Утиные ножки с малиновой глазурью: рецепт дня

Готовим утиные ножки в духовке с малиновым джемом и базиликом

Утиные ножки с малиной Фото: Depositphotos

Запеченные утиные ножки в духовке – это очень простой рецепт, который подойдет даже для праздничного ужина. Они готовятся вместе малиновым джемом (он должен быть не слишком сладким), зеленым базиликом и красным сухим вином.

Смотрите видео, как приготовить утиные ножки конфи:

На гарнир к утиным ножкам можно подавать отварной молодой картофель, рис или салат из свежих овощей. Нелишним будет и бокал красного вина.

Утиные ножки в духовке с малиной и базиликом

Ингредиенты:

2 утиные ножки

Небольшой пучок зеленого базилика

Оливковое масло

Соль, перец

2/3 стакана красного сухого вина

1 ст.л. малинового джема

Способ приготовления:

Утиные ножки помыть и обсушить. Затем смазать оливковым маслом и положить в форму для запекания. Хорошо натереть солью и перцем, добавить базилик. Запекать ножки в духовке при 190 градусах в течение 35 минут. Влить вино, смазать утиные ножки малиновым джемом. Вернуть в духовку еще на 25 минут. Нужно периодически поливать утку образовавшимся соком. Подавать утиные ножки вместе с молодым картофелем.

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