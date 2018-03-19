Великий пост-2018: рецепт гаспачо из свеклы
Гаспачо – это холодный испанский суп из овощей
Традиционный испанский суп гаспачо готовят из помидоров, но из свеклы он получается не менее вкусным. Принцип приготовления очень просто – все ингредиенты загружаются в блендер и смешиваются до однородной массы.
Гаспачо из свеклы
Ингредиенты:
- 350 г свеклы
- 1/4 стакана нарезанного красного лука
- 2 зубчика чеснока
- 2 маленьких свежих огурца
- небольшой пучок укропа
- 2 столовые ложки винного уксуса
- 1/2 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. молотого перца
Для подачи: нарезанная мякоть авокадо, нарезанный кубиками свежий огурец, тонко нарезанный редис, измельченная зелень, оливковое масло, йогурт или сметана.
Рецепт приготовления:
1. Поместите свеклу в среднюю кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите до тех пор, пока свекла не будет легко протыкаться вилкой, примерно 45-60 минут. Остудите.
2. Очистите свеклу от кожицы, нарежьте и поместите в блендер с 2 стаканами холодной воды или овощного бульона. Добавьте измельченный лук, 2 зубчика чеснока, 2 нарезанных огурца, соль, перец, уксус и свежий укроп. Взбейте до получения однородного пюре, проверьте на специи.
3. Поставьте суп в холодильник, чтобы он хорошо остыл.
4. Готовый гаспачо разлейте по тарелками и гарнируйте кусочками авокадо, огурцов и редиса. Посыпьте рубленой зеленью, полейте оливковым маслом или йогуртом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об испанских закусках тапас. Мы также делились рецептом зеленого супа-пюре с горошком и мятой.
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