Великий пост 2019: рецепт бананового кекса с шоколадом
Готовим бананово-апельсиновый кекс с кусочками черного шоколада
Великий пост – самый продолжительный и строгий. В течение семи недель церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молочные продукты. Мы расскажем, как приготовить вкусный банановый кекс, который подойдет как постящимся, так и веганам.
Постный банановый кекс
Ингредиенты:
- Бананы – 3 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Пшеничная мука – 80 г
- Кукурузная мука – 40 г
- Манная крупа – 40 г
- Овсяные хлопья – 70 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Мускатный орех (тертый) – 1 щепотка
- Черный шоколад – 100 г
- Жидкий мед – 80 г
- Растительное масло – 40 мл
- Тростниковый сахар – 1 ст.л.
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Рецепт приготовления:
- Соедините в емкости пшеничную и кукурузную муку, манную крупу, овсяные хлопья, соду, ванильный сахар, разрыхлитель, мускатный орех, цедру апельсина, мед, растительное масло, апельсиновый сок. Хорошо перемешайте.
- Добавьте измельченный шоколад, пюре из двух бананов и перемешайте до однородной массы.
- Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, вылейте тесто. Сверху выложите ломтики банана и посыпьте тростниковым сахаром.
- Выпекайте кекс в духовке при 180 C 30-35 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.
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Источник: Сегодня