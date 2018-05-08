Вегетарианское блюдо: рулет из фасоли от Асмик Гаспарян
Такое блюдо обязательно понравится веганам и тем, кто соблюдает пост
Рулет из белой фасоли с начинкой – это аппетитная и несложная в приготовлении закуска. Рецепт от Асмик Гаспарян, победительницы кулинарного шоу.
Рулет из фасоли с овощами и орехами
Ингредиенты:
- Фасоль белая – 700 г
- Орехи грецкие – 150 г
- Лук – 2-3 шт.;
- Морковь – 1 шт.
- Дижонская горчица – 2 ст. л.
- Болгарский перец (консервированный или замороженный) – 100 г
- Зелень (укроп, шпинат) – по вкусу
- Тимьян – 1 ч. л.
- Кориандр молотый – 1 ч. л.
- Кунжут – 100 г
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Рецепт приготовления:
- Морковь и фасоль отварить до готовности. Лук поджарить. Орехи измельчить в мелкую крошку.
- К отваренной фасоли добавить лук, орехи и тимьян. Измельчить в блендере до состояния пасты.
- Выложить фасолевую пасту прямоугольником, толщиной 0,5 см на пищевую пленку.
- Выложить на нее слоями дижонскую горчицу, натертую морковь,измельченную зелень, измельченный болгарский перец. Завернуть в рулет.
- Поставить на 1 час в холодильник. Готовый рулет сверху посыпать кунжутом.
Напомним, в четырнадцатом выпуске "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" юные кулинары стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию". В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".
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Источник: "Сегодня"