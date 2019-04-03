Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: рецепт весеннего салата из зелени, авокадо и яблок

Готовим постный зеленый салат с орехами и вяленой клюквой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Зеленый салат с авокадо
Зеленый салат с авокадо
Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Этот весенний салат готовится без продуктов животного происхождения и содержит только полезные ингредиенты: листовую зелень, авокадо, свежие яблоки, орехи и сухофрукты. Заправляется он смесью оливкового масла и лимонного сока.

Зеленый салат с яблоками и авокадо

Ингредиенты:

  • Яблоко Гренни Смит (или Семеренко) – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Салатные листья – небольшой пучок (примерно 40-50 г)
  • Петрушка – несколько веточек
  • Поджаренные миндальные хлопья – 2 ст.л.
  • Сушеная клюква – 2 ст.л.
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Смесь прованских трав – по вкусу
  • Соль, молотый перец

Для заправки:

  • Масло оливковое – 4-5 ст.л.
  • Мед жидкий  – 1 ч.л.
  • Горчица зернистая – 1 ч.л. с горкой

Читайте также
Постный салат с редисом и кимчи от участницы "МастерШеф. Профессионалы"

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты для заправки в маленькой баночке. Если нужно, посолите. Закройте крышкой и хорошо встряхните.
  2. На тарелку выложите горсть промытых салатных листьев, слегка полейте заправкой.
  3. Яблоко и авокадо почистите, нарежьте тонкими пластинками. 
  4. Выложите сверху на зелень и сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
  5. Полейте заправкой, приправьте травами и перцем по вкусу, посыпьте орешками и клюквой, украсьте петрушкой.
  6. Подавайте салат сразу же после приготовления.

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего салата из редиса. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из копченого лосося и овощей.

Смотрите видео, как приготовить дальневосточный салат по рецепту Алексея Суханова:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Полезный хлеб из четырех ингредиентов: рецепт от Марины Боржемской-Узелковой Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри Идея вкусного ужина: куриная печень с томатно-яблочным соусом Лучшие рецепты: киш с брокколи, грибами и сыром от Григория Германа
салат великий пост рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Сегодня, 07:02Fun

Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов

Вчера, 17:04Шоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

Вчера, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Вчера, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 12:17Fun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Вчера, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Вчера, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Новости партнеров

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Дружина Ярмоленка виклала гарячі фото з відпочинку
Дружина Ярмоленка виклала гарячі фото з відпочинку
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки