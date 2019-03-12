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Великий пост 2019: рецепт шоколадного пудинга с бананами

Десерт содержит исключительно натуральные ингредиенты, и подходит тем, кто не употребляет молочные продукты и яйца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Шоколадный мусс
Шоколадный мусс
Фото: freepik.com

Рецептов шоколадного пудинга миллион, но этот отличается от остальных тем, что он постный (или веганский). Такой шоколадный десерт выходит ничуть не менее вкусным, а даже, возможно, еще лучше.

Постный шоколадный пудинг

Ингредиенты:

  • Натуральное какао – 100 г
  • Сахар – 70 г
  • Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Несладкое миндальное молоко – 500 мл
  • Горький шоколад (50-70%) – 100 г
  • Экстракт ванили – 1 ч.л. (либо один стручок ванили)
  • Мини-бананы – 1-2 шт.
  • Мята и сахарная пудра – для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Шоколад измельчаем ножом.
  2. Какао просеиваем.
  3. В ковше смешиваем какао, сахар, крахмал и соль. Медленно вмешиваем половину молока (пока смесь не станет однородной), потом – вторую половину.
  4. Доводим до слабого кипения на среднем огне (около 5 минут), постоянно мешая, пока не загустеет.
  5. Добавляем шоколад и продолжаем мешать, пока шоколад полностью не растает.
  6. Снимаем с огня, вмешиваем экстракт ванили и тут же разливаем по креманкам.
  7. Охлаждаем до комнатной температуры, ставим в холодильник минимум на 2 часа.
  8. Перед подачей сверху покрываем кусочками банана, мятой и сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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Источник: edim.tv
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