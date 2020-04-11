В Украине начал свою работу первый онлайн-ресторан
Украинская сеть "Черноморка"™ запустила уникальный проект — первый в стране онлайн-ресторан.
В виртуальном заведении гости имеют возможность пообщаться с официантами, сделать заказ в реальном времени и даже выбрать с витрины рыбу или морепродукты для своего блюда. Виртуальный заказ тут же готовят повара "Черноморки"™, после чего клиент получает доставку еще теплых блюд домой или свежую рыбу и морепродукты, чтобы приготовить их самостоятельно. Формат онлайн-ресторана помог руководству сети увеличить количество заказов в условиях карантина, а главное — сохранить рабочие места официантам и поварам.
Что такое онлайн-ресторан?
Онлайн-ресторан — это виртуальное решение для удаленных заказов в заведении, разработанное специально для сети "Черноморка"™. Его уникальность заключается в том, что при выборе блюд гость и официант заведения общаются через прямую видеосвязь в режиме реального времени. Соответственно клиент имеет возможность дистанционно насладиться большинством этапов ресторанного обслуживания "Черноморки"™: от приветствия официанта, рассказов об акционных предложениях и советов по напиткам — до возможности выбрать среди рыбных и морепродуктов именно те, которые, например, по размеру или цвету понравились больше.
Как воспользоваться сервисом "онлайн-ресторан"?
- Чтобы посетить виртуальную "Черноморку"™, перейдите с любого девайса на страницу сервиса по ссылке https://chernomorka.online;
- Далее вы можете просмотреть меню либо сразу же перейти к выбору официанта, который будет вас обслуживать;
- Выберите официанта, нажав для вызова на его фото;
- После этого система автоматически запустит в браузере прямую видеосвязь с командой "Черноморки"™; кстати, вы можете общаться также исключительно с помощью аудио, с выключенной камерой со своей стороны: в таком случае вы будете видеть заведение и все, что будет демонстрировать вам официант, но он в свою очередь будет только слышать вас;
- Справа от видео появится также онлайн-чат: здесь при необходимости можно писать человеку, который вас обслуживает;
- Далее официант принимает ваш заказ;
- Готовые блюда, а также свежую рыбу/морепродукты вы можете забрать самостоятельно в заведении или же получить заказ дома;
- Оплатить заказ можно как наличными, так и картой.
График работы онлайн-ресторана: с 11:00 до 22:00. Доставка заказов от 500 гривен по Киеву бесплатна, до 500 гривен — 70 грн. Доставка заказов за пределы Киева — 150 грн. При самовывозе вы получаете скидку 20% на все меню (кроме охлажденных рыбы, морепродуктов, устриц и алкоголя, который, кстати, продается по ценам супермаркета).
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