Великий пост 2019: рецепт бананового кекса с шоколадом

Готовим бананово-апельсиновый кекс с кусочками черного шоколада

Банановый кекс Фото: Pixabay

Великий пост – самый продолжительный и строгий. В течение семи недель церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молочные продукты. Мы расскажем, как приготовить вкусный банановый кекс, который подойдет как постящимся, так и веганам.

Постный банановый кекс

Ингредиенты:

Бананы – 3 шт.

Апельсин – 1 шт.

Пшеничная мука – 80 г

Кукурузная мука – 40 г

Манная крупа – 40 г

Овсяные хлопья – 70 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Мускатный орех (тертый) – 1 щепотка

Черный шоколад – 100 г

Жидкий мед – 80 г

Растительное масло – 40 мл

Тростниковый сахар – 1 ст.л.

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Рецепт приготовления:

Соедините в емкости пшеничную и кукурузную муку, манную крупу, овсяные хлопья, соду, ванильный сахар, разрыхлитель, мускатный орех, цедру апельсина, мед, растительное масло, апельсиновый сок. Хорошо перемешайте. Добавьте измельченный шоколад, пюре из двух бананов и перемешайте до однородной массы. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, вылейте тесто. Сверху выложите ломтики банана и посыпьте тростниковым сахаром. Выпекайте кекс в духовке при 180 C 30-35 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

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