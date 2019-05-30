Варенье из клубники с целыми ягодами
Узнайте, как варить клубничное варенье с целыми ягодами
Клубничное варенье – одна из самых популярных заготовок на зиму. Сегодня мы расскажем, как приготовить прозрачное варенье из клубники с целыми ягодами.
Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:
Клубнику для варенья лучше всего собирать в сухую погоду. После сбора ягоды нужно отсортировать, выбирая по возможности для варенья зрелые, но не переспевшие ягоды примерно одинакового размера и спелости.
Классическое клубничное варенье с целыми ягодами
Ингредиенты:
- Клубника – 1 кг
- Сахар – 1,1 кг
- Лимонная кислота – 2 г
- Вода – 20-25 мл
Рецепт приготовления:
- Клубнику хорошо промыть, погружая многократно в сите или дуршлаге в холодную воду, которую необходимо несколько раз поменять. Затем оборвать чашелистики.
- Сложить ягоды в подходящую, лучше широкую посуду, засыпать сахаром и оставить в таком виде на 10-12 часов при комнатной температуре. За это время клубника пустит сок.
- Осторожно, чтобы не помять ягоды, перемешать клубнику. Добавить растворенную в 20-25 мл воды лимонную кислоту. Поставить посуду на очень маленький огонь. Потихоньку перемешать смесь до полного растворения сахара. Снять посуду с огня.
- Взять небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налить в нее не более двух чайных чашек клубники с сахаром.
- Варить, помешивая, в течение минуты на сильном огне. Убавить нагрев до среднего и варить еще 4 минуты, помешивая. Сначала смесь будет довольно сильно пениться, но потом сироп станет прозрачным. Ягоды должны остаться целыми.
- Перелить сваренную порцию в чистую сухую простерилизованную банку. Повторить весь процесс, пока не закончатся ингредиенты. Закатать.
Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. "Сегодня" также рассказывали, какое варенье содержит больше всего витаминов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:В Украине разгар сезона клубники: цены на ягоду заметно просели Утоляют жажду и повышают метаболизм: диетологи советуют готовить домашние лимонады Простой клубничный пирог на кефире Сливочное желе с клубникой: простой рецепт летнего десерта
Источник: Сегодня