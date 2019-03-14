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Великий пост 2019: рецепт супа из чечевицы, фасоли и грибов

Такой суп богат полезным растительным белком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47
Суп из чечевицы
Суп из чечевицы
Фото: Depositphotos

Великий пост 2019, который пройдет с 11 марта по 27 апреля, – прекрасный повод сделать свой рацион более здоровым. Но ограничив употребление животных белков, необходимо компенсировать их за счет растительных. Суп из чечевицы, фасоли и грибов включает большой запас необходимых протеинов.

Суп с чечевицей, грибами и фасолью

Ингредиенты:

  • Чечевица – 300 г
  • Фасоль белая – 200 г
  • Грибы сушеные – 50 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень петрушки, сельдерея и пастернака – 50 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Масло растительное – 50 г
  • Зелень – 2 веточки
  • Соль, специи – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Грибы замочите в холодной воде на полчаса. 
  2. Замоченную с вечера фасоль отварите до готовности и протрите через сито до пюреобразного состояния. 
  3. Отварите отдельно чечевицу и грибы, грибной бульон отставьте. 
  4. Лук и морковь мелко порежьте и слегка обжарьте на растительном масле. 
  5. Отварные грибы порежьте, соедините с овощами и еще спассеруйте. 
  6. В кипящий грибной бульон добавьте фасолевое пюре, чечевицу и зажарку.
  7. Доведите до вкуса и в самом конце положите мелко рубленый чеснок и зелень.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное рагу с картофелем и кабачками. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом картофеля фри в духовке.

Смотрите видео, как приготовить японский мисо-суп:

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Источник: Сегодня
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