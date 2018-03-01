Великий пост-2018: рецепт греческого пирога с орехами и сухофруктами
Этот постный десерт называется "Фануропита"
Фануропита – пирог, названный в честь святого Фанурия. Этот великомученик особо любим и почитаем в Греции. Его имя значит "открывающий, являющий". В день памяти великомученика Фанурия молодые девушки в Греции пекут пирог с молитвой, чтобы святой помог им сделать правильный выбор спутника жизни.
Постный греческий пирог
Ингредиенты:
- 520 г (3 стакана и 2 ст.ложки) пшеничной муки
- 4 ч. ложки разрыхлителя для теста
- 1 ч. ложка молотой корицы
- 150 мл (9-10 ст. ложек) растительного масла
- 180 г сахара
- Цедра 1 лимона
- 75 мл (5 ст.ложек) апельсинового сока
- 75 мл (5 ст.ложек) воды
- 2 горсти светлого изюма
- 2 горсти темного изюма
- 2 горсти грецких орехов
- 1 щепотка соли
- 1 ст. ложка сахарной пудры (для посыпки пирога)
Рецепт приготовления:
1. Промытые и подсушенные орехи нарезать.
2. Выжать сок из половинки апельсина, отмерить 75 мл (5 ст.ложек) и добавить к нему еще 5 ст.ложек холодной воды.
3. С тщательно вымытого лимона снять цедру.
4. В глубокой миске перемешать все сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, корицу, соль и сахар.
5. Добавить масло, апельсиновый сок с водой. Еще раз хорошо перемешать все ингредиенты в течение нескольких минут. Тесто должно получиться похожим на кашу: вязким, не слишком жидким и не слишком густым. При необходимости влить немного воды.
6. Затем добавить цедру, промытый изюм, орехи и снова хорошо перемешать.
7. Смазать маслом круглую форму для выпечки диаметром 24 см и слегка посыпать ее мукой. Выложить в форму тесто.
8. Выпекать при 180° в течение 45 минут. Остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Фануропита становится вкуснее через сутки после выпечки.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
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