Великий пост-2018: рецепт греческого пирога с орехами и сухофруктами

Сегодня, 14:20

Этот постный десерт называется "Фануропита"

Постный пирог с орехами и изюмом Фото: pixabay.com
Постный пирог с орехами и изюмом Фото: pixabay.com

Фануропита – пирог, названный в честь святого Фанурия. Этот великомученик особо любим и почитаем в Греции. Его имя значит "открывающий, являющий". В день памяти великомученика Фанурия молодые девушки в Греции пекут пирог с молитвой, чтобы святой помог им сделать правильный выбор спутника жизни.

Постный греческий пирог

Ингредиенты:

  • 520 г (3 стакана и 2 ст.ложки) пшеничной муки
  • 4 ч. ложки разрыхлителя для теста
  • 1 ч. ложка молотой корицы
  • 150 мл (9-10 ст. ложек) растительного масла
  • 180 г сахара
  • Цедра 1 лимона
  • 75 мл (5 ст.ложек) апельсинового сока
  • 75 мл (5 ст.ложек) воды
  • 2 горсти светлого изюма
  • 2 горсти темного изюма
  • 2 горсти грецких орехов
  • 1 щепотка соли
  • 1 ст. ложка сахарной пудры (для посыпки пирога)

Рецепт приготовления:

1. Промытые и подсушенные орехи нарезать.

2. Выжать сок из половинки апельсина, отмерить 75 мл (5 ст.ложек) и добавить к нему еще 5 ст.ложек холодной воды.

3. С тщательно вымытого лимона снять цедру.

4. В глубокой миске перемешать все сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, корицу, соль и сахар.

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5. Добавить масло, апельсиновый сок с водой. Еще раз хорошо перемешать все ингредиенты в течение нескольких минут. Тесто должно получиться похожим на кашу: вязким, не слишком жидким и не слишком густым. При необходимости влить немного воды.

6. Затем добавить цедру, промытый изюм, орехи и снова хорошо перемешать.

7. Смазать маслом круглую форму для выпечки диаметром 24 см и слегка посыпать ее мукой. Выложить в форму тесто.

8. Выпекать при 180° в течение 45 минут. Остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Фануропита становится вкуснее через сутки после выпечки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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Источник:

post-vo-blago.livejournal.com

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