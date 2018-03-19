Великий пост-2018: рецепт гречневой каши с овощами в духовке

Рецепт вкусной и рассыпчатой каши в духовке. Она готовится с морковью, свеклой, помидорами и петрушкой.

Гречка с овощами в духовке

Ингредиенты:

гречневая крупа – 1 стакан

свекла – 2 шт.

морковь – 2 шт.

помидоры – 2-3 шт.

петрушка

растительное масло

соль

Рецепт приготовления:

1. Гречневую крупу перебрать и хорошо помыть.

2. Свеклу и морковь почистить, натереть на крупной терке.

3. Помидоры помыть, нарезать кубиками и перемешать с измельченной петрушкой.

Затем выложить ингредиенты слоями в кастрюльку, пригодную для духовки:

1 слой – гречка

2 слой – свекла

3 слой – гречка

4 слой – морковь

5 слой – гречка

6 слой – помидоры с петрушкой

7 слой – гречка

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4. Осторожно залить все горячей подсоленной водой (2 стакана), поставить на огонь, довести до кипения и готовить в течение 10 минут.

5. Разогреть духовку до 150 градусов. В кашу при необходимости долить еще немного воды. Сбрызнуть растительным маслом, закрыть плотно крышкой и поставить в духовку на 30-40 минут. Кашу можно не готовить на плите, а сразу поставить в духовку, разогретую до 200 С, на 10 минут, затем снизить температуру до 180 С и запекать еще 45 минут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом гречневой каши, запеченной в духовке с грибами. Мы также писали, как приготовить картофельную запеканку с грибами.

Смотрите видео, как приготовить гречку в итальянском стиле: