Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд из картофеля
Готовим суп, рагу, салат, зразы и картошку фри
Меню во время Великого поста может и должно быть разнообразным. Даже из обычного картофеля можно приготовить огромное количество самых разных блюд – вкусных и необычных.
Постный картофельный суп с кукурузной крупой
Ингредиенты:
- Кукурузная крупа – 1/2 стакана
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сельдерей стебель – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Кориандр – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Розмарин – 1 веточка (листики)
- Оливковое масло – для жарки
- Горячая вода – 1-1.5 л.
- Соль,перец – по вкусу
- Свежая зелень – для подачи
Рецепт приготовления:
- Овощи помыть,почистить и нарезать кубиками. В кастрюле с толстым дном разогреть масло и выложить морковь, лук, сельдерей, лавровый лист, розмарин и кориандр. Обжаривать пять минут.
- Кукурузную крупу промыть до чистой воды.
- К овощам добавить порезанный картофель и обжаривать еще пять минут.
- Добавить промытую крупу,соль, перец, перемешать,залить водой и варить до готовности крупы.
- При подаче посыпать порезанной свежей зеленью.
Овощное рагу с картофелем в мультиварке
Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 500 г белокочанной капусты
- 400 г баклажанов
- 150 г помидоров
- 150 г моркови
- 100 г репчатого лука
- 50 г растительного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 200 мл воды
- Соль
- Специи
- Зелень
Рецепт приготовления:
- Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы.
- Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см.
- Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить.
- Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать.
- Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час.
- Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.
Постный картофельный салат с грибами
Ингредиенты:
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 2-3 соленых огурца
- 75 г маринованных опят
- зеленый лук
- соль, перец
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Картофель и морковь отварить в кожуре, очистить и нарезать кубиками. Огурцы и грибы нарезать.
- Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить и посыпать рубленым зеленым луком.
- Добавить соль, перец и оливковое масло. Перемешать.
Постные картофельные зразы с шампиньонами
Ингредиенты:
- 6-8 картофелин
- 300 г шампиньонов
- 2 средних луковицы
- 3-4 ст.ложки муки
- 1 долька чеснока
- 1 лавровый листик
- 3-4 горошины душистого перца
- 4-5 горошин черного перца
- зелень
- 2 ч.ложки соли (или по вкусу)
- 1 ч.ложка черного молотого перца
- 4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла
Рецепт приготовления:
- Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
- Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
- Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
- Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
- Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
- Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.
Постный картофель фри в духовке
Ингредиенты:
- 4-5 картофелин
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. паприки молотой
- 1 ст.л. соли
- 3 ст.л. растительного масла
Рецепт приготовления:
- Картофель очистите и нарежьте брусочками. Тщательно обсушите.
- В миске смешайте растительное масло, чеснок, выдавленный через пресс, соль и паприку.
- Обсушенный картофель тщательно перемешайте с заправкой и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, в один слой. Поставьте противень в духовку, разогретую до 200 С, на 20 минут.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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