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Ужин в итальянском стиле: котлеты с моцареллой, базиликом и каперсами

На гарнир к этому блюду отлично подойдут спагетти или салат из свежих овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:16
Котлеты с базиликом и моцареллой Фото: depositphotos.com
Котлеты с базиликом и моцареллой Фото: depositphotos.com

Моцареллу в рецепте можно заменить любым другим сыром, а каперсы – маринованными огурцами. Будьте аккуратны с добавлением соли, так как каперсы сами по себе довольно соленые.

Котлеты с базиликом и моцареллой

Ингредиенты:

  • 300 г говяжьего или смешанного фарша
  • 100 г моцареллы
  • 20 шт. мелких каперсов
  • 1 пучок свежего базилика
  • 1 яйцо
  • оливковое или растительное масло
  • соль, молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Моцареллу нарезать небольшими кубиками (примерно 1х1 см), промытый базилик крупно порвать руками.
  2. Фарш смешать с яйцом и базиликом, добавить по вкусу соль и перец.
  3. Влажными руками сформировать 4 котлеты. Вдавить в них моцареллу и каперсы так, чтобы они оказались внутри.
  4. Обжарить котлеты на хорошо разогретой сковороде с маслом до образования румяной корочки. При необходимости довести их до готовности в разогретой духовке.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша. Кроме этого, мы писали, как приготовить котлеты из картофеля с лососем и горошком.

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Источник: "Сегодня"
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