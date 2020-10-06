Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Британии выпустили оригинальный торт с подарочной коробкой внутри

Сегодня, 15:15

В десерте есть секретное пространство, которое можно заполнить миниатюрным подарком

Сеть британских супермаркетов Asda придумала оригинальную идею для подарка. Они запустила в продажу торт под названием Surprise cake, который позволит приятно удивить родных и близких всего за 13 фунтов стерлингов. Об этом пишет сайт Good Housekeeping.

Фото: asda.com

Внутри новой выпечки есть выемка размером с подарок, позволяющая вложить небольшой презент для любимого человека. Пространство вокруг и поверх специального пластикового контейнера заполняется съедобным конфетти, оставляя его полностью скрытым, пока вы не достанете сюрприз, чтобы удивить получателя.

Читайте также:
Именинница получила торт с жутким "сюрпризом"

Конечно, для больших подарков такая идея не подойдет, зато это идеальный способ вручить ключи от машины, ошейник для щенка, украшения, подарочные сертификаты и другие миниатюрные презенты.

Фото: asda.com

Торт, рассчитанный на 20 человек, не только креативный, но и вкусный. Он представляет собой влажный шоколадный бисквит, покрытый красочными завитками глазури и украшенный радужными конфетти, а забавный дизайн подойдет для любого случая.

Смотрите видео, какие торты начали делать в мире из-за коронавируса:

Бекки Прайс, разработчик необычного десерта, заявила в пресс-релизе: "Мы знаем, что нашим клиентам нравятся праздничные торты для особых случаев, поэтому мы хотели предложить им что-то уникальное и инновационное. Будь то день рождения, детская вечеринка или даже романтическое предложение, этот торт обязательно удивит и порадует!".

Напомним, ранее мы сообщали, что в Швеции выпустили первое пиво по рецепту искусственного интеллекта, а также рассказывали, на каких фуд-блогеров стоит подписаться в Instagram.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Готовим с Лилией Ребрик: рецепт шоколадного торта "Капрезе" Торт "Лимонник" с безе: рецепт от Татьяны Литвиновой Как приготовить классический лимонный чизкейк в духовке Рецепт "Наполеона" с ягодами и ванильным кремом от Юлии Высоцкой
торт десерт сюрприз
Источники: Сегодня , asda.com
Реклама

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки

Популярные статьи

Сегодня, 11:16Events

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Сегодня, 09:01Food

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

Вчера, 15:00Events

Международный день врача: поздравления с праздником

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

Вчера, 13:05Events

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

Вчера, 11:10Fun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

Вчера, 10:46Шоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

Вчера, 00:50Шоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

Вчера, 00:14Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

4 октябряСтиль

Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

4 октябряEvents

Что подарить на День учителя: много полезных советов (фото)

4 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака

4 октябряEvents

Сегодня празднуем День учителя-2020 в Украине

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять