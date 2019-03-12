Великий пост 2019: рецепт шоколадного пудинга с бананами
Десерт содержит исключительно натуральные ингредиенты, и подходит тем, кто не употребляет молочные продукты и яйца
Рецептов шоколадного пудинга миллион, но этот отличается от остальных тем, что он постный (или веганский). Такой шоколадный десерт выходит ничуть не менее вкусным, а даже, возможно, еще лучше.
Постный шоколадный пудинг
Ингредиенты:
- Натуральное какао – 100 г
- Сахар – 70 г
- Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
- Щепотка соли
- Несладкое миндальное молоко – 500 мл
- Горький шоколад (50-70%) – 100 г
- Экстракт ванили – 1 ч.л. (либо один стручок ванили)
- Мини-бананы – 1-2 шт.
- Мята и сахарная пудра – для украшения
Рецепт приготовления:
- Шоколад измельчаем ножом.
- Какао просеиваем.
- В ковше смешиваем какао, сахар, крахмал и соль. Медленно вмешиваем половину молока (пока смесь не станет однородной), потом – вторую половину.
- Доводим до слабого кипения на среднем огне (около 5 минут), постоянно мешая, пока не загустеет.
- Добавляем шоколад и продолжаем мешать, пока шоколад полностью не растает.
- Снимаем с огня, вмешиваем экстракт ванили и тут же разливаем по креманкам.
- Охлаждаем до комнатной температуры, ставим в холодильник минимум на 2 часа.
- Перед подачей сверху покрываем кусочками банана, мятой и сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:
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Источник: edim.tv