Великий пост 2019: как приготовить овсяные оладьи на завтрак

Эти сладкие оладьи готовятся без добавления яиц и молока

Овсяные оладьи с фруктами Фото: freepik.com

Овсяные оладьи без молока и яиц – прекрасный завтрак во время Великого поста, который в 2019 году продлится с 11 марта по 27 апреля. Подавайте их вместе с медом или фруктами – свежими, замороженными или консервированными.

Постные овсяные оладьи

Ингредиенты:

1/2 стакана овсяных хлопьев

1 стакан кипятка

1 ч.л. моментальных сухих дрожжей

1 ч.л. сахара

30 мл теплой воды

1/2 стакана муки

2 ст.л. овсяной муки (можно заменить пшеничной)

3 ст.л. сахара

1 ст.л. растительного масла

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Рецепт приготовления:

Овсяные хлопья залить кипятком, оставить на 15 минут. Дрожжи с сахаром развести в теплой воде. Оставить на 15 минут до образования пены. Соединить все ингредиенты в миске, перемешать. Выпекать оладьи на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать теплыми.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков на любой вкус. "Сегодня" также писали, как приготовить хлебный пудинг с изюмом и бананами.

Смотрите видео, как приготовить самый полезный завтрак:

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