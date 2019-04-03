Великий пост 2019: рецепт весеннего салата из зелени, авокадо и яблок

Готовим постный зеленый салат с орехами и вяленой клюквой

Зеленый салат с авокадо Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Этот весенний салат готовится без продуктов животного происхождения и содержит только полезные ингредиенты: листовую зелень, авокадо, свежие яблоки, орехи и сухофрукты. Заправляется он смесью оливкового масла и лимонного сока.

Зеленый салат с яблоками и авокадо

Ингредиенты:

Яблоко Гренни Смит (или Семеренко) – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Салатные листья – небольшой пучок (примерно 40-50 г)

Петрушка – несколько веточек

Поджаренные миндальные хлопья – 2 ст.л.

Сушеная клюква – 2 ст.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Смесь прованских трав – по вкусу

Соль, молотый перец

Для заправки:

Масло оливковое – 4-5 ст.л.

Мед жидкий – 1 ч.л.

Горчица зернистая – 1 ч.л. с горкой

Рецепт приготовления:

Смешайте все ингредиенты для заправки в маленькой баночке. Если нужно, посолите. Закройте крышкой и хорошо встряхните. На тарелку выложите горсть промытых салатных листьев, слегка полейте заправкой. Яблоко и авокадо почистите, нарежьте тонкими пластинками. Выложите сверху на зелень и сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Полейте заправкой, приправьте травами и перцем по вкусу, посыпьте орешками и клюквой, украсьте петрушкой. Подавайте салат сразу же после приготовления.

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего салата из редиса. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из копченого лосося и овощей.

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