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Ужин в скандинавском стиле: готовим маринованную сельдь с картофельным гарниром

Сегодня, 18:06

Рецепт сытного и вкусного ужина из рыбы

Жирная морская рыба особенно полезна осенью. Она содержит много омега-3 жирных кислот, которые облегчают симптомы тревожности, повышают гормоны радости. Рыба – прекрасный источник белка и витаминов А, Е и D, поэтому ее нужно есть минимум 2-3 раза в неделю.

Маринованная сельдь с отварным картофелем и укропом – любимое блюдо скандинавов. Его легко готовить, поэтому это отличный рецепт для семейного ужина.

Селедка по-скандинавски

Сельдь по-скандинавски
Сельдь по-скандинавски
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 233 ккал на 100 г

Для сельди:

  • 4 рыбины по 100 г
  • 100 мл воды
  • Сок двух лимонов
  • 1 ч.л. перца горошком
  • 2 лавровых листа
  • 1 ст.л. белого винного уксуса
  • 1 ч.л. соли

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Для гарнира:

  • 250 г картофеля
  • 100 мл майонеза
  • 1 ст.л. свежего укропа
  • 1 ст.л. цельнозерновой горчицы
  • Сок половины лимона
  • Соль и свежемолотый черный перец

Смотрите видео, как приготовить сельдь по-шведски:

Способ приготовления:

  1. Сделать маринад для сельди. Для этого смешать воду, сок лимонов, перец горошком, лавровый лист, белый винный уксус и соль. Довести до кипения на медленном огне.
  2. После закипания уменьшить нагрев, добавить рыбу и варить ее около 12 минут до готовности.
  3. Для гарнира отварить картофель, разрезать пополам и выложить в большую миску.
  4. Отдельно смешать майонез, нарезанный укроп, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Добавить соус к картофелю, чтобы он полностью его покрыл.

Как подавать блюдо

Слить маринад, затем положить рыбу поверх картофеля. Украсить блюдо укропом и подавать на стол.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из сельди, авокадо и свеклы, а также писали, как приготовить селедку под шубой.

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Источник: Сегодня
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