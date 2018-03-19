Великий пост-2018: рецепт гаспачо из свеклы

Традиционный испанский суп гаспачо готовят из помидоров, но из свеклы он получается не менее вкусным. Принцип приготовления очень просто – все ингредиенты загружаются в блендер и смешиваются до однородной массы.

Гаспачо из свеклы

Ингредиенты:

350 г свеклы

1/4 стакана нарезанного красного лука

2 зубчика чеснока

2 маленьких свежих огурца

небольшой пучок укропа

2 столовые ложки винного уксуса

1/2 ч.л. соли

1/4 ч.л. молотого перца

Для подачи: нарезанная мякоть авокадо, нарезанный кубиками свежий огурец, тонко нарезанный редис, измельченная зелень, оливковое масло, йогурт или сметана.

Рецепт приготовления:

1. Поместите свеклу в среднюю кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите до тех пор, пока свекла не будет легко протыкаться вилкой, примерно 45-60 минут. Остудите.

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2. Очистите свеклу от кожицы, нарежьте и поместите в блендер с 2 стаканами холодной воды или овощного бульона. Добавьте измельченный лук, 2 зубчика чеснока, 2 нарезанных огурца, соль, перец, уксус и свежий укроп. Взбейте до получения однородного пюре, проверьте на специи.

3. Поставьте суп в холодильник, чтобы он хорошо остыл.

4. Готовый гаспачо разлейте по тарелками и гарнируйте кусочками авокадо, огурцов и редиса. Посыпьте рубленой зеленью, полейте оливковым маслом или йогуртом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об испанских закусках тапас. Мы также делились рецептом зеленого супа-пюре с горошком и мятой.

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