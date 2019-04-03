Великий пост 2019: рецепт весеннего салата из зелени, авокадо и яблок
Готовим постный зеленый салат с орехами и вяленой клюквой
Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Этот весенний салат готовится без продуктов животного происхождения и содержит только полезные ингредиенты: листовую зелень, авокадо, свежие яблоки, орехи и сухофрукты. Заправляется он смесью оливкового масла и лимонного сока.
Зеленый салат с яблоками и авокадо
Ингредиенты:
- Яблоко Гренни Смит (или Семеренко) – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Салатные листья – небольшой пучок (примерно 40-50 г)
- Петрушка – несколько веточек
- Поджаренные миндальные хлопья – 2 ст.л.
- Сушеная клюква – 2 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Смесь прованских трав – по вкусу
- Соль, молотый перец
Для заправки:
- Масло оливковое – 4-5 ст.л.
- Мед жидкий – 1 ч.л.
- Горчица зернистая – 1 ч.л. с горкой
Рецепт приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для заправки в маленькой баночке. Если нужно, посолите. Закройте крышкой и хорошо встряхните.
- На тарелку выложите горсть промытых салатных листьев, слегка полейте заправкой.
- Яблоко и авокадо почистите, нарежьте тонкими пластинками.
- Выложите сверху на зелень и сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Полейте заправкой, приправьте травами и перцем по вкусу, посыпьте орешками и клюквой, украсьте петрушкой.
- Подавайте салат сразу же после приготовления.
Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего салата из редиса. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из копченого лосося и овощей.
Смотрите видео, как приготовить дальневосточный салат по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня