Великий пост 2019: рецепт лапши с овощами и тофу
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Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В течение всего этого периода нельзя употреблять любые продукты животного происхождения. В то же время, пост – не повод отказываться от вкусной еды. Мы советуем приготовить на ужин лапшу с овощами и соевым сыром тофу – такое блюдо вас приятно удивит.
Лапша с овощами и тофу
Ингредиенты:
- Сыр тофу – 400 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Лапша или спагетти – 350 г
- Морковь – 2 шт.
- Масло растительное – 2.5 Столовые ложки
- Сельдерей – 2 Стебля
- перец красный сладкий – 1 шт.
- Цуккини – 1-2 шт.
- Соус соевый – 1/4 стакана
- Масло кунжутное – 1/2 Чайной ложки
- Кинза – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Натрите морковь, нашинкуйте сельдерей, перец нарежьте соломкой, а цукини кружочками. Тофу нарежьте небольшими кубиками, обсушите на бумажном полотенце, чтобы удалить излишки жидкости.
- Сварите лапшу по инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг. Выложите в чашу, сбрызните растительным маслом, перемешайте, накройте, чтобы не остыла.
- Разогрейте на сковороде 1 ст. л. растительного масла, обжарьте тофу 2 минуты до светло-коричневого цвета, перевернув один раз. Выложите на тарелку.
- На сковороду налейте оставшееся масло, добавьте перец, морковь, сельдерей, рубленый чеснок, жарьте 2 минуты. Затем выложите кружочки цукини, разрезанные пополам, жарьте еще 4 минуты. Добавьте соевый соус, тофу, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, полейте кунжутным маслом, перемешайте.
- Выложите лапшу и тушеные овощи с тофу на порционные тарелки, украсьте веточками кинзы.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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Источник: goodhouse.ru