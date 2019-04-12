Великий пост 2019: салат из нута и пряной цветной капусты от Юлии Высоцкой
Это блюдо подойдет вегетарианцам и тем, кто соблюдает пост
Великий пост 2019 пройдет с 11 марта по 27 апреля. В течение этого периода нельзя употреблять мясо и молочные продукты. Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте восточный салат с пряной заправкой по рецепту Юлии Высоцкой.
Салат из нута и пряной цветной капусты
Ингредиенты:
- Нут – 300 г
- Капуста цветная – 1/3 кочана
- Картофель молодой – 7 шт.
- Помидоры – 1 шт.
- Лук-шалот – 1 шт.
- Лайм – ½ шт.
- Кинза свежая – 3 веточки
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Карри паста – 1 ст. л.
- Уксус – 1 ч. л.
- Куркума – 1 щепотка
- Соль морская – 1 щепотка
Для заправки:
- Небольшой корень имбиря – 1 шт.
- Йогурт жирный – 3 ст. л.
- Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.
- Тамариндовый соус – 1 ч. л.
- Куркума – 1 щепотка
Рецепт приготовления:
- Нут отварить согласно инструкции на упаковке.
- Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока.
- Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду.
- Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать.
- Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем 5 минут.
- Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться.
- Помидор нарезать небольшими дольками.
- Картофель, не очищая, отварить и разрезать на 4 части.
- К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать.
- Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке.
- Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать.
- Салат полить заправкой, посолить и перемешать.
- Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.
Напомним, ранее мы делились рецептом хумуса от Григория Германа. Кроме этого, мы писали, как приготовить фалафель.
Смотрите видео, как украинские звезды соблюдают Великий пост:
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Источник: Сегодня