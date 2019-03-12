Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд для обеда

Простые рецепты вкусных постных блюд

Во время поста можно есть овощи и крупы Фото: freepik.com

Основная пища в Великий пост, который в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля – овощи, фрукты и каши. Ничего мясного и молочного. Упор делается на морковь, лук, капусту, свеклу, бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты, орехи, гречку, рис, пшено, овсянку и картофель.

Постная морковная икра

Морковная икра Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 кг моркови

500 г лука

1 стакан томатной пасты

1/3 стакана растительного масла

2-3 лавровых листа

3-4 зубчика чеснока

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Томатную пасту развести водой, чтобы ее консистенция напоминала нежирную сметану. Добавить специи и влить растительное масло, оставив немного для обжаривания моркови. Лук почистить и мелко порубить, добавить к остальным ингредиентам. Тушить получившуюся смесь на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким. Морковь почистить и натереть на крупной терке. Помешивая, обжарить ее на оставшемся растительном масле. Это займет 4-5 минут. Влить немного воды и тушить до мягкости. Смешать томатную массу с морковью, добавить пропущенный через пресс чеснок. Переложить икру в жаропрочную посуду, накрыть фольгой и готовить в духовке при 150 градусах около 40-50 минут. Перед подачей остудить.

Постный борщ

Постный борщ Фото: Pixabay

Ингредиенты:

3-4 картофелины

300 г свежей капусты

1 морковь

1 луковица

1 свекла

1 ст.л. томатной пасты

3-4 зубчика чеснока

1 лавровый лист

растительное масло

черный перец горошком

соль

Рецепт приготовления:

Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками. В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут капусту, лавровый лист и перец горошком и проварить на среднем огне. Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту. Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.

Картофельные зразы с грибами

Картофельные зразы Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

6-8 картофелин

300 г шампиньонов

2 средних луковицы

3-4 ст.ложки муки

1 долька чеснока

1 лавровый листик

3-4 горошины душистого перца

4-5 горошин черного перца

зелень

2 ч.ложки соли (или по вкусу)

1 ч.ложка черного молотого перца

4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла

Рецепт приготовления:

Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.

Постный винегрет с яблоком

Винегрет с зеленым горошком Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 банка консервированного зеленого горошка

2 большие свеклы

6 маринованных огурцов

3 средние моркови

3 большие картофелины

1 луковица

2 зеленых кислых яблока

50 мл кукурузного, подсолнечного или льняного масла

соль, перец

Рецепт приготовления:

Свеклу, морковь и картофель отдельно отварить в кожуре. Остудить, почистить и нарезать кубиками вместе с луком. Очищенные яблоки и огурцы нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Перемешать в миске все ингредиенты. Добавить соль и перец по вкусу, заправить растительным маслом. Поставить винегрет на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Подавать вместе с черным хлебом.

Запеченные яблоки с медом, изюмом и орехами

Печеные яблоки Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 яблока

2-4 ч.л. меда

изюм

поджаренные грецкие орехи

ваниль, корица, мускатный орех

вода

Рецепт приготовления:

Яблоки помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить сердцевину. Положить фрукты в форму для запекания, налить в нее немного воды. Наполнить яблоки нарезанными орехами, промытым изюмом, медом и пряностями. Отправить форму в духовку и запекать, пока фрукты не станут мягкими. Подавать запеченные яблоки можно в сиропе, оставшемся после их приготовления.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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