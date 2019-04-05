Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: рецепт простого салата из пекинской капусты

Сочный и вкусный салат из овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Салат из капусты с морковью
Салат из капусты с морковью
Фото: freepik.com

Великий пост 2019 пройдет с 11 марта по 27 апреля. Если вы хотите освежить свое постное меню, приготовьте салат из пекинской капусты, моркови, свежих огурцов и лука. Для дополнительного вкуса вы можете сбрызнуть его соевым соусом или кунжутным маслом.

Салат из пекинской капусты и моркови

Ингредиенты:

  • Кочан пекинской капусты – 1/2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Красная луковица – 1 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Кунжут – по вкусу

Читайте также
Великий пост 2019: рецепт весеннего салата из зелени, авокадо и яблок

Рецепт приготовления:

  1. Кочан капусты очистить и разобрать на листы.
  2. В миску нашинковать мягкие и нежные листики.
  3. Добавить тертую морковь.
  4. Добавить соломкой нарезанный огурец и полукольцами нашинкованный лук.
  5. Салат посолить, заправить маслом и перемешать.
  6. Выложить на тарелки и посыпать кунжутом. Простой салат из пекинской капусты готов, можно подавать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего салата из редиса. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из копченого лосося и овощей.

Смотрите видео, как приготовить дальневосточный салат по рецепту Алексея Суханова:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Салат "Цезарь" с креветками и помидорами черри Рецепт дня: куриное филе на подушке из шпината Буженина в трех маринадах: как приготовить самое сочное мясо Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри
салат рецепт пекинская капуста
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Почему я не люблю полных женщин?»
«Почему я не люблю полных женщин?»
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Быстрый торт на кефире
Быстрый торт на кефире

Популярные статьи

Сегодня, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:56Fun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Сегодня, 07:21Fun

Благовещение: когда отмечают праздник в 2019 году

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Новости партнеров

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Чебуреки с мясом (очень удачное хрустящее тесто)
Чебуреки с мясом (очень удачное хрустящее тесто)
Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей
Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей