Великий пост 2019: рецепт постного манника с вишней

Такой пирог не содержит сливочного масла и яиц

Постный манник Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Во время всего периоде церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения. Но если вы не в силах отказаться от вкусной домашней выпечки, приготовьте постный манник с вишней.

Постный манник с вишней

Ингредиенты:

Манная крупа – 1 стакан

Вода – 3/4 стакана

Сахар – 1 стакан

Немного муки

Вишня замороженная без косточек – 300 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

Смешать манку, сахар и воду. Оставить на полчаса, чтобы крупа набухла. Через 30 минут добавить в тесто разрыхлитель и корицу. Затем всыпать немного муки, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны. Выложить его в форму с антипригарным покрытием. При необходимости форму можно слегка смазать растительным маслом. Сверху равномерно распределить вишню (ягоды следует предварительно разморозить и слить лишний сок). Выпекать манник 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовый пирог посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

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