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Варенье из клубники с целыми ягодами

Узнайте, как варить клубничное варенье с целыми ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:05
Самое вкусное варенье из клубники
Самое вкусное варенье из клубники
Фото: Depositphotos

Клубничное варенье – одна из самых популярных заготовок на зиму. Сегодня мы расскажем, как приготовить прозрачное варенье из клубники с целыми ягодами.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:

Клубнику для варенья лучше всего собирать в сухую погоду. После сбора ягоды нужно отсортировать, выбирая по возможности для варенья зрелые, но не переспевшие ягоды примерно одинакового размера и спелости.

Классическое клубничное варенье с целыми ягодами

Ингредиенты:

  • Клубника – 1 кг 
  • Сахар – 1,1 кг 
  • Лимонная кислота – 2 г
  • Вода – 20-25 мл

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Рецепт приготовления:

  1. Клубнику хорошо промыть, погружая многократно в сите или дуршлаге в холодную воду, которую необходимо несколько раз поменять. Затем оборвать чашелистики.
  2. Сложить ягоды в подходящую, лучше широкую посуду, засыпать сахаром и оставить в таком виде на 10-12 часов при комнатной температуре.  За это время клубника пустит сок. 
  3. Осторожно, чтобы не помять ягоды, перемешать клубнику. Добавить растворенную в 20-25 мл воды лимонную кислоту. Поставить посуду на очень маленький огонь. Потихоньку перемешать смесь до полного растворения сахара. Снять посуду с огня. 
  4. Взять небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налить в нее не более двух чайных чашек клубники с сахаром.
  5. Варить, помешивая, в течение минуты на сильном огне. Убавить нагрев до среднего и варить еще 4 минуты, помешивая. Сначала смесь будет довольно сильно пениться, но потом сироп станет прозрачным. Ягоды должны остаться целыми.
  6. Перелить сваренную порцию в чистую сухую простерилизованную банку. Повторить весь процесс, пока не закончатся ингредиенты. Закатать.

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. "Сегодня" также рассказывали, какое варенье содержит больше всего витаминов.

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Источник: Сегодня
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