Утренняя пицца с беконом, яйцом и помидорами
Такую пиццу можно приготовить на завтрак на выходных
Пицца может быть как фастфудом на ходу, так и дорогим обедом в ресторане. А еще – простым, вкусным и необычным завтраком выходного дня.
Смотрите видео, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут:
Предлагаем приготовить именно такую пиццу: с беконом, томатами, моцареллой и самым утренним продуктом – яйцами!
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Утренняя пицца от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3-4 полоски бекона
- 2-3 шарика моцареллы
- 1 помидор
- 2 куриных яйца
- 3 перепелиных яйца
- 2 ст. л. соуса песто
- Оливковое масло
- Черный перец
- Соль
Для теста:
- 300-400 г муки
- 10 г дрожжей
- 100 мл молока
- 15 г меда
- Оливковое масло
- Вода
Способ приготовления:
- Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом. Залейте дрожжи теплым молоком и добавьте мед. Оставьте на 5 минут, чтобы дрожжи забродили. Добавьте муку и соль. Замесите тесто, добавляя понемногу воду.
- Накройте салфеткой и оставьте в теплом месте на 30-40 минут. Когда тесто увеличится в два раза, вымесите еще раз, добавив немного оливкового масла.
- Раскатайте тесто и выложите на камень для пиццы. Смажьте соусом песто.
- Помидор нарежьте кружками и выложите на корж для пиццы. Добавьте полоски бекона, моцареллу, разобрав шарики сыра руками.
- Вбейте на корж яйца и немного подсолите. Выпекайте в течение 15 минут при температуре 170 ºС.
- Готовую пиццу полейте небольшим количеством оливкового масла и поперчите.
Каким должно быть тесто для пиццы
- По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков.
- Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.
- Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить турецкую пиццу пиде. "Сегодня" также писали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке.
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Источник: Сегодня