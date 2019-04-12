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Великий пост 2019: салат из нута и пряной цветной капусты от Юлии Высоцкой

Это блюдо подойдет вегетарианцам и тем, кто соблюдает пост

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Салат из гороха нут и цветной капусты
Салат из гороха нут и цветной капусты
Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 пройдет с 11 марта по 27 апреля. В течение этого периода нельзя употреблять мясо и молочные продукты. Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте восточный салат с пряной заправкой по рецепту Юлии Высоцкой.

Салат из нута и пряной цветной капусты

Ингредиенты:

  • Нут – 300 г
  • Капуста цветная – 1/3 кочана
  • Картофель молодой – 7 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Лайм – ½ шт.
  • Кинза свежая – 3 веточки
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Карри паста – 1 ст. л.
  • Уксус – 1 ч. л.
  • Куркума – 1 щепотка
  • Соль морская – 1 щепотка

Для заправки:

  • Небольшой корень имбиря – 1 шт.
  • Йогурт жирный – 3 ст. л.
  • Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.
  • Тамариндовый соус – 1 ч. л.
  • Куркума – 1 щепотка

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Рецепт приготовления:

  1. Нут отварить согласно инструкции на упаковке.
  2. Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока.
  3. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду.
  4. Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать.
  5. Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем 5 минут.
  6. Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться.
  7. Помидор нарезать небольшими дольками.
  8. Картофель, не очищая, отварить и разрезать на 4 части.
  9. К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать.
  10. Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке.
  11. Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать.
  12. Салат полить заправкой, посолить и перемешать.
  13. Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.

Напомним, ранее мы делились рецептом хумуса от Григория Германа. Кроме этого, мы писали, как приготовить фалафель.

Смотрите видео, как украинские звезды соблюдают Великий пост:

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Источник: Сегодня
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