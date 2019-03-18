Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд из картофеля

Готовим суп, рагу, салат, зразы и картошку фри

Постный запеченный картофель Фото: freepik.com

Меню во время Великого поста может и должно быть разнообразным. Даже из обычного картофеля можно приготовить огромное количество самых разных блюд – вкусных и необычных.

Постный картофельный суп с кукурузной крупой

Овощной суп с картофелем Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Кукурузная крупа – 1/2 стакана

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сельдерей стебель – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Кориандр – 1 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Розмарин – 1 веточка (листики)

Оливковое масло – для жарки

Горячая вода – 1-1.5 л.

Соль,перец – по вкусу

Свежая зелень – для подачи

Рецепт приготовления:

Овощи помыть,почистить и нарезать кубиками. В кастрюле с толстым дном разогреть масло и выложить морковь, лук, сельдерей, лавровый лист, розмарин и кориандр. Обжаривать пять минут. Кукурузную крупу промыть до чистой воды. К овощам добавить порезанный картофель и обжаривать еще пять минут. Добавить промытую крупу,соль, перец, перемешать,залить водой и варить до готовности крупы. При подаче посыпать порезанной свежей зеленью.

Овощное рагу с картофелем в мультиварке

Рагу в мультиварке Фото: Getty Images

Ингредиенты:

600 г картофеля

500 г белокочанной капусты

400 г баклажанов

150 г помидоров

150 г моркови

100 г репчатого лука

50 г растительного масла

2-3 зубчика чеснока

200 мл воды

Соль

Специи

Зелень

Рецепт приготовления:

Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы. Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см. Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить. Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать. Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час. Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.

Постный картофельный салат с грибами

Постный картофельный салат Фото: Pixabay

Ингредиенты:

2 картофелины

1 морковь

2-3 соленых огурца

75 г маринованных опят

зеленый лук

соль, перец

оливковое масло

Рецепт приготовления:

Картофель и морковь отварить в кожуре, очистить и нарезать кубиками. Огурцы и грибы нарезать. Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить и посыпать рубленым зеленым луком. Добавить соль, перец и оливковое масло. Перемешать.

Постные картофельные зразы с шампиньонами

Картофельные зразы Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

6-8 картофелин

300 г шампиньонов

2 средних луковицы

3-4 ст.ложки муки

1 долька чеснока

1 лавровый листик

3-4 горошины душистого перца

4-5 горошин черного перца

зелень

2 ч.ложки соли (или по вкусу)

1 ч.ложка черного молотого перца

4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла

Рецепт приготовления:

Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.

Постный картофель фри в духовке

Картофель фри Фото: freepik.com

Ингредиенты:

4-5 картофелин

2 зубчика чеснока

1 ст.л. паприки молотой

1 ст.л. соли

3 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

Картофель очистите и нарежьте брусочками. Тщательно обсушите. В миске смешайте растительное масло, чеснок, выдавленный через пресс, соль и паприку. Обсушенный картофель тщательно перемешайте с заправкой и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, в один слой. Поставьте противень в духовку, разогретую до 200 С, на 20 минут.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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