Великий пост 2019: рецепт пирога "Зебра"

Этот вкусный десерт готовится без добавления молочных продуктов и яиц

Постный бананово-шоколадный пирог Фото: freepik.com

Пирог "Зебра" знаком абсолютно всем. Мы расскажем, как приготовить его постным – с банановым пюре и кофе. Такой вариант получается ничем не хуже оригинального.

Пирог "Зебра" постный

Ингредиенты:

Для белого слоя:

150 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

300 г муки

200 мл воды или сока

1 банан

Для шоколадного слоя:

150 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

200 г муки

100 г какао

200 мл кофе или воды

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Рецепт приготовления:

Спелый банан разомните вилкой, добавьте сахар и воду, перемешайте. Затем всыпьте все сухие ингредиенты, размешайте. Соедините все ингредиенты для шоколадного теста и тщательно перемешайте. Подготовьте форму и выложите поочередно белое и шоколадное тесто в форму. Потом зубочисткой или вилкой сделайте в тесте узоры. Готовьте пирог в разогретой до 200 С духовке в течение 40-45 минут. "Зебру" также можно приготовить в мультиварке, включив режим "Выпечка" на 1 час.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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