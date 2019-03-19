Ужин на скорую руку: ленивая лазанья из лаваша

Для рецепта вам понадобится тонкий армянский лаваш

Ленивая лазанья из лаваша Фото: freepik.com

Классическая лазанья состоит из специальных тонких листов пасты вперемешку со слоями начинки на основе рагу с мясным фаршем, залитого соусом бешамель и посыпанного сыром пармезан. Сегодня мы приготовим это блюдо с лавашем. За счет сочной начинки и тонкого лаваша такая лазанья получится очень нежной.

Лазанья из лаваша

Ингредиенты:

Мясной фарш – 400-500 г

Армянский тонкий лаваш – 2-3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр – 100 г

Сливочное масло – 50 г

Мука – 2 ст. л.

Молоко – 1 стакан

Зелень – 1 пучок

Соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Мелко нарезанный лук обжарить на растительном масле. К луку добавить натертую морковь, а затем фарш. Обжарить все вместе до готовности, посолить и поперчить по вкусу. В самом конце добавить свежую мелко нарубленную зелень. Приготовить соус бешамель. На среднем огне в сковороде растопить сливочное масло, добавить муку и слегка ее спассеровать. Затем прямо в сковороду постепенно влить горячее молоко, активно помешивая. Добавить в соус соль и перец по вкусу, довести до кипения, варить несколько минут до загустения и снять с огня. Дно противня смазать соусом бешамель и выложить первый лист лаваша. Сверху ровным слоем распределить часть начинки. Фарш накрыть следующим листом лаваша. И далее в том же порядке: фарш – лаваш (2-3 слоя). Сверху залить соусом и посыпать тертым сыром. Отправить в духовку, разогретую до 180-200 С, примерно на полчаса, пока сыр не подрумянится.

Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. Мы также писали, как приготовить лазанью с овощами.

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