Ужин в скандинавском стиле: готовим маринованную сельдь с картофельным гарниром

Рецепт сытного и вкусного ужина из рыбы

Жирная морская рыба особенно полезна осенью. Она содержит много омега-3 жирных кислот, которые облегчают симптомы тревожности, повышают гормоны радости. Рыба – прекрасный источник белка и витаминов А, Е и D, поэтому ее нужно есть минимум 2-3 раза в неделю.

Маринованная сельдь с отварным картофелем и укропом – любимое блюдо скандинавов. Его легко готовить, поэтому это отличный рецепт для семейного ужина.

Селедка по-скандинавски

Сельдь по-скандинавски Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

233 ккал на 100 г

Для сельди:

4 рыбины по 100 г

100 мл воды

Сок двух лимонов

1 ч.л. перца горошком

2 лавровых листа

1 ст.л. белого винного уксуса

1 ч.л. соли

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Для гарнира:

250 г картофеля

100 мл майонеза

1 ст.л. свежего укропа

1 ст.л. цельнозерновой горчицы

Сок половины лимона

Соль и свежемолотый черный перец

Смотрите видео, как приготовить сельдь по-шведски:

Способ приготовления:

Сделать маринад для сельди. Для этого смешать воду, сок лимонов, перец горошком, лавровый лист, белый винный уксус и соль. Довести до кипения на медленном огне. После закипания уменьшить нагрев, добавить рыбу и варить ее около 12 минут до готовности. Для гарнира отварить картофель, разрезать пополам и выложить в большую миску. Отдельно смешать майонез, нарезанный укроп, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Добавить соус к картофелю, чтобы он полностью его покрыл.

Как подавать блюдо

Слить маринад, затем положить рыбу поверх картофеля. Украсить блюдо укропом и подавать на стол.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из сельди, авокадо и свеклы, а также писали, как приготовить селедку под шубой.

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