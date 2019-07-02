Варенье из белой черешни с лимоном: рецепт от Татьяны Литвиновой

Рецепт варенья из белой черешни на зиму

Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Заготовки из черешни на зиму – это всевозможные компоты, варенье и джемы. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предпочитает варить варенье из белой черешни с добавлением лимона.

Смотрите видео, как легко удалить косточки из черешни:

"Варенье из белой черешни с лимоном – мое любимое! Сейчас эта чудо-ягода в разгаре, ловите момент!", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Рецепт варенья из белой черешни с лимоном от Татьяны Литвиновой

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Ингредиенты:

4 кг очищенных от косточек ягод

4 кг сахара

1 лимон

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Рецепт приготовления:

Ягоды помыть. В процессе чистки засыпать их сахаром, примерно 200 г на 1 кг из общего объема. Когда черешня будет почищена, поставить ее на ночь в холодильник. Утром слить сок, вскипятить его в большой кастрюле, высыпать стакан сахара и стакан ягод. Когда смесь закипит, повторить ту же процедуру – добавить стакан сахара, затем стакан ягод. Повторять, пока не закончатся ингредиенты. Затем натереть на терке лимон и и добавить его вместе с цедрой к ягодам. Снимая пену, варить на маленьком огне еще 20 минут.

"Теперь смело закрывайте в баночки и переворачивайте крышками вниз. Пусть так остывают. Таким образом вы создаете вакуум и обеззараживаете и крышку тоже. Стерилизовать банки и крышки не нужно, так температура плавления сахара – около 180 градусов, и этого вполне достаточно, чтобы все бактерии погибли. Эти янтарные баночки обрадуют вас зимой и будут уместны в любой компании", – советует Татьяна Литвинова.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вареники с вишней на заварном тесте. Она также поделилась рецептом вкусного клубничного варенья.

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