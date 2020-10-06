В Британии выпустили оригинальный торт с подарочной коробкой внутри
В десерте есть секретное пространство, которое можно заполнить миниатюрным подарком
Сеть британских супермаркетов Asda придумала оригинальную идею для подарка. Они запустила в продажу торт под названием Surprise cake, который позволит приятно удивить родных и близких всего за 13 фунтов стерлингов. Об этом пишет сайт Good Housekeeping.
Внутри новой выпечки есть выемка размером с подарок, позволяющая вложить небольшой презент для любимого человека. Пространство вокруг и поверх специального пластикового контейнера заполняется съедобным конфетти, оставляя его полностью скрытым, пока вы не достанете сюрприз, чтобы удивить получателя.
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Конечно, для больших подарков такая идея не подойдет, зато это идеальный способ вручить ключи от машины, ошейник для щенка, украшения, подарочные сертификаты и другие миниатюрные презенты.
Торт, рассчитанный на 20 человек, не только креативный, но и вкусный. Он представляет собой влажный шоколадный бисквит, покрытый красочными завитками глазури и украшенный радужными конфетти, а забавный дизайн подойдет для любого случая.
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Бекки Прайс, разработчик необычного десерта, заявила в пресс-релизе: "Мы знаем, что нашим клиентам нравятся праздничные торты для особых случаев, поэтому мы хотели предложить им что-то уникальное и инновационное. Будь то день рождения, детская вечеринка или даже романтическое предложение, этот торт обязательно удивит и порадует!".
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