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Великий пост 2019: рецепт постного манника с вишней

Такой пирог не содержит сливочного масла и яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Постный манник
Постный манник
Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Во время всего периоде церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения. Но если вы не в силах отказаться от вкусной домашней выпечки, приготовьте постный манник с вишней.

Постный манник с вишней

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 1 стакан
  • Вода – 3/4 стакана
  • Сахар – 1 стакан
  • Немного муки
  • Вишня замороженная без косточек – 300 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать манку, сахар и воду. Оставить на полчаса, чтобы крупа набухла.
  2. Через 30 минут добавить в тесто разрыхлитель и корицу.
  3. Затем всыпать немного муки, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны.
  4. Выложить его в форму с антипригарным покрытием. При необходимости форму можно слегка смазать растительным маслом.
  5. Сверху равномерно распределить вишню (ягоды следует предварительно разморозить и слить лишний сок). 
  6. Выпекать манник 30-35 минут при температуре 180 градусов.
  7. Готовый пирог посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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Источник: Сегодня
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