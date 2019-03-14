Великий пост 2019: рецепт супа из чечевицы, фасоли и грибов

Такой суп богат полезным растительным белком

Суп из чечевицы Фото: Depositphotos

Великий пост 2019, который пройдет с 11 марта по 27 апреля, – прекрасный повод сделать свой рацион более здоровым. Но ограничив употребление животных белков, необходимо компенсировать их за счет растительных. Суп из чечевицы, фасоли и грибов включает большой запас необходимых протеинов.

Суп с чечевицей, грибами и фасолью

Ингредиенты:

Чечевица – 300 г

Фасоль белая – 200 г

Грибы сушеные – 50 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень петрушки, сельдерея и пастернака – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Масло растительное – 50 г

Зелень – 2 веточки

Соль, специи – по вкусу

Рецепт приготовления:

Грибы замочите в холодной воде на полчаса. Замоченную с вечера фасоль отварите до готовности и протрите через сито до пюреобразного состояния. Отварите отдельно чечевицу и грибы, грибной бульон отставьте. Лук и морковь мелко порежьте и слегка обжарьте на растительном масле. Отварные грибы порежьте, соедините с овощами и еще спассеруйте. В кипящий грибной бульон добавьте фасолевое пюре, чечевицу и зажарку. Доведите до вкуса и в самом конце положите мелко рубленый чеснок и зелень.

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