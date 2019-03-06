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Великий пост 2019: здоровое меню на неделю

Рацион для постной диеты на семь дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Великий пост длится семь недель
Великий пост длится семь недель
Фото: freepik.com

Великий пост в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля. Период поста предусматривает ряд дней и недель в году, когда благодаря воздержанию в пище и употребления ограниченного набора продуктов, можно очистить свой организм и сбросить лишние килограммы. Предлагаем вам недельное меню полезных и вкусных постных блюд.

Понедельник

Салат из капусты
Салат из капусты
Фото: Pixabay

Завтрак: Пшенная каша с тыквой, чай;

Обед: Салат из свежей капусты и моркови, овощной борщ;

Полдник: Картофель с грибами, компот из яблок и слив;

Ужин: Тушеная капуста с морковью и луком, клюква или смородина протертая с сахаром, цукаты.

Вторник

Картофельные оладьи
Картофельные оладьи
Фото: Pixabay

Завтрак: Картофельные оладьи с грибами, салат из свежих овощей , кофе или чай;

Обед: Грибной суп, фаршированные рисом перцы;

Полдник: Овощное тушеное рагу, клюквенно-яблочный мусс;

Ужин: Голубцы с рисом и грибами, лепешки из ржаной муки и отрубей, чай со сливовым вареньем, цукаты.

Среда

Тушеные овощи
Тушеные овощи
Фото: Pixabay

Завтрак: Салат из отварных овощей с зеленью, кофе или цветочный чай;

Обед: Салат из свежей свеклы с яблоками, овощной суп, пирожок с рисом;

Полдник: Картофельные зразы с томатным соусом, квашеная капуста, соленые огурцы, желе из красной смородины с ванилью;

Ужин: Запеченная с яблоками тыква, пирожок с маком, варенье из крыжовника, цукаты, чай.

Четверг

Овощной суп
Овощной суп
Фото: Pixabay

Завтрак: Икра грибная, гренки из ржаного хлеба, чай, кофе или кисель;

Обед: Суп овощной, салат из моркови и яблок, пирог с грибами и луком;

Полдник: Салат из тыквы с яблоками, медом и орехами;

Ужин: Манная запеканка, сухофрукты, сливовое варенье, чай.

Пятница

Ягодный кисель
Ягодный кисель
Фото: Pixabay

В течение дня только вода и ягодные морсы;

Ужин: Запеченный картофель и зеленый салат, чай.

Суббота

Овсяная каша с фруктами
Овсяная каша с фруктами
Фото: Pixabay

Завтрак: Овсяная каша с фруктами, кофе или чай;

Обед: Салат из свежей моркови с орехами и зеленью, суп фасолевый, пирожок с капустой;

Полдник: Печеные яблоки, слегка посыпанные сахаром;

Ужин: Гречневая каша с грибами, морковью и солеными огурцами, цветочный чай и цукаты.

Воскресенье

Фруктовый салат
Фруктовый салат
Фото: Pixabay

Завтрак: Каша манная с сахаром или оладьи из дрожжевого теста с вареньем;

Обед: Салат из свеклы с морковью, чесноком и петрушкой, суп картофельный с травами и гренками;

Полдник: Фруктовый салат, клюквенный кисель;

Ужин: Постное жаркое с грибами, цветочный чай, сухарики и вишневое варенье.

Напомним, согласно православному календарю, Пасха 2019 будет праздноваться 28 апреля. Накануне завершается Великий пост, который является серьезной подготовкой для всех верующих к светлому празднику Воскресенья Христова. Великий пост 2019 длится 7 недель – с 11 марта по 27 апреля.

Смотрите видео, как правильно подготовиться к Великому посту:

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Источник: Сегодня
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