Великий пост 2019: рецепт овощных оладий от Лизы Глинской

Елизавета Глинская готовит оладьи из кабачка и картофеля

Лиза Глинская поделилась постным рецептом Фото: пресс-служба СТБ

Великий пост в 2019 году стартовал 11 марта и закончится перед православной Пасхой – 27 апреля. Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась с Сегодня.Lifestyle рецептом овощных оладий, которые можно употреблять во время поста.

Оладьи из картофеля и цуккини

Ингредиенты:

3 кабачка или цуккини

3 крупных картофелины

1 крупная луковица

2 ст.л. льняной муки

Соль, перец, специи по вкусу

Рецепт приготовления:

Все овощи натереть на крупной терке. Добавить льняную муку и специи, перемешать. Хорошо прогреть сковородку с растительным маслом. Из теста скатать шарики и обжарить оладьи с двух сторон.

Напомним, ранее Елизавета Глинская поделилась рецептом постного медового кекса с фиником и апельсином. А участница "МастерШеф. Профессионалы" Юлия Прохода рассказала, как приготовить постный салат с редисом и корейской квашеной пекинской капустой – кимчи.

Кроме этого, победительница шестого сезона "МастерШеф" Асмик Гаспарян раскрыла секреты приготовления овощной пасты с кабачково-мятными шариками.

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