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Великий пост 2019: как приготовить постный плов из булгура

Рецепт постного блюда от Светланы Фус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Постный плов из булгура
Постный плов из булгура
Фото: Pixabay

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Известный украинский диетолог Светлана Фус поделилась в своем Instagram рецептом вкусного и полезного плова из булгура, который подходит для постного питания.

Постный плов из булгура с помидорами и нутом

Ингредиенты:

  • Крупа булгура – 1 стакан
  • Помидоры квашеные – 400 г рубленых
  • Нут отварной – 1 стакан
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Перец сладкий красный – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубка
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Петрушка – пару веточек
  • Мята – пару веточек
  • Бульон овощной – 190 мл
  • Зира молотая – 1 ч.л.
  • Корица молотая – 0,25 ч.л.
  • Перец чили молотый – по вкусу
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками.
  2. Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 минут. 
  3. Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, 1 минуту. 
  4. Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще 1 минуту.
  5. Добавьте рубленые помидоры и нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения. Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 минут. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на 5 минут.
  6. Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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Источник: Сегодня
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