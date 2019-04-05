Великий пост 2019: рецепт овощных оладий от Лизы Глинской
Елизавета Глинская готовит оладьи из кабачка и картофеля
Великий пост в 2019 году стартовал 11 марта и закончится перед православной Пасхой – 27 апреля. Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась с Сегодня.Lifestyle рецептом овощных оладий, которые можно употреблять во время поста.
Оладьи из картофеля и цуккини
Ингредиенты:
- 3 кабачка или цуккини
- 3 крупных картофелины
- 1 крупная луковица
- 2 ст.л. льняной муки
- Соль, перец, специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- Все овощи натереть на крупной терке.
- Добавить льняную муку и специи, перемешать.
- Хорошо прогреть сковородку с растительным маслом.
- Из теста скатать шарики и обжарить оладьи с двух сторон.
Напомним, ранее Елизавета Глинская поделилась рецептом постного медового кекса с фиником и апельсином. А участница "МастерШеф. Профессионалы" Юлия Прохода рассказала, как приготовить постный салат с редисом и корейской квашеной пекинской капустой – кимчи.
Кроме этого, победительница шестого сезона "МастерШеф" Асмик Гаспарян раскрыла секреты приготовления овощной пасты с кабачково-мятными шариками.
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