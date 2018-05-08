Вегетарианское блюдо: рулет из фасоли от Асмик Гаспарян

Такое блюдо обязательно понравится веганам и тем, кто соблюдает пост

Рулет из фасоли с начинкой Фото: скриншот

Рулет из белой фасоли с начинкой – это аппетитная и несложная в приготовлении закуска. Рецепт от Асмик Гаспарян, победительницы кулинарного шоу.

Рулет из фасоли с овощами и орехами

Ингредиенты:

Фасоль белая – 700 г

Орехи грецкие – 150 г

Лук – 2-3 шт.;

Морковь – 1 шт.

Дижонская горчица – 2 ст. л.

Болгарский перец (консервированный или замороженный) – 100 г

Зелень (укроп, шпинат) – по вкусу

Тимьян – 1 ч. л.

Кориандр молотый – 1 ч. л.

Кунжут – 100 г

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Рецепт приготовления:

Морковь и фасоль отварить до готовности. Лук поджарить. Орехи измельчить в мелкую крошку. К отваренной фасоли добавить лук, орехи и тимьян. Измельчить в блендере до состояния пасты. Выложить фасолевую пасту прямоугольником, толщиной 0,5 см на пищевую пленку. Выложить на нее слоями дижонскую горчицу, натертую морковь,измельченную зелень, измельченный болгарский перец. Завернуть в рулет. Поставить на 1 час в холодильник. Готовый рулет сверху посыпать кунжутом.

Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

Напомним, в четырнадцатом выпуске "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" юные кулинары стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию". В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".