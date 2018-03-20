Великий пост-2018: как приготовить миндальное молоко

Миндальное молоко – это напиток, который состоит всего из двух ингредиентов – измельченного миндаля и воды. В чистом виде миндальное молоко становится отличной альтернативой молоку коровьему или соевому. Оно может стать настоящим спасением для тех, кто не ест продукты животного происхождения, не переносит лактозу и при этом не любит сою. А кроме того, миндальное молоко будет отличным подспорьем во время поста.

Считается, что миндальное молоко появилось в Средние века, когда оно использовалось вместо коровьего, так как последнее не могло долго храниться, а потому либо употреблялось немедленно, либо шло на производство масла и сыра. Кроме того, в этот период было весьма большое влияние церкви, а потому практически все соблюдали многочисленные посты, во время которых было запрещено есть продукты животного происхождения. Так, по одной из версий придуман этот напиток был именно в монастыре.



Сегодня миндальное молоко очень распространено в Средиземноморье – в Италии, Франции и Испании. Этот напиток хорош сам по себе, особенно в жару. Кроме того, на его основе готовится немало блюд, среди которых кафе глясcе, бланманже, миндальные пирожные, сорбе и даже супы.

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Домашнее миндальное молоко

Фото: pixabay.com

Для приготовления 500 мл миндального молока нам понадобятся:

100 г сушеного миндаля

600 мл воды

Рецепт приготовления:

1. Заливаем миндаль большим количеством воды и оставляем на 6-8 часов (можно и больше). Затем промываем его в проточной воде.



2. Очищаем миндаль от шкурки.



3. Очищенные ядра помещаем в блендер, заливаем 600 мл воды и пробиваем.



4. Получившуюся массу процеживаем через сито или марлю.



Пьем охлажденый напиток, предварительно подсластив медом, или используем для приготовления вкусных блюд.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, чем полезно для здоровья растительное молоко. Мы также делились рецептом соевого молока.

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