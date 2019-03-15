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Великий пост 2019: рецепт пирога "Зебра"

Этот вкусный десерт готовится без добавления молочных продуктов и яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Постный бананово-шоколадный пирог
Постный бананово-шоколадный пирог
Фото: freepik.com

Пирог "Зебра" знаком абсолютно всем. Мы расскажем, как приготовить его постным – с банановым пюре и кофе. Такой вариант получается ничем не хуже оригинального.

Пирог "Зебра" постный

Ингредиенты:

Для белого слоя:

  • 150 г сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 300 г муки
  • 200 мл воды или сока
  • 1 банан

Для шоколадного слоя:

  • 150 г сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 200 г муки
  • 100 г какао
  • 200 мл кофе или воды

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Рецепт приготовления:

  1. Спелый банан разомните вилкой, добавьте сахар и воду, перемешайте. Затем всыпьте все сухие ингредиенты, размешайте.
  2. Соедините все ингредиенты для шоколадного теста и тщательно перемешайте.
  3. Подготовьте форму и выложите поочередно белое и шоколадное тесто в форму. Потом зубочисткой или вилкой сделайте в тесте узоры. 
  4. Готовьте пирог в разогретой до 200 С духовке в течение 40-45 минут. "Зебру" также можно приготовить в мультиварке, включив режим "Выпечка" на 1 час.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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Источник: Сегодня
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