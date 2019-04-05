Великий пост 2019: рецепт простого салата из пекинской капусты
Сочный и вкусный салат из овощей
Великий пост 2019 пройдет с 11 марта по 27 апреля. Если вы хотите освежить свое постное меню, приготовьте салат из пекинской капусты, моркови, свежих огурцов и лука. Для дополнительного вкуса вы можете сбрызнуть его соевым соусом или кунжутным маслом.
Салат из пекинской капусты и моркови
Ингредиенты:
- Кочан пекинской капусты – 1/2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Красная луковица – 1 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Кунжут – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Кочан капусты очистить и разобрать на листы.
- В миску нашинковать мягкие и нежные листики.
- Добавить тертую морковь.
- Добавить соломкой нарезанный огурец и полукольцами нашинкованный лук.
- Салат посолить, заправить маслом и перемешать.
- Выложить на тарелки и посыпать кунжутом. Простой салат из пекинской капусты готов, можно подавать к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего салата из редиса. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из копченого лосося и овощей.
Смотрите видео, как приготовить дальневосточный салат по рецепту Алексея Суханова:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Еще несколько материалов по теме:Салат "Цезарь" с креветками и помидорами черри Рецепт дня: куриное филе на подушке из шпината Буженина в трех маринадах: как приготовить самое сочное мясо Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри
Источник: Сегодня