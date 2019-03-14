Великий пост 2019: как приготовить диетический фалафель
В этом рецепте низкокалорийный фалафель обжаривается без использования фритюра
Фалафель – это шарики из молотого нута с добавлением зелени и специй, зажаренные во фритюре. Блюдо происходит из Египта, но сейчас распространено практически во всех кухнях Ближнего Востока.
Классический рецепт фалафеля можно сделать более полезным, если обжарить шарики из нута в минимальном количестве масла.
"Фалафель готовят из нута, который является очень полезным продуктом и содержит много белка (что очень актуально во время Великого поста). Если обычный фалафель жарится в огромном количестве масла, то у нас – фалафель абсолютно диетический", – написала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram.
Диетический фалафель по рецепту Светланы Фус
Ингредиенты:
- Нут отварной – 200 г
- Кунжут – 1 ст.л.
- Зира – 1 ч.л.
- Чеснок – 1 зубок
- Кинза, петрушка – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нут измельчить в мясорубке или блендере, добавить кунжут, зиру, измельченный через пресс чеснок, мелко нарезанную кинзу и петрушку, соль и перец.
- Все хорошо перемешать, слепить небольшие котлетки размером с грецкий орех и обжарить или на сухой сковороде или в 1 ст.л. оливкового масла. Фалафель готов. Благодаря добавлению специй, фалафель имеет необычный пряный вкус. При желании можно добавить сок лимона.
- Подавать фалафель можно с гарниром и овощами на обед, на ужин с салатом, или же на перекус в лаваше.
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