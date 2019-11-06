Вареная тыква: польза и вред для здоровья

Вареная тыква содержит массу полезных веществ

Перед варкой тыкву нужно нарезать Фото: freepik.com

Тыква по праву считается главным осенним продуктом. Она богата множеством витаминов и других полезных веществ. Но почему-то не все ее любят, хотя на самом деле из тыквы можно приготовить очень вкусные блюда: супы, жаркое, закуски, выпечку и даже десерты.

Смотрите видео, как сварить тыквенную кашу:

Тыква укрепляет иммунитет, в следствие чего организм человека будет максимально защищен от вирусов и инфекций, которых осенью появляется огромное количество. В нашей статье мы расскажем о пользе вареной тыквы для здоровья.

Вареная тыква: польза для организма

В этом осеннем овоще содержится уникальный витаминный комплекс и питательные компоненты. В вареной тыкве есть витамины группы А, В, C, E, D, Р, рекордное количество содержания железа, а также редкий витамин Т, который влияет на процессы обмена веществ в организме.

Большое количество каротина и витамина Е помогает замедлять процессы старения в организме, благотворно влияет на людей с проблемами зрения и слизистой глаза. Уникальные растительные фибры нормализуют пищеварение, а также предотвращают такие серьезные заболевания, как рак, колит и диабет.

Тыква полезна для зрения Фото: Depositphotos

Вареная тыква снижает риск возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пилоенефрите, болезнях печени, воспалениях мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах.

Тыква – еще и один из самых рекомендуемых овощей при похудении. Калорийность тыквы – 20 ккал на 100 г. Легкоусваиваемая клетчатка, пектины и биофлавоноиды помогают очистить организм от токсинов и разрушают холестериновые бляшки. А содержащиеся в тыкве соли калия имеют легкий мочегонный эффект, что способствует снижению веса.

Вареная тыква: вред для организма

Тыкву нельзя есть при индивидуальной непереносимости Фото: Depositphotos

Тыква не рекомендуется в следующих случаях:

при сахарном диабете, из-за большого количества сахаров, содержащихся в мякоти;

при острых и хронических заболеваниях ЖКТ;

при индивидуальной непереносимости.

Вареная тыква, скорее, принесет не пользу, а вред, если ее употреблять во время диареи: она усилит болезненное состояние.

Как правильно варить тыкву

Тыкву варят без кожуры Фото: Depositphotos

Перед варкой необходимо тщательно промыть тыкву, разрезать ее пополам и извлечь семечки;

После этого овощ следует очистить от кожуры;

Тыквенную мякоть требуется разрезать на дольки или кубики размером до 3 см. Неиспользованную часть овоща желательно завернуть в пищевую пленку или фольгу и убрать в холодильник.

Положить кусочки тыквы в кастрюлю и залить водой так, чтобы жидкость полностью его покрывала;

Как только вода закипит, добавить соль и варить тыкву 25–30 минут на среднем огне;

Проверить готовность продукта можно с помощью вилки. Если овощ мягкий, то его следует снять с огня, после чего слить воду из кастрюли и дать тыкве остыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыкву в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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