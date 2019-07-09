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Утиные ножки с малиновой глазурью: рецепт дня

Готовим утиные ножки в духовке с малиновым джемом и базиликом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:39
Утиные ножки с малиной
Утиные ножки с малиной
Фото: Depositphotos

Запеченные утиные ножки в духовке – это очень простой рецепт, который подойдет даже для праздничного ужина. Они готовятся вместе малиновым джемом (он должен быть не слишком сладким), зеленым базиликом и красным сухим вином.

Смотрите видео, как приготовить утиные ножки конфи:

На гарнир к утиным ножкам можно подавать отварной молодой картофель, рис или салат из свежих овощей. Нелишним будет и бокал красного вина.

Утиные ножки в духовке с малиной и базиликом

Ингредиенты:

  • 2 утиные ножки
  • Небольшой пучок зеленого базилика
  • Оливковое масло
  • Соль, перец
  • 2/3 стакана красного сухого вина
  • 1 ст.л. малинового джема

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Способ приготовления:

  1. Утиные ножки помыть и обсушить. Затем смазать оливковым маслом и положить в форму для запекания.
  2. Хорошо натереть солью и перцем, добавить базилик.
  3. Запекать ножки в духовке при 190 градусах в течение 35 минут.
  4. Влить вино, смазать утиные ножки малиновым джемом. Вернуть в духовку еще на 25 минут. Нужно периодически поливать утку образовавшимся соком.
  5. Подавать утиные ножки вместе с молодым картофелем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить утиную грудку с ягодным соусом. "Сегодня" также делились рецептом утки, фаршированный фруктовым ассорти.

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Источник: Сегодня
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