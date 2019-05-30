Варенье из клубники с целыми ягодами

Узнайте, как варить клубничное варенье с целыми ягодами

Самое вкусное варенье из клубники Фото: Depositphotos

Клубничное варенье – одна из самых популярных заготовок на зиму. Сегодня мы расскажем, как приготовить прозрачное варенье из клубники с целыми ягодами.

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Клубнику для варенья лучше всего собирать в сухую погоду. После сбора ягоды нужно отсортировать, выбирая по возможности для варенья зрелые, но не переспевшие ягоды примерно одинакового размера и спелости.

Классическое клубничное варенье с целыми ягодами

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг

Сахар – 1,1 кг

Лимонная кислота – 2 г

Вода – 20-25 мл

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Рецепт приготовления:

Клубнику хорошо промыть, погружая многократно в сите или дуршлаге в холодную воду, которую необходимо несколько раз поменять. Затем оборвать чашелистики. Сложить ягоды в подходящую, лучше широкую посуду, засыпать сахаром и оставить в таком виде на 10-12 часов при комнатной температуре. За это время клубника пустит сок. Осторожно, чтобы не помять ягоды, перемешать клубнику. Добавить растворенную в 20-25 мл воды лимонную кислоту. Поставить посуду на очень маленький огонь. Потихоньку перемешать смесь до полного растворения сахара. Снять посуду с огня. Взять небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налить в нее не более двух чайных чашек клубники с сахаром. Варить, помешивая, в течение минуты на сильном огне. Убавить нагрев до среднего и варить еще 4 минуты, помешивая. Сначала смесь будет довольно сильно пениться, но потом сироп станет прозрачным. Ягоды должны остаться целыми. Перелить сваренную порцию в чистую сухую простерилизованную банку. Повторить весь процесс, пока не закончатся ингредиенты. Закатать.

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