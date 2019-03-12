Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд для обеда
Простые рецепты вкусных постных блюд
Основная пища в Великий пост, который в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля – овощи, фрукты и каши. Ничего мясного и молочного. Упор делается на морковь, лук, капусту, свеклу, бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты, орехи, гречку, рис, пшено, овсянку и картофель.
Постная морковная икра
Ингредиенты:
- 1 кг моркови
- 500 г лука
- 1 стакан томатной пасты
- 1/3 стакана растительного масла
- 2-3 лавровых листа
- 3-4 зубчика чеснока
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Томатную пасту развести водой, чтобы ее консистенция напоминала нежирную сметану.
- Добавить специи и влить растительное масло, оставив немного для обжаривания моркови.
- Лук почистить и мелко порубить, добавить к остальным ингредиентам. Тушить получившуюся смесь на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким.
- Морковь почистить и натереть на крупной терке. Помешивая, обжарить ее на оставшемся растительном масле. Это займет 4-5 минут. Влить немного воды и тушить до мягкости.
- Смешать томатную массу с морковью, добавить пропущенный через пресс чеснок. Переложить икру в жаропрочную посуду, накрыть фольгой и готовить в духовке при 150 градусах около 40-50 минут. Перед подачей остудить.
Постный борщ
Ингредиенты:
- 3-4 картофелины
- 300 г свежей капусты
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 свекла
- 1 ст.л. томатной пасты
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 лавровый лист
- растительное масло
- черный перец горошком
- соль
Рецепт приготовления:
- Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками.
- В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут капусту, лавровый лист и перец горошком и проварить на среднем огне.
- Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту.
- Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.
Картофельные зразы с грибами
Ингредиенты:
- 6-8 картофелин
- 300 г шампиньонов
- 2 средних луковицы
- 3-4 ст.ложки муки
- 1 долька чеснока
- 1 лавровый листик
- 3-4 горошины душистого перца
- 4-5 горошин черного перца
- зелень
- 2 ч.ложки соли (или по вкусу)
- 1 ч.ложка черного молотого перца
- 4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла
Рецепт приготовления:
- Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
- Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
- Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
- Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
- Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
- Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.
Постный винегрет с яблоком
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного зеленого горошка
- 2 большие свеклы
- 6 маринованных огурцов
- 3 средние моркови
- 3 большие картофелины
- 1 луковица
- 2 зеленых кислых яблока
- 50 мл кукурузного, подсолнечного или льняного масла
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Свеклу, морковь и картофель отдельно отварить в кожуре. Остудить, почистить и нарезать кубиками вместе с луком.
- Очищенные яблоки и огурцы нарезать кубиками или натереть на крупной терке.
- Перемешать в миске все ингредиенты. Добавить соль и перец по вкусу, заправить растительным маслом.
- Поставить винегрет на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Подавать вместе с черным хлебом.
Запеченные яблоки с медом, изюмом и орехами
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 2-4 ч.л. меда
- изюм
- поджаренные грецкие орехи
- ваниль, корица, мускатный орех
- вода
Рецепт приготовления:
- Яблоки помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить сердцевину.
- Положить фрукты в форму для запекания, налить в нее немного воды.
- Наполнить яблоки нарезанными орехами, промытым изюмом, медом и пряностями. Отправить форму в духовку и запекать, пока фрукты не станут мягкими.
- Подавать запеченные яблоки можно в сиропе, оставшемся после их приготовления.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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