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В Украине начал свою работу первый онлайн-ресторан

Украинская сеть "Черноморка"™ запустила уникальный проект — первый в стране онлайн-ресторан.

В виртуальном заведении гости имеют возможность пообщаться с официантами, сделать заказ в реальном времени и даже выбрать с витрины рыбу или морепродукты для своего блюда. Виртуальный заказ тут же готовят повара "Черноморки"™, после чего клиент получает доставку еще теплых блюд домой или свежую рыбу и морепродукты, чтобы приготовить их самостоятельно. Формат онлайн-ресторана помог руководству сети увеличить количество заказов в условиях карантина, а главное — сохранить рабочие места официантам и поварам.

Что такое онлайн-ресторан?

Онлайн-ресторан — это виртуальное решение для удаленных заказов в заведении, разработанное специально для сети "Черноморка"™. Его уникальность заключается в том, что при выборе блюд гость и официант заведения общаются через прямую видеосвязь в режиме реального времени. Соответственно клиент имеет возможность дистанционно насладиться большинством этапов ресторанного обслуживания "Черноморки"™: от приветствия официанта, рассказов об акционных предложениях и советов по напиткам — до возможности выбрать среди рыбных и морепродуктов именно те, которые, например, по размеру или цвету понравились больше.

Как воспользоваться сервисом "онлайн-ресторан"?

Чтобы посетить виртуальную "Черноморку"™, перейдите с любого девайса на страницу сервиса по ссылке https://chernomorka.online; Далее вы можете просмотреть меню либо сразу же перейти к выбору официанта, который будет вас обслуживать; Выберите официанта, нажав для вызова на его фото; После этого система автоматически запустит в браузере прямую видеосвязь с командой "Черноморки"™; кстати, вы можете общаться также исключительно с помощью аудио, с выключенной камерой со своей стороны: в таком случае вы будете видеть заведение и все, что будет демонстрировать вам официант, но он в свою очередь будет только слышать вас; Справа от видео появится также онлайн-чат: здесь при необходимости можно писать человеку, который вас обслуживает; Далее официант принимает ваш заказ; Готовые блюда, а также свежую рыбу/морепродукты вы можете забрать самостоятельно в заведении или же получить заказ дома; Оплатить заказ можно как наличными, так и картой.

"Во время приготовления, упаковки и доставки блюд персонал "Черноморки"™ строго придерживается всех санитарных норм, правил дезинфекции и требований использования защитных элементов одежды. Безопасность и доверие наших клиентов — превыше всего", — заверила основательница сети Ольга Копылова.

График работы онлайн-ресторана: с 11:00 до 22:00. Доставка заказов от 500 гривен по Киеву бесплатна, до 500 гривен — 70 грн. Доставка заказов за пределы Киева — 150 грн. При самовывозе вы получаете скидку 20% на все меню (кроме охлажденных рыбы, морепродуктов, устриц и алкоголя, который, кстати, продается по ценам супермаркета).

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