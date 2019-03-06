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Ужина за 15 минут: как приготовить пасту с морепродуктами

Рецепт аппетитной пасты с морепродуктами и томатным соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Паста с морепродуктами
Паста с морепродуктами
Фото: freepik.com

Пасту с томатным соусом и морепродуктами можно приготовить буквально за 15-20 минут. Главное, выбирайте свежие мидии, кальмары и креветки хорошего качества.

Паста с морепродуктами

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Паста (спагетти или феттучине) - 140 г
  • Томатный сок (паста)  – 100 г
  • Морепродукты (смесь) – 50 г
  • Кальмары – 30 г
  • Крупные мидии 1-2 шт.
  • Тигровые креветки – 2-3 шт.
  • Маслины – 3-4 шт.
  • Каперсы – 5 г
  • Растительное масло – 20 г
  • Чеснок – 3 г
  • Сыр "Пармезан" – 3 г
  • Базилик – 1 веточка
  • Перец, тимьян, розмарин, соль - по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Пасту отвариваем до готовности (следите, чтобы она не разварилась).
  2. Все морепродукты солим, перемешиваем и жарим на сковородке с томатным соком (или пастой), специями и нарезанными маслинами до готовности (около 5-7 минут).
  3. Смешиваем феттучине с морепродуктами, посыпаем перед подачей каперсами и тертым сыром, украшаем веточкой базилика.

Совет: в сковороду можно добавить несколько помидоров черри, разрезанных пополам.

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного салата из мидий и кальмаров. "Сегодня" также писали, как приготовить плов с морепродуктами. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мидии в сливочно-чесночном соусе.

Смотрите видео, как приготовить фаршированных кальмаров:

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Источник: Сегодня
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