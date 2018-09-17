В Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо

Десерт состоит из трех ингредиентов: свежего авокадо, виноградного сахара и лимонного сока. Косточку делают из орехового масла

Веганское мороженое в виде авокадо Фото:blog.colourfulrebel.com

Лондонская джелатерия Snowflake Luxury Gelatо, которая прославилась благодаря мороженому с 24-каратным золотом и съедобными бриллиантами, представила новый десерт – Avolato. Это холодное вегетарианское лакомство на 60 % состоит из авокадо Hass. Оно подается в кожуре настоящего авокадо вместе с крошечным шариком орехового мороженого, имитирующим косточку.

Avolato на вкус, как и следовало ожидать, – как замороженный авокадо. Несмотря на то, что десерт не содержит молочных продуктов и яиц, он отличается нежной кремообразной консистенцией.

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Мороженое с высоким содержанием пектина и клетчатки гостям приносят в бамбуковой тарелке, которая на 100% биоразлагаема. Тем самым производители пытались показать, что потребителям не придется беспокоиться ни о фигуре, ни о загрязнении окружающей среды. Стоимость мороженого Avolato отнюдь не дешевая – 13 $.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Германии набирает популярность мороженое со вкусом овощей. А в Корее полным ходом продают специальное мороженое от похмелья. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.

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