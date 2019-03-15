Великий пост 2019: рецепт пирога "Зебра"
Этот вкусный десерт готовится без добавления молочных продуктов и яиц
Пирог "Зебра" знаком абсолютно всем. Мы расскажем, как приготовить его постным – с банановым пюре и кофе. Такой вариант получается ничем не хуже оригинального.
Пирог "Зебра" постный
Ингредиенты:
Для белого слоя:
- 150 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 300 г муки
- 200 мл воды или сока
- 1 банан
Для шоколадного слоя:
- 150 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 200 г муки
- 100 г какао
- 200 мл кофе или воды
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Рецепт приготовления:
- Спелый банан разомните вилкой, добавьте сахар и воду, перемешайте. Затем всыпьте все сухие ингредиенты, размешайте.
- Соедините все ингредиенты для шоколадного теста и тщательно перемешайте.
- Подготовьте форму и выложите поочередно белое и шоколадное тесто в форму. Потом зубочисткой или вилкой сделайте в тесте узоры.
- Готовьте пирог в разогретой до 200 С духовке в течение 40-45 минут. "Зебру" также можно приготовить в мультиварке, включив режим "Выпечка" на 1 час.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:
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Источник: Сегодня