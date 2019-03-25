Великий пост 2019: рецепт лапши с овощами и тофу

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Лапша с овощами Фото: freepik.com

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В течение всего этого периода нельзя употреблять любые продукты животного происхождения. В то же время, пост – не повод отказываться от вкусной еды. Мы советуем приготовить на ужин лапшу с овощами и соевым сыром тофу – такое блюдо вас приятно удивит.

Лапша с овощами и тофу

Ингредиенты:

Сыр тофу – 400 г

Чеснок – 3 зубчика

Лапша или спагетти – 350 г

Морковь – 2 шт.

Масло растительное – 2.5 Столовые ложки

Сельдерей – 2 Стебля

перец красный сладкий – 1 шт.

Цуккини – 1-2 шт.

Соус соевый – 1/4 стакана

Масло кунжутное – 1/2 Чайной ложки

Кинза – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Натрите морковь, нашинкуйте сельдерей, перец нарежьте соломкой, а цукини кружочками. Тофу нарежьте небольшими кубиками, обсушите на бумажном полотенце, чтобы удалить излишки жидкости. Сварите лапшу по инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг. Выложите в чашу, сбрызните растительным маслом, перемешайте, накройте, чтобы не остыла. Разогрейте на сковороде 1 ст. л. растительного масла, обжарьте тофу 2 минуты до светло-коричневого цвета, перевернув один раз. Выложите на тарелку. На сковороду налейте оставшееся масло, добавьте перец, морковь, сельдерей, рубленый чеснок, жарьте 2 минуты. Затем выложите кружочки цукини, разрезанные пополам, жарьте еще 4 минуты. Добавьте соевый соус, тофу, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, полейте кунжутным маслом, перемешайте. Выложите лапшу и тушеные овощи с тофу на порционные тарелки, украсьте веточками кинзы.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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