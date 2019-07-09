Утиные ножки с малиновой глазурью: рецепт дня
Готовим утиные ножки в духовке с малиновым джемом и базиликом
Запеченные утиные ножки в духовке – это очень простой рецепт, который подойдет даже для праздничного ужина. Они готовятся вместе малиновым джемом (он должен быть не слишком сладким), зеленым базиликом и красным сухим вином.
Смотрите видео, как приготовить утиные ножки конфи:
На гарнир к утиным ножкам можно подавать отварной молодой картофель, рис или салат из свежих овощей. Нелишним будет и бокал красного вина.
Утиные ножки в духовке с малиной и базиликом
Ингредиенты:
- 2 утиные ножки
- Небольшой пучок зеленого базилика
- Оливковое масло
- Соль, перец
- 2/3 стакана красного сухого вина
- 1 ст.л. малинового джема
Способ приготовления:
- Утиные ножки помыть и обсушить. Затем смазать оливковым маслом и положить в форму для запекания.
- Хорошо натереть солью и перцем, добавить базилик.
- Запекать ножки в духовке при 190 градусах в течение 35 минут.
- Влить вино, смазать утиные ножки малиновым джемом. Вернуть в духовку еще на 25 минут. Нужно периодически поливать утку образовавшимся соком.
- Подавать утиные ножки вместе с молодым картофелем.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить утиную грудку с ягодным соусом. "Сегодня" также делились рецептом утки, фаршированный фруктовым ассорти.
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Источник: Сегодня