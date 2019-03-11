Великий пост 2019: рецепт постного манника с вишней
Такой пирог не содержит сливочного масла и яиц
Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Во время всего периоде церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения. Но если вы не в силах отказаться от вкусной домашней выпечки, приготовьте постный манник с вишней.
Постный манник с вишней
Ингредиенты:
- Манная крупа – 1 стакан
- Вода – 3/4 стакана
- Сахар – 1 стакан
- Немного муки
- Вишня замороженная без косточек – 300 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Сахарная пудра
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Рецепт приготовления:
- Смешать манку, сахар и воду. Оставить на полчаса, чтобы крупа набухла.
- Через 30 минут добавить в тесто разрыхлитель и корицу.
- Затем всыпать немного муки, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны.
- Выложить его в форму с антипригарным покрытием. При необходимости форму можно слегка смазать растительным маслом.
- Сверху равномерно распределить вишню (ягоды следует предварительно разморозить и слить лишний сок).
- Выпекать манник 30-35 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый пирог посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.
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Источник: Сегодня