Великий пост 2019: салат из нута и пряной цветной капусты от Юлии Высоцкой

Это блюдо подойдет вегетарианцам и тем, кто соблюдает пост

Салат из гороха нут и цветной капусты Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 пройдет с 11 марта по 27 апреля. В течение этого периода нельзя употреблять мясо и молочные продукты. Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте восточный салат с пряной заправкой по рецепту Юлии Высоцкой.

Салат из нута и пряной цветной капусты

Ингредиенты:

Нут – 300 г

Капуста цветная – 1/3 кочана

Картофель молодой – 7 шт.

Помидоры – 1 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Лайм – ½ шт.

Кинза свежая – 3 веточки

Оливковое масло – 2 ст. л.

Карри паста – 1 ст. л.

Уксус – 1 ч. л.

Куркума – 1 щепотка

Соль морская – 1 щепотка

Для заправки:

Небольшой корень имбиря – 1 шт.

Йогурт жирный – 3 ст. л.

Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.

Тамариндовый соус – 1 ч. л.

Куркума – 1 щепотка

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Рецепт приготовления:

Нут отварить согласно инструкции на упаковке. Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду. Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать. Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем 5 минут. Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться. Помидор нарезать небольшими дольками. Картофель, не очищая, отварить и разрезать на 4 части. К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать. Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке. Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать. Салат полить заправкой, посолить и перемешать. Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.

Напомним, ранее мы делились рецептом хумуса от Григория Германа. Кроме этого, мы писали, как приготовить фалафель.

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