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Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд для обеда

Простые рецепты вкусных постных блюд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Во время поста можно есть овощи и крупы
Во время поста можно есть овощи и крупы
Фото: freepik.com

Основная пища в Великий пост, который в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля – овощи, фрукты и каши. Ничего мясного и молочного. Упор делается на морковь, лук, капусту, свеклу, бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты, орехи, гречку, рис, пшено, овсянку и картофель.

Постная морковная икра

Морковная икра
Морковная икра
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1 кг моркови
  • 500 г лука
  • 1 стакан томатной пасты
  • 1/3 стакана растительного масла
  • 2-3 лавровых листа
  • 3-4 зубчика чеснока
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Томатную пасту развести водой, чтобы ее консистенция напоминала нежирную сметану.
  2. Добавить специи и влить растительное масло, оставив немного для обжаривания моркови.
  3. Лук почистить и мелко порубить, добавить к остальным ингредиентам. Тушить получившуюся смесь на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким.
  4. Морковь почистить и натереть на крупной терке. Помешивая, обжарить ее на оставшемся растительном масле. Это займет 4-5 минут. Влить немного воды и тушить до мягкости.
  5. Смешать томатную массу с морковью, добавить пропущенный через пресс чеснок. Переложить икру в жаропрочную посуду, накрыть фольгой и готовить в духовке при 150 градусах около 40-50 минут. Перед подачей остудить.

Постный борщ

Постный борщ
Постный борщ
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 3-4 картофелины
  • 300 г свежей капусты
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 свекла
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 лавровый лист
  • растительное масло
  • черный перец горошком
  • соль

Рецепт приготовления: 

  1. Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками.
  2. В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут капусту, лавровый лист и перец горошком и проварить на среднем огне.
  3. Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту.
  4. Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.

Картофельные зразы с грибами

Картофельные зразы
Картофельные зразы
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 6-8 картофелин
  • 300 г шампиньонов
  • 2 средних луковицы
  • 3-4 ст.ложки муки
  • 1 долька чеснока
  • 1 лавровый листик
  • 3-4 горошины душистого перца
  • 4-5 горошин черного перца
  • зелень 
  • 2 ч.ложки соли (или по вкусу)
  • 1 ч.ложка черного молотого перца
  • 4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
  2. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
  3. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
  4. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
  5. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
  6. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.

Постный винегрет с яблоком

Винегрет с зеленым горошком
Винегрет с зеленым горошком
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного зеленого горошка
  • 2 большие свеклы
  • 6 маринованных огурцов
  • 3 средние моркови
  • 3 большие картофелины
  • 1 луковица
  • 2 зеленых кислых яблока
  • 50 мл кукурузного, подсолнечного или льняного масла
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу, морковь и картофель отдельно отварить в кожуре. Остудить, почистить и нарезать кубиками вместе с луком.
  2. Очищенные яблоки и огурцы нарезать кубиками или натереть на крупной терке.
  3. Перемешать в миске все ингредиенты. Добавить соль и перец по вкусу, заправить растительным маслом.
  4. Поставить винегрет на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Подавать вместе с черным хлебом.

Запеченные яблоки с медом, изюмом и орехами

Печеные яблоки
Печеные яблоки
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 2-4 ч.л. меда
  • изюм
  • поджаренные грецкие орехи
  • ваниль, корица, мускатный орех
  • вода

Рецепт приготовления:

  1. Яблоки помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить сердцевину.
  2. Положить фрукты в форму для запекания, налить в нее немного воды.
  3. Наполнить яблоки нарезанными орехами, промытым изюмом, медом и пряностями. Отправить форму в духовку и запекать, пока фрукты не станут мягкими.
  4. Подавать запеченные яблоки можно в сиропе, оставшемся после их приготовления.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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Источник: Сегодня
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