Великий пост 2019: как приготовить постный плов из булгура

Рецепт постного блюда от Светланы Фус

Постный плов из булгура Фото: Pixabay

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Известный украинский диетолог Светлана Фус поделилась в своем Instagram рецептом вкусного и полезного плова из булгура, который подходит для постного питания.

Постный плов из булгура с помидорами и нутом

Ингредиенты:

Крупа булгура – 1 стакан

Помидоры квашеные – 400 г рубленых

Нут отварной – 1 стакан

Лук репчатый красный – 1 шт.

Перец сладкий красный – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка

Паста томатная – 1 ст.л.

Петрушка – пару веточек

Мята – пару веточек

Бульон овощной – 190 мл

Зира молотая – 1 ч.л.

Корица молотая – 0,25 ч.л.

Перец чили молотый – по вкусу

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками. Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 минут. Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, 1 минуту. Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще 1 минуту. Добавьте рубленые помидоры и нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения. Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 минут. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на 5 минут. Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram