А теперь обо всем по-порядку. Ведь некоторые продукты, которые будут сохранять ваш иммунитет в тонусе, надо выделить в первую очередь. Это продукты, содержащие белок.

"Это мясо и субпродукты, любые: птица, телятина, говядина, баранина, а также рыба, морепродукты. Также к этому списку относятся яйца. А для тех, кто не очень любит белок животного происхождения – это соя и все продукты из нее", – комментирует врач.

Ешьте больше свежих овощей и фруктов Фото: Depositphotos

Впрочем, среди списка нет колбасы, копченостей и сосисок. И неслучайно.

"Эти продукты не полезны и их в такие периоды вирусных инфекций желательно вообще не употреблять для того, чтобы не нагружать свой кишечник и соответственно свою иммунную систему", – советует Людмила Гончарова.

Далее на защиту иммунитета придут продукты растительного происхождения, которые богаты углеводами. Чаще всего – это злаковые. В этот список следует добавить и картофель. Только не жареный, а в мундирах. Ведь именно в таком продукте сохраняются все полезные витамины. Не следует забывать и о молочных продуктах, в частности о сыре. Но не готовить из него сырники или делать начинку для блинчиков. Чтобы он все же укрепил ваш иммунитет, его следует употреблять без термообработки. А еще йогурт и кефир – в них содержатся различные "хорошие бактерии", которые отвечают за микрофлору кишечника и повышают иммунитет.

Каши богаты клетчаткой, полезной для иммунитета Фото: Unsplash

"Что касается злаков – не хлопья, как мы привыкли, а именно зерно, которое мы готовим в виде каши, запекаем в духовке и добавляем различные овощи, ягоды или грибы", – комментирует врач.

А вот самый богатый источник полезных микроэлементов – фасоль. Медь, содержащаяся в ней, активизирует выработку гемоглобина, а сера защищает от вирусных заболеваний.

Капуста выводит вредные вещества из организма Фото: freepik.com

Также полезно в день съедать и 150 г капусты бело- или краснокочанной. Именно капуста – наиболее насыщенный клетчаткой овощ, она способствует выведению вирусов из организма.

Ну и напоследок – не забывайте о фруктах, в частности цитрусовых, и пейте как можно больше жидкости. Особенно зеленого чая. Ведь катехин, один из его компонентов, может уничтожить вирус гриппа. Здоровья вам!

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы рассказывали, как начать правильно питаться.

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