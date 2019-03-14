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Великий пост 2019: как приготовить диетический фалафель

В этом рецепте низкокалорийный фалафель обжаривается без использования фритюра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Фалафель с гарниром
Фалафель с гарниром
Фото: Pixabay

Фалафель – это шарики из молотого нута с добавлением зелени и специй, зажаренные во фритюре. Блюдо происходит из Египта, но сейчас распространено практически во всех кухнях Ближнего Востока. 

Классический рецепт фалафеля можно сделать более полезным, если обжарить шарики из нута в минимальном количестве масла.

"Фалафель готовят из нута, который является очень полезным продуктом и содержит много белка (что очень актуально во время Великого поста). Если обычный фалафель жарится в огромном количестве масла, то у нас – фалафель абсолютно диетический", – написала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram. 

Диетический фалафель по рецепту Светланы Фус

Ингредиенты:

  • Нут отварной – 200 г
  • Кунжут – 1 ст.л.
  • Зира – 1 ч.л.
  • Чеснок – 1 зубок
  • Кинза, петрушка – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Нут измельчить в мясорубке или блендере, добавить кунжут, зиру, измельченный через пресс чеснок, мелко нарезанную кинзу и петрушку, соль и перец. 
  2. Все хорошо перемешать, слепить небольшие котлетки размером с грецкий орех и обжарить или на сухой сковороде или в 1 ст.л. оливкового масла.  Фалафель готов. Благодаря добавлению специй, фалафель имеет необычный пряный вкус. При желании можно добавить сок лимона.
  3. Подавать фалафель можно с гарниром и овощами на обед, на ужин с салатом, или же на перекус в лаваше.

Напомним, ранее мы делились рецептом свекольного хумуса. "Сегодня" также писали, как приготовить дип из баклажанов по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:

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Источник: Сегодня
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