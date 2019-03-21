Великий пост 2019: три рецепта салата из свеклы
Готовим овощные салаты с постными заправками
Постные домашние салаты из свеклы – вкусные и полезные, есть их одно удовольствие. Причем свекла в них может быть сырой, вареной, запеченной или приготовленной на пару.
Салат из свеклы с брусникой
Ингредиенты:
- Свекла – 2-3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Консервированная фасоль – 1 банка
- Горсть брусники или клюквы
- Зеленый лук
- Соль, перец
- Растительное масло
Рецепт приготовления:
- Овощи отварить, запечь или приготовить на пару. Остудить и очистить от кожицы. Нарезать кубиками.
- Зеленый лук мелко нарезать.
- Смешать в миске свеклу, морковь, фасоль, бруснику и зеленый лук.
- Добавить растительное масло, соль и перец. Перемешать.
Салат из свеклы с орехами и чесноком
Ингредиенты:
- Свекла – 3 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Соль, молотый перец
- Оливковое или растительное масло
- Грецкие орехи – 50 г
Рецепт приготовления:
- Свеклу помыть и запечь в духовке до мягкости, завернув в фольгу. Остудить, почистить и натереть на крупной терке.
- Чеснок почистить, пропустить через пресс.
- Орехи подсушить в духовке или на сковороде, мелко порубить.
- Смешать свеклу, чеснок, масло, соль и перец. Готовый салат посыпать орехами.
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Салат из свеклы и яблок
Ингредиенты:
- Отварная свекла – 300 г
- Яблоко – 1 шт.
- Зеленый лук – 1 пучок
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Яблочный уксус – 2 ст.л.
- Оливковое масло – 2-3 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Сахар – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Свеклу отварить, почистить и нарезать кубиками.
- Яблоко очистить от сердцевины, порезать кубиками.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Для заправки смешать лимонный сок, яблочный уксус, оливковое масло, соль, сахар и перец.
- Перемешать свеклу и яблоки, полить заправкой и посыпать рубленым луком.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как приготовить постный салат с мидиями и кальмарами:
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Источник: Сегодня