Великий пост 2019: рецепт шоколадного пудинга с бананами

Десерт содержит исключительно натуральные ингредиенты, и подходит тем, кто не употребляет молочные продукты и яйца

Шоколадный мусс Фото: freepik.com

Рецептов шоколадного пудинга миллион, но этот отличается от остальных тем, что он постный (или веганский). Такой шоколадный десерт выходит ничуть не менее вкусным, а даже, возможно, еще лучше.

Постный шоколадный пудинг

Ингредиенты:

Натуральное какао – 100 г

Сахар – 70 г

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Щепотка соли

Несладкое миндальное молоко – 500 мл

Горький шоколад (50-70%) – 100 г

Экстракт ванили – 1 ч.л. (либо один стручок ванили)

Мини-бананы – 1-2 шт.

Мята и сахарная пудра – для украшения

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Рецепт приготовления:

Шоколад измельчаем ножом. Какао просеиваем. В ковше смешиваем какао, сахар, крахмал и соль. Медленно вмешиваем половину молока (пока смесь не станет однородной), потом – вторую половину. Доводим до слабого кипения на среднем огне (около 5 минут), постоянно мешая, пока не загустеет. Добавляем шоколад и продолжаем мешать, пока шоколад полностью не растает. Снимаем с огня, вмешиваем экстракт ванили и тут же разливаем по креманкам. Охлаждаем до комнатной температуры, ставим в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей сверху покрываем кусочками банана, мятой и сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

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