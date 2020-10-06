В Британии выпустили оригинальный торт с подарочной коробкой внутри

В десерте есть секретное пространство, которое можно заполнить миниатюрным подарком

Сеть британских супермаркетов Asda придумала оригинальную идею для подарка. Они запустила в продажу торт под названием Surprise cake, который позволит приятно удивить родных и близких всего за 13 фунтов стерлингов. Об этом пишет сайт Good Housekeeping.

Фото: asda.com

Внутри новой выпечки есть выемка размером с подарок, позволяющая вложить небольшой презент для любимого человека. Пространство вокруг и поверх специального пластикового контейнера заполняется съедобным конфетти, оставляя его полностью скрытым, пока вы не достанете сюрприз, чтобы удивить получателя.

Конечно, для больших подарков такая идея не подойдет, зато это идеальный способ вручить ключи от машины, ошейник для щенка, украшения, подарочные сертификаты и другие миниатюрные презенты.

Фото: asda.com

Торт, рассчитанный на 20 человек, не только креативный, но и вкусный. Он представляет собой влажный шоколадный бисквит, покрытый красочными завитками глазури и украшенный радужными конфетти, а забавный дизайн подойдет для любого случая.

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Бекки Прайс, разработчик необычного десерта, заявила в пресс-релизе: "Мы знаем, что нашим клиентам нравятся праздничные торты для особых случаев, поэтому мы хотели предложить им что-то уникальное и инновационное. Будь то день рождения, детская вечеринка или даже романтическое предложение, этот торт обязательно удивит и порадует!".

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