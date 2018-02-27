Великий пост-2018: рецепт шоколадных брауни от Джейми Оливера

Такие пирожные подойдут веганам и тем, кто соблюдает пост

Этот десерт не содержит яиц и молочных продуктов, поэтому его можно готовить во время Великого поста, который в 2018 году будет длиться с 19 февраля по 7 апреля.

Постные брауни

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 5 ст.л.+ для смазывания формы

безмолочный черный шоколад – 200 г

мука – 170 г

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

темный какао-порошок – 3 ч.л. с горкой

сахар- 180 г

соль – щепотка

стручок ванили

несладкое соевое молоко – 230 мл

орехи пекан – 200 г

Рецепт приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 ° С. Смазать квадратную форму для выпечки со стороной 20 см небольшим количеством масла и застелить пергаментной бумагой.

2. Разломать 150 г шоколада на кусочки, сложить в миску и растопить на водяной бане или в микроволновой печи.

3. Просеять муку, разрыхлитель и какао-порошок в большую миску, затем добавить сахар и щепотку соли. Разрезать вдоль стручок ванили, выскоблить семена и добавить их в миску. Влить масло, соевое молоко и растопленный шоколад.

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4. Грубо нарезать и перемешать оставшийся шоколад и большую часть орехов пекан, оставив немного для посыпки. Вылить тесто в подготовленную форму. Посыпать оставшимися орехами и поместить в горячую духовку на 20-25 минут.

5. Перед подачей постные брауни нужно будет полностью остудить.

Совет: орехи пекан можно заменить любыми другими на свой вкус. А чтобы брауни получились вкуснее, подсушите орешки в духовке или на сковороде.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом брауни с творогом. Мы также рассказывали, как приготовить постный тыквенный пирог.

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