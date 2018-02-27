Великий пост-2018: рецепт шоколадных брауни от Джейми Оливера
Такие пирожные подойдут веганам и тем, кто соблюдает пост
Этот десерт не содержит яиц и молочных продуктов, поэтому его можно готовить во время Великого поста, который в 2018 году будет длиться с 19 февраля по 7 апреля.
Постные брауни
Ингредиенты:
- подсолнечное масло – 5 ст.л.+ для смазывания формы
- безмолочный черный шоколад – 200 г
- мука – 170 г
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- темный какао-порошок – 3 ч.л. с горкой
- сахар- 180 г
- соль – щепотка
- стручок ванили
- несладкое соевое молоко – 230 мл
- орехи пекан – 200 г
Рецепт приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 ° С. Смазать квадратную форму для выпечки со стороной 20 см небольшим количеством масла и застелить пергаментной бумагой.
2. Разломать 150 г шоколада на кусочки, сложить в миску и растопить на водяной бане или в микроволновой печи.
3. Просеять муку, разрыхлитель и какао-порошок в большую миску, затем добавить сахар и щепотку соли. Разрезать вдоль стручок ванили, выскоблить семена и добавить их в миску. Влить масло, соевое молоко и растопленный шоколад.
4. Грубо нарезать и перемешать оставшийся шоколад и большую часть орехов пекан, оставив немного для посыпки. Вылить тесто в подготовленную форму. Посыпать оставшимися орехами и поместить в горячую духовку на 20-25 минут.
5. Перед подачей постные брауни нужно будет полностью остудить.
Совет: орехи пекан можно заменить любыми другими на свой вкус. А чтобы брауни получились вкуснее, подсушите орешки в духовке или на сковороде.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом брауни с творогом. Мы также рассказывали, как приготовить постный тыквенный пирог.
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