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Утренняя пицца с беконом, яйцом и помидорами

Такую пиццу можно приготовить на завтрак на выходных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56
Пицца с беконом, яйцами и помидорами
Пицца с беконом, яйцами и помидорами
Фото: Depositphotos

Пицца может быть как фастфудом на ходу, так и дорогим обедом в ресторане. А еще – простым, вкусным и необычным завтраком выходного дня.

Смотрите видео, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут:

Предлагаем приготовить именно такую пиццу: с беконом, томатами, моцареллой и самым утренним продуктом – яйцами!

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Утренняя пицца от Даши Малаховой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3-4 полоски бекона
  • 2-3 шарика моцареллы
  • 1 помидор
  • 2 куриных яйца
  • 3 перепелиных яйца
  • 2 ст. л. соуса песто
  • Оливковое масло
  • Черный перец
  • Соль

Для теста:

  • 300-400 г муки
  • 10 г дрожжей
  • 100 мл молока
  • 15 г меда
  • Оливковое масло
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом. Залейте дрожжи теплым молоком и добавьте мед. Оставьте на 5 минут, чтобы дрожжи забродили. Добавьте муку и соль. Замесите тесто, добавляя понемногу воду.
  2. Накройте салфеткой и оставьте в теплом месте на 30-40 минут. Когда тесто увеличится в два раза, вымесите еще раз, добавив немного оливкового масла.
  3. Раскатайте тесто и выложите на камень для пиццы. Смажьте соусом песто.
  4. Помидор нарежьте кружками и выложите на корж для пиццы. Добавьте полоски бекона, моцареллу, разобрав шарики сыра руками.
  5. Вбейте на корж яйца и немного подсолите. Выпекайте в течение 15 минут при температуре 170 ºС.
  6. Готовую пиццу полейте небольшим количеством оливкового масла и поперчите.

Каким должно быть тесто для пиццы

  • По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков.
  • Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.
  • Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить турецкую пиццу пиде. "Сегодня" также писали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке.

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Источник: Сегодня
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