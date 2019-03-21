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Великий пост 2019: три рецепта салата из свеклы

Готовим овощные салаты с постными заправками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Постный свекольный салат
Постный свекольный салат
Фото: Pixabay

Постные домашние салаты из свеклы – вкусные и полезные, есть их одно удовольствие. Причем свекла в них может быть сырой, вареной, запеченной или приготовленной на пару.

Салат из свеклы с брусникой

Салат из свеклы с фасолью
Салат из свеклы с фасолью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Свекла – 2-3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Консервированная фасоль – 1 банка
  • Горсть брусники или клюквы
  • Зеленый лук
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Овощи отварить, запечь или приготовить на пару. Остудить и очистить от кожицы. Нарезать кубиками.
  2. Зеленый лук мелко нарезать.
  3. Смешать в миске свеклу, морковь, фасоль, бруснику и зеленый лук.
  4. Добавить растительное масло, соль и перец. Перемешать.

Салат из свеклы с орехами и чесноком

Салат из тертой свеклы
Салат из тертой свеклы
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Соль, молотый перец
  • Оливковое или растительное масло
  • Грецкие орехи – 50 г

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу помыть и запечь в духовке до мягкости, завернув в фольгу. Остудить, почистить и натереть на крупной терке.
  2. Чеснок почистить, пропустить через пресс.
  3. Орехи подсушить в духовке или на сковороде, мелко порубить.
  4. Смешать свеклу, чеснок, масло, соль и перец. Готовый салат посыпать орехами.
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Салат из свеклы и яблок

Салат из свеклы с яблоками
Салат из свеклы с яблоками
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Отварная свекла – 300 г 
  • Яблоко – 1 шт. 
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Яблочный уксус – 2 ст.л. 
  • Оливковое масло – 2-3 ст.л. 
  • Соль, перец – по вкусу 
  • Сахар – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу отварить, почистить и нарезать кубиками.
  2. Яблоко очистить от сердцевины, порезать кубиками.
  3. Зеленый лук мелко порубить.
  4. Для заправки смешать лимонный сок, яблочный уксус, оливковое масло, соль, сахар и перец.
  5. Перемешать свеклу и яблоки, полить заправкой и посыпать рубленым луком.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как приготовить постный салат с мидиями и кальмарами:

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Источник: Сегодня
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