Варенье из белой черешни с лимоном: рецепт от Татьяны Литвиновой
Рецепт варенья из белой черешни на зиму
Заготовки из черешни на зиму – это всевозможные компоты, варенье и джемы. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предпочитает варить варенье из белой черешни с добавлением лимона.
Смотрите видео, как легко удалить косточки из черешни:
"Варенье из белой черешни с лимоном – мое любимое! Сейчас эта чудо-ягода в разгаре, ловите момент!", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.
Рецепт варенья из белой черешни с лимоном от Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
- 4 кг очищенных от косточек ягод
- 4 кг сахара
- 1 лимон
Читайте такжеВкусный летний завтрак: сырники с черешней и ванилью
Рецепт приготовления:
- Ягоды помыть. В процессе чистки засыпать их сахаром, примерно 200 г на 1 кг из общего объема. Когда черешня будет почищена, поставить ее на ночь в холодильник.
- Утром слить сок, вскипятить его в большой кастрюле, высыпать стакан сахара и стакан ягод. Когда смесь закипит, повторить ту же процедуру – добавить стакан сахара, затем стакан ягод. Повторять, пока не закончатся ингредиенты.
- Затем натереть на терке лимон и и добавить его вместе с цедрой к ягодам. Снимая пену, варить на маленьком огне еще 20 минут.
"Теперь смело закрывайте в баночки и переворачивайте крышками вниз. Пусть так остывают. Таким образом вы создаете вакуум и обеззараживаете и крышку тоже. Стерилизовать банки и крышки не нужно, так температура плавления сахара – около 180 градусов, и этого вполне достаточно, чтобы все бактерии погибли. Эти янтарные баночки обрадуют вас зимой и будут уместны в любой компании", – советует Татьяна Литвинова.
Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вареники с вишней на заварном тесте. Она также поделилась рецептом вкусного клубничного варенья.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram