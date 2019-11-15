Утренняя пицца с беконом, яйцом и помидорами

Такую пиццу можно приготовить на завтрак на выходных

Пицца с беконом, яйцами и помидорами Фото: Depositphotos

Пицца может быть как фастфудом на ходу, так и дорогим обедом в ресторане. А еще – простым, вкусным и необычным завтраком выходного дня.

Смотрите видео, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут:

Предлагаем приготовить именно такую пиццу: с беконом, томатами, моцареллой и самым утренним продуктом – яйцами!

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Утренняя пицца от Даши Малаховой



Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3-4 полоски бекона

2-3 шарика моцареллы

1 помидор

2 куриных яйца

3 перепелиных яйца

2 ст. л. соуса песто

Оливковое масло

Черный перец

Соль

Для теста:

300-400 г муки

10 г дрожжей

100 мл молока

15 г меда

Оливковое масло

Вода

Способ приготовления:

Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом. Залейте дрожжи теплым молоком и добавьте мед. Оставьте на 5 минут, чтобы дрожжи забродили. Добавьте муку и соль. Замесите тесто, добавляя понемногу воду. Накройте салфеткой и оставьте в теплом месте на 30-40 минут. Когда тесто увеличится в два раза, вымесите еще раз, добавив немного оливкового масла. Раскатайте тесто и выложите на камень для пиццы. Смажьте соусом песто. Помидор нарежьте кружками и выложите на корж для пиццы. Добавьте полоски бекона, моцареллу, разобрав шарики сыра руками. Вбейте на корж яйца и немного подсолите. Выпекайте в течение 15 минут при температуре 170 ºС. Готовую пиццу полейте небольшим количеством оливкового масла и поперчите.

Каким должно быть тесто для пиццы

По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков.

Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.

Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить турецкую пиццу пиде. "Сегодня" также писали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке.

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