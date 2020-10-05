В Японии открылся первый в мире магазин KitKat, где можно создать свой собственный шоколад

Необычное заведение находится в Токио

Шоколад KitKat популярен во всем мире, но в Японии он обрел поистине культовый статус. Недавно в развлекательном комплексе Miyashita Park в Токио состоялось торжественное открытие KitKat Chocolatory – филиала сети специализированных магазинов KitKat. Об этом пишет Japan Today.

Поскольку это четвертая в Токио шоколадная фабрика KitKat, филиалу Miyashita Park нужно было сделать что-то особенное, чтобы привлечь внимание людей. Хорошим началом стали блинчики KitKat Waffles, которые продаются исключительно в кафе, примыкающем к новому филиалу. Но самым большим преимуществом шоколадной фабрики Miyashita Park является первая в мире программа по созданию собственного шоколада My KitKat.

KitKat Chocolatory Фото: Depositphotos

Сначала желающие выбирают шоколад (молочный, горький или рубиновый), после чего выливают растопленную массу в форму, прослаивая ее хрустящими вафлями. Еще одно решение, которое придется принять: начинки. Предлагается в общей сложности 17 вариантов, в том числе лесной орех, кокос, сушеная малина, маршмэллоу, крендели, серебряное драже и даже съедобные цветы, из которых вы выбираете три.

По иронии судьбы, начинки наносятся на нижнюю сторону KitKat. Однако, конечный результат выглядит так восхитительно, что это уже не кажется принципиально важным.

Шоколад KitKat ручной работы Фото: japantoday.com

После этого участникам программы предстоит сделать еще два выбора. Поскольку весь процесс (изготовление KitKat, охлаждение и упаковка) занимает около 70 минут, вам предлагают чашку кофе или чая, чтобы вы могли наслаждаться ожиданием. Также вам дают время подумать, какой из шести разных дизайнов коробок вам больше всего нравится.

Стоимость участия в программе My Kitkat составляет 2000 иен (около 536 гривен).

Смотрите видео о кондитере, который создает шоколад для мужчин:

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