Ужин в итальянском стиле: котлеты с моцареллой, базиликом и каперсами
На гарнир к этому блюду отлично подойдут спагетти или салат из свежих овощей
Моцареллу в рецепте можно заменить любым другим сыром, а каперсы – маринованными огурцами. Будьте аккуратны с добавлением соли, так как каперсы сами по себе довольно соленые.
Котлеты с базиликом и моцареллой
Ингредиенты:
- 300 г говяжьего или смешанного фарша
- 100 г моцареллы
- 20 шт. мелких каперсов
- 1 пучок свежего базилика
- 1 яйцо
- оливковое или растительное масло
- соль, молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Моцареллу нарезать небольшими кубиками (примерно 1х1 см), промытый базилик крупно порвать руками.
- Фарш смешать с яйцом и базиликом, добавить по вкусу соль и перец.
- Влажными руками сформировать 4 котлеты. Вдавить в них моцареллу и каперсы так, чтобы они оказались внутри.
- Обжарить котлеты на хорошо разогретой сковороде с маслом до образования румяной корочки. При необходимости довести их до готовности в разогретой духовке.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша. Кроме этого, мы писали, как приготовить котлеты из картофеля с лососем и горошком.
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Источник: "Сегодня"