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Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд из картофеля

Готовим суп, рагу, салат, зразы и картошку фри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:03
Постный запеченный картофель
Постный запеченный картофель
Фото: freepik.com

Меню во время Великого поста может и должно быть разнообразным. Даже из обычного картофеля можно приготовить огромное количество самых разных блюд – вкусных и необычных.

Постный картофельный суп с кукурузной крупой

Овощной суп с картофелем
Овощной суп с картофелем
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Кукурузная крупа – 1/2 стакана
  • Морковь – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Сельдерей стебель – 1 шт. 
  • Картофель – 2 шт. 
  • Кориандр – 1 ч.л. 
  • Лавровый лист – 2 шт. 
  • Розмарин – 1 веточка (листики) 
  • Оливковое масло – для жарки 
  • Горячая вода – 1-1.5 л. 
  • Соль,перец – по вкусу 
  • Свежая зелень – для подачи

Рецепт приготовления:

  1. Овощи помыть,почистить и нарезать кубиками. В кастрюле с толстым дном разогреть масло и выложить морковь, лук, сельдерей, лавровый лист, розмарин и кориандр. Обжаривать пять минут.
  2. Кукурузную крупу промыть до чистой воды.
  3. К овощам добавить порезанный картофель и обжаривать еще пять минут.
  4. Добавить промытую крупу,соль, перец, перемешать,залить водой и варить до готовности крупы.
  5.  При подаче посыпать порезанной свежей зеленью.

Овощное рагу с картофелем в мультиварке

Рагу в мультиварке
Рагу в мультиварке
Фото: Getty Images

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 500 г белокочанной капусты
  • 400 г баклажанов
  • 150 г помидоров
  • 150 г моркови
  • 100 г репчатого лука
  • 50 г растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 200 мл воды
  • Соль
  • Специи
  • Зелень

Рецепт приготовления:

  1. Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы.
  2. Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см.
  3. Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить.
  4. Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать.
  5. Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час. 
  6. Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.

Постный картофельный салат с грибами

Постный картофельный салат
Постный картофельный салат
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 2-3 соленых огурца
  • 75 г маринованных опят
  • зеленый лук
  • соль, перец
  • оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Картофель и морковь отварить в кожуре, очистить и нарезать кубиками. Огурцы и грибы нарезать.
  2. Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить и посыпать рубленым зеленым луком. 
  3. Добавить соль, перец и оливковое масло. Перемешать.

Постные картофельные зразы с шампиньонами

Картофельные зразы
Картофельные зразы
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 6-8 картофелин
  • 300 г шампиньонов
  • 2 средних луковицы
  • 3-4 ст.ложки муки
  • 1 долька чеснока
  • 1 лавровый листик
  • 3-4 горошины душистого перца
  • 4-5 горошин черного перца
  • зелень 
  • 2 ч.ложки соли (или по вкусу)
  • 1 ч.ложка черного молотого перца
  • 4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
  2. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
  3. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
  4. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
  5. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
  6. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.

Постный картофель фри в духовке

Картофель фри
Картофель фри
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 4-5 картофелин
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. паприки молотой
  • 1 ст.л. соли
  • 3 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Картофель очистите и нарежьте брусочками. Тщательно обсушите. 
  2. В миске смешайте растительное масло, чеснок, выдавленный через пресс, соль и паприку. 
  3. Обсушенный картофель тщательно перемешайте с заправкой и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, в один слой. Поставьте противень в духовку, разогретую до 200 С, на 20 минут. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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Источник: Сегодня
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