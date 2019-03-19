Великий пост 2019: как приготовить постный плов из булгура
Рецепт постного блюда от Светланы Фус
Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Известный украинский диетолог Светлана Фус поделилась в своем Instagram рецептом вкусного и полезного плова из булгура, который подходит для постного питания.
Постный плов из булгура с помидорами и нутом
Ингредиенты:
- Крупа булгура – 1 стакан
- Помидоры квашеные – 400 г рубленых
- Нут отварной – 1 стакан
- Лук репчатый красный – 1 шт.
- Перец сладкий красный – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубка
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Петрушка – пару веточек
- Мята – пару веточек
- Бульон овощной – 190 мл
- Зира молотая – 1 ч.л.
- Корица молотая – 0,25 ч.л.
- Перец чили молотый – по вкусу
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками.
- Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 минут.
- Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, 1 минуту.
- Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще 1 минуту.
- Добавьте рубленые помидоры и нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения. Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 минут. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на 5 минут.
- Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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Источник: Сегодня