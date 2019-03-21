Великий пост 2019: три рецепта салата из свеклы

Готовим овощные салаты с постными заправками

Постный свекольный салат Фото: Pixabay

Постные домашние салаты из свеклы – вкусные и полезные, есть их одно удовольствие. Причем свекла в них может быть сырой, вареной, запеченной или приготовленной на пару.

Салат из свеклы с брусникой

Салат из свеклы с фасолью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свекла – 2-3 шт.

Морковь – 2 шт.

Консервированная фасоль – 1 банка

Горсть брусники или клюквы

Зеленый лук

Соль, перец

Растительное масло

Рецепт приготовления:

Овощи отварить, запечь или приготовить на пару. Остудить и очистить от кожицы. Нарезать кубиками. Зеленый лук мелко нарезать. Смешать в миске свеклу, морковь, фасоль, бруснику и зеленый лук. Добавить растительное масло, соль и перец. Перемешать.

Салат из свеклы с орехами и чесноком

Салат из тертой свеклы Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Свекла – 3 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Соль, молотый перец

Оливковое или растительное масло

Грецкие орехи – 50 г

Рецепт приготовления:

Свеклу помыть и запечь в духовке до мягкости, завернув в фольгу. Остудить, почистить и натереть на крупной терке. Чеснок почистить, пропустить через пресс. Орехи подсушить в духовке или на сковороде, мелко порубить. Смешать свеклу, чеснок, масло, соль и перец. Готовый салат посыпать орехами.

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Салат из свеклы и яблок

Салат из свеклы с яблоками Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Отварная свекла – 300 г

Яблоко – 1 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Лимонный сок – 1 ст.л.

Яблочный уксус – 2 ст.л.

Оливковое масло – 2-3 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Сахар – по вкусу

Рецепт приготовления:

Свеклу отварить, почистить и нарезать кубиками. Яблоко очистить от сердцевины, порезать кубиками. Зеленый лук мелко порубить. Для заправки смешать лимонный сок, яблочный уксус, оливковое масло, соль, сахар и перец. Перемешать свеклу и яблоки, полить заправкой и посыпать рубленым луком.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

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