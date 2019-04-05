Великий пост 2019: рецепт простого салата из пекинской капусты

Сочный и вкусный салат из овощей

Салат из капусты с морковью Фото: freepik.com

Великий пост 2019 пройдет с 11 марта по 27 апреля. Если вы хотите освежить свое постное меню, приготовьте салат из пекинской капусты, моркови, свежих огурцов и лука. Для дополнительного вкуса вы можете сбрызнуть его соевым соусом или кунжутным маслом.

Салат из пекинской капусты и моркови

Ингредиенты:

Кочан пекинской капусты – 1/2 шт.

Морковь – 1 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Красная луковица – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Кунжут – по вкусу

Рецепт приготовления:

Кочан капусты очистить и разобрать на листы. В миску нашинковать мягкие и нежные листики. Добавить тертую морковь. Добавить соломкой нарезанный огурец и полукольцами нашинкованный лук. Салат посолить, заправить маслом и перемешать. Выложить на тарелки и посыпать кунжутом. Простой салат из пекинской капусты готов, можно подавать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего салата из редиса. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из копченого лосося и овощей.

Смотрите видео, как приготовить дальневосточный салат по рецепту Алексея Суханова:

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