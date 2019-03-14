Великий пост 2019: рецепт супа из чечевицы, фасоли и грибов
Такой суп богат полезным растительным белком
Великий пост 2019, который пройдет с 11 марта по 27 апреля, – прекрасный повод сделать свой рацион более здоровым. Но ограничив употребление животных белков, необходимо компенсировать их за счет растительных. Суп из чечевицы, фасоли и грибов включает большой запас необходимых протеинов.
Суп с чечевицей, грибами и фасолью
Ингредиенты:
- Чечевица – 300 г
- Фасоль белая – 200 г
- Грибы сушеные – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень петрушки, сельдерея и пастернака – 50 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Масло растительное – 50 г
- Зелень – 2 веточки
- Соль, специи – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Грибы замочите в холодной воде на полчаса.
- Замоченную с вечера фасоль отварите до готовности и протрите через сито до пюреобразного состояния.
- Отварите отдельно чечевицу и грибы, грибной бульон отставьте.
- Лук и морковь мелко порежьте и слегка обжарьте на растительном масле.
- Отварные грибы порежьте, соедините с овощами и еще спассеруйте.
- В кипящий грибной бульон добавьте фасолевое пюре, чечевицу и зажарку.
- Доведите до вкуса и в самом конце положите мелко рубленый чеснок и зелень.
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Источник: Сегодня