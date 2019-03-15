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Великий пост 2019: как приготовить овсяные оладьи на завтрак

Эти сладкие оладьи готовятся без добавления яиц и молока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Овсяные оладьи с фруктами
Овсяные оладьи с фруктами
Фото: freepik.com

Овсяные оладьи без молока и яиц – прекрасный завтрак во время Великого поста, который в 2019 году продлится с 11 марта по 27 апреля. Подавайте их вместе с медом или фруктами – свежими, замороженными или консервированными.

Постные овсяные оладьи

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ч.л. моментальных сухих дрожжей
  • 1 ч.л. сахара
  • 30 мл теплой воды
  • 1/2 стакана муки
  • 2 ст.л. овсяной муки (можно заменить пшеничной) 
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. растительного масла

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Рецепт приготовления:

  1. Овсяные хлопья залить кипятком, оставить на 15 минут.
  2. Дрожжи с сахаром развести в теплой воде. Оставить на 15 минут до образования пены.
  3. Соединить все ингредиенты в миске, перемешать.
  4. Выпекать оладьи на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать теплыми.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков на любой вкус. "Сегодня" также писали, как приготовить хлебный пудинг с изюмом и бананами.

Смотрите видео, как приготовить самый полезный завтрак:

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Источник: Сегодня
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