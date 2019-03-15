Великий пост 2019: как приготовить овсяные оладьи на завтрак
Эти сладкие оладьи готовятся без добавления яиц и молока
Овсяные оладьи без молока и яиц – прекрасный завтрак во время Великого поста, который в 2019 году продлится с 11 марта по 27 апреля. Подавайте их вместе с медом или фруктами – свежими, замороженными или консервированными.
Постные овсяные оладьи
Ингредиенты:
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1 стакан кипятка
- 1 ч.л. моментальных сухих дрожжей
- 1 ч.л. сахара
- 30 мл теплой воды
- 1/2 стакана муки
- 2 ст.л. овсяной муки (можно заменить пшеничной)
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. растительного масла
Рецепт приготовления:
- Овсяные хлопья залить кипятком, оставить на 15 минут.
- Дрожжи с сахаром развести в теплой воде. Оставить на 15 минут до образования пены.
- Соединить все ингредиенты в миске, перемешать.
- Выпекать оладьи на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать теплыми.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков на любой вкус. "Сегодня" также писали, как приготовить хлебный пудинг с изюмом и бананами.
Смотрите видео, как приготовить самый полезный завтрак:
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Источник: Сегодня