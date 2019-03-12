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Великий пост 2019: рецепт бананового кекса с шоколадом

Готовим бананово-апельсиновый кекс с кусочками черного шоколада

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39
Банановый кекс
Банановый кекс
Фото: Pixabay

Великий пост – самый продолжительный и строгий. В течение семи недель церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молочные продукты. Мы расскажем, как приготовить вкусный банановый кекс, который подойдет как постящимся, так и веганам.

Постный банановый кекс

Ингредиенты:

  • Бананы – 3 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Пшеничная мука – 80 г
  • Кукурузная мука – 40 г
  • Манная крупа – 40 г
  • Овсяные хлопья – 70 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Мускатный орех (тертый) – 1 щепотка
  • Черный шоколад – 100 г
  • Жидкий мед – 80 г
  • Растительное масло – 40 мл
  • Тростниковый сахар – 1 ст.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Соедините в емкости пшеничную и кукурузную муку, манную крупу, овсяные хлопья, соду, ванильный сахар, разрыхлитель, мускатный орех, цедру апельсина, мед, растительное масло, апельсиновый сок. Хорошо перемешайте.
  2. Добавьте измельченный шоколад, пюре из двух бананов и перемешайте до однородной массы.
  3. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, вылейте тесто. Сверху выложите ломтики банана и посыпьте тростниковым сахаром.
  4. Выпекайте кекс в духовке при 180 C 30-35 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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Источник: Сегодня
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