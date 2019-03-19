Ужин на скорую руку: ленивая лазанья из лаваша
Для рецепта вам понадобится тонкий армянский лаваш
Классическая лазанья состоит из специальных тонких листов пасты вперемешку со слоями начинки на основе рагу с мясным фаршем, залитого соусом бешамель и посыпанного сыром пармезан. Сегодня мы приготовим это блюдо с лавашем. За счет сочной начинки и тонкого лаваша такая лазанья получится очень нежной.
Лазанья из лаваша
Ингредиенты:
- Мясной фарш – 400-500 г
- Армянский тонкий лаваш – 2-3 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сыр – 100 г
- Сливочное масло – 50 г
- Мука – 2 ст. л.
- Молоко – 1 стакан
- Зелень – 1 пучок
- Соль, перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Мелко нарезанный лук обжарить на растительном масле. К луку добавить натертую морковь, а затем фарш. Обжарить все вместе до готовности, посолить и поперчить по вкусу. В самом конце добавить свежую мелко нарубленную зелень.
- Приготовить соус бешамель. На среднем огне в сковороде растопить сливочное масло, добавить муку и слегка ее спассеровать. Затем прямо в сковороду постепенно влить горячее молоко, активно помешивая. Добавить в соус соль и перец по вкусу, довести до кипения, варить несколько минут до загустения и снять с огня.
- Дно противня смазать соусом бешамель и выложить первый лист лаваша.
- Сверху ровным слоем распределить часть начинки. Фарш накрыть следующим листом лаваша. И далее в том же порядке: фарш – лаваш (2-3 слоя).
- Сверху залить соусом и посыпать тертым сыром. Отправить в духовку, разогретую до 180-200 С, примерно на полчаса, пока сыр не подрумянится.
Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. Мы также писали, как приготовить лазанью с овощами.
Смотрите видео, как приготовить итальянскую пиццу с морепродуктами:
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Источник: Сегодня