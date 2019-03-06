Ужина за 15 минут: как приготовить пасту с морепродуктами
Рецепт аппетитной пасты с морепродуктами и томатным соусом
Пасту с томатным соусом и морепродуктами можно приготовить буквально за 15-20 минут. Главное, выбирайте свежие мидии, кальмары и креветки хорошего качества.
Паста с морепродуктами
Ингредиенты на 1 порцию:
- Паста (спагетти или феттучине) - 140 г
- Томатный сок (паста) – 100 г
- Морепродукты (смесь) – 50 г
- Кальмары – 30 г
- Крупные мидии 1-2 шт.
- Тигровые креветки – 2-3 шт.
- Маслины – 3-4 шт.
- Каперсы – 5 г
- Растительное масло – 20 г
- Чеснок – 3 г
- Сыр "Пармезан" – 3 г
- Базилик – 1 веточка
- Перец, тимьян, розмарин, соль - по вкусу
Рецепт приготовления:
- Пасту отвариваем до готовности (следите, чтобы она не разварилась).
- Все морепродукты солим, перемешиваем и жарим на сковородке с томатным соком (или пастой), специями и нарезанными маслинами до готовности (около 5-7 минут).
- Смешиваем феттучине с морепродуктами, посыпаем перед подачей каперсами и тертым сыром, украшаем веточкой базилика.
Совет: в сковороду можно добавить несколько помидоров черри, разрезанных пополам.
Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного салата из мидий и кальмаров. "Сегодня" также писали, как приготовить плов с морепродуктами. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мидии в сливочно-чесночном соусе.
Смотрите видео, как приготовить фаршированных кальмаров:
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Источник: Сегодня