Ужин в скандинавском стиле: готовим маринованную сельдь с картофельным гарниром
Рецепт сытного и вкусного ужина из рыбы
Жирная морская рыба особенно полезна осенью. Она содержит много омега-3 жирных кислот, которые облегчают симптомы тревожности, повышают гормоны радости. Рыба – прекрасный источник белка и витаминов А, Е и D, поэтому ее нужно есть минимум 2-3 раза в неделю.
Маринованная сельдь с отварным картофелем и укропом – любимое блюдо скандинавов. Его легко готовить, поэтому это отличный рецепт для семейного ужина.
Селедка по-скандинавски
Ингредиенты:
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 233 ккал на 100 г
Для сельди:
- 4 рыбины по 100 г
- 100 мл воды
- Сок двух лимонов
- 1 ч.л. перца горошком
- 2 лавровых листа
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- 1 ч.л. соли
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Для гарнира:
- 250 г картофеля
- 100 мл майонеза
- 1 ст.л. свежего укропа
- 1 ст.л. цельнозерновой горчицы
- Сок половины лимона
- Соль и свежемолотый черный перец
Смотрите видео, как приготовить сельдь по-шведски:
Способ приготовления:
- Сделать маринад для сельди. Для этого смешать воду, сок лимонов, перец горошком, лавровый лист, белый винный уксус и соль. Довести до кипения на медленном огне.
- После закипания уменьшить нагрев, добавить рыбу и варить ее около 12 минут до готовности.
- Для гарнира отварить картофель, разрезать пополам и выложить в большую миску.
- Отдельно смешать майонез, нарезанный укроп, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Добавить соус к картофелю, чтобы он полностью его покрыл.
Как подавать блюдо
Слить маринад, затем положить рыбу поверх картофеля. Украсить блюдо укропом и подавать на стол.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из сельди, авокадо и свеклы, а также писали, как приготовить селедку под шубой.
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