Ужин в итальянском стиле: котлеты с моцареллой, базиликом и каперсами

На гарнир к этому блюду отлично подойдут спагетти или салат из свежих овощей

Котлеты с базиликом и моцареллой Фото: depositphotos.com

Моцареллу в рецепте можно заменить любым другим сыром, а каперсы – маринованными огурцами. Будьте аккуратны с добавлением соли, так как каперсы сами по себе довольно соленые.

Котлеты с базиликом и моцареллой

Ингредиенты:

300 г говяжьего или смешанного фарша

100 г моцареллы

20 шт. мелких каперсов

1 пучок свежего базилика

1 яйцо

оливковое или растительное масло

соль, молотый перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Моцареллу нарезать небольшими кубиками (примерно 1х1 см), промытый базилик крупно порвать руками. Фарш смешать с яйцом и базиликом, добавить по вкусу соль и перец. Влажными руками сформировать 4 котлеты. Вдавить в них моцареллу и каперсы так, чтобы они оказались внутри. Обжарить котлеты на хорошо разогретой сковороде с маслом до образования румяной корочки. При необходимости довести их до готовности в разогретой духовке.

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